一部都不容错过！2018年杀入IMDb top 250的那些电影

不知不觉2018年已经过去一个月了,在2019年春节档各路大片拥堵电影院之前再次回顾过去忙碌的一年,自然免不了要以常规的方式来评判2018年是好是坏。对一些大制片公司来说,仅凭少数几部电影就已经赚的盆满钵满,而同时也有一些真正的佳作却非常惨淡。

当然,去年也有相当多让人失望的电影,再加上一些不可抗拒的调控因素,导致一些档期根本没有发挥出应有的市场潜力,以至于电影产业的行情看起来甚至比实际情况更加黯淡。

那么,去年究竟有哪些公认的好电影呢？下面为大家一一推荐2018年进入IMDB Top250的5部电影。根据IMDB的标准,这些绝对是去年最好的电影,足以与其他影史经典电影相提并论。

5. 波西米亚狂想曲

评分:8.1

尽管因为赢得金球奖两项大奖的认可而备受争议,但不可否认《波西米亚狂想曲》仍然是一场很有娱乐性的电影体验。虽然没有真实反映佛莱迪·摩克瑞的人生经历,也不失为一次让人动容的祭奠,毕竟他的粉丝们未必想要看到他的光辉形象被其现实生活中的一些黑暗历史所沾污。

当然,皇后乐队在电影里得到了精彩呈现(毕竟他们也颇有创意地参与了其中),但对佛莱迪·摩克瑞的刻画却有失偏颇,他在电影中纵情宣泄似的走向堕落,显然不是客观的真相。不过这并不妨碍影片的娱乐性,其中有很多值得欣赏的东西,尤其是结尾Live Aid演唱会令人激动的娱乐狂欢。

拉米·马雷克饰演佛莱迪·摩克瑞的表现配得上每一项荣誉,鉴于影片改编的素材,其配角演员也同样值得认可。可惜的是有些方面却过于刻板了。

4. 绿皮书

评分:8.1

如果《绿皮书》真的像一些人预期的那样赢得了奥斯卡最佳影片奖, 我也不会抱怨。当然, 有其他更好的影片值得这个奖项 (例如《罗马》和《宠儿》, 仅举此两部), 但不可否认这部制作精良, 导演细腻, 编剧精明(尽管有时有点太过明显地煽动情绪), 而且表演精彩的电影各方面都恰到好处。这是一部让人感觉很舒服地回首美国过去种族隔离旧时代的老式电影, 并没有高高在上地从自命不凡的21世纪的道德标准出发。

这部电影讲述格格不入的两个人 (一个有烟瘾、说粗话的意大利裔美国人和一个自视甚高的非裔美国人), 在60年代初的一趟深入美国南方腹地的长途旅行中, 互相给予友谊和关怀。即使你对音乐家唐·雪利和他的司机的真实故事一无所知, 你也可以从一开始就预料到结尾。令人欣慰的是, 尽管题材颇为严肃, 但影片不乏乐趣, 而且维果·莫滕森和马赫沙拉·阿里的表演也无可挑剔(看来阿里在三年内的第二个奥斯卡奖似乎已经势在必得了)。总之, 这部电影会让你很享受, 甚至会让你一时兴起去找唐·雪利的音乐听。

3. 看不见的旋律

评分:8.2

相比此前在国内上映的颇具社会正能量的印度电影,这部黑色喜剧犯罪惊悚片《看不见的旋律》引进国内的可能性微乎其微,但肯定会让看过的影迷大为叹服。

这部电影由斯里兰姆·拉格万参与编剧并执导,赢得了宝莱坞四项大奖,影片讲述一位钢琴师意外卷入到了一起前电影演员死亡事件中。鉴于这部电影在电影院放映的时间很有限,仅拿到了1500万美元票房(尽管仍然盈利了),但正因为此,这么高的评分反而使之更加令人瞩目了。

如果你喜欢印度电影,或者想要尝试一部截然不同的印度电影,那么一定不要错过《看不见的旋律》,因为它一度是IMDB评分最高的宝莱坞电影。

2.复仇者联盟3：无限战争

评分:8.4

为确保《复仇者联盟:无限战争》成功罗素兄弟使出了浑身解数——甚至在整个制作过程中不遗余力地配合疯狂的宣传炒作——结果令人雀跃,这不仅是一部清楚易懂的电影,而且赢得了粉丝和评论界的共同认可,更不用说最终获得了超过20亿美元的票房。

就像《美国队长3》之于《美国队长2》的创作升级一样,到了《无限战争》罗素兄弟依旧没有让人失望,不仅引入了漫威电影宇宙最引人注目,最饱满的反派,而且让各个核心英雄都遭遇到了前所未有的险境。

当然,一些角色稍微被忽视——或者为了顾全大局完全没有考虑在内,但罗素兄弟在角色分配、场景剪接方面张弛有度从容不迫。而且,漫画改编电影从来没有如此令人震撼过或者说敢于干掉那么多主角,粉丝群体的反响无疑已经证明了这部电影的成功。

1. 蜘蛛侠：平行宇宙

评分:8.6

如果老天真的有眼,《蜘蛛侠：平行宇宙》就应该和《复仇者联盟:无限战争》一样成为2018年的十亿美元票房电影之一。但是,也许是因为索尼过去的失败记录或者一些粉丝还无法把动画的概念和儿童电影区分开来,结果其实际票房只有3亿多美元。

鉴于其预算只有9000万美元,这样的成绩也还说得过去,但是《蜘蛛侠：平行宇宙》完全值得更多的粉丝和影迷来观看。这部电影达到了惊人的艺术成就,不仅具有顶尖华丽的视觉效果,而且将漫画书电影化的改编创作更令人赞叹。

这部动画迷人有趣,情感动人,甚至让人上瘾,再加上精彩的配音表演,完美的配乐和令人回味的人物角色,让你不由期待尽快看到下一部电影。如果这还不足以成为索尼下一个新电影宇宙的成功起点,那么你的脑子一定是被驴踢了。

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