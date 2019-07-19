《巴斯特民谣》：苦涩艰难人生的一曲哀歌





《巴斯特歌谣》是美国独立电影导演科恩兄弟在2018年的力作，荣获今年威尼斯电影节最佳编剧奖，并入围金狮奖的主竞赛单元。影片上映后，收获评论界的如潮好评。

如《卫报》：“该片像一部温柔编织的画卷，演员的表演经过打磨，闪闪发光。”

如《国际银幕》：“该片并没有颠覆科恩兄弟审慎且充满讽刺的美学基调，但这部合集式影片的松散构架展现了这两位大师级老手的俏皮活泼一面。”

又如《新浪娱评》：“虽然它是一个短篇寓言集，但科恩兄弟尝试将寓言的内核连接在一起，故事虽然都很轻巧，却能带给观感上持久的韵味。”

科恩兄弟是美国独立电影导演的重镇。由于兄弟俩的成长环境、知识结构和思维模式等高度契合，两人的合作发挥出了一加一大于二的能量，他们往往身兼所有影片的编剧、导演和剪辑，实际是两人干了三个人的工作，几乎控制住整个电影的制作流程，同时又由于兼任制片人，所以兄弟俩可谓名副其实的独立电影人。

他们的电影是典型的作者电影，有着贯彻始终和鲜明独特的主题和风格。同时，他们的电影又具有好莱坞电影的优良传统，极力给观众讲述一个曲折的故事，塑造若干性格鲜明的人物，有悬念、有暴力、有类型电影的经典桥段，他们还是注意通过电影吸引尽可能多的观众。科恩兄弟的电影曾多次摘取欧洲三大电影节的荣誉，为此有些欧洲导演愤愤不平，认为是戛纳电影节堕落了，实际上科恩兄弟的电影只是外表上比较好莱坞，内在实质上是更接近欧洲电影的。他们的电影不是给观众描绘一个虚假的歌舞升平的美丽世界，而是直面现实惨淡和淋漓鲜血的人生寓言。

从类型上说，《巴斯特歌谣》是一部西部片，一种经典的经过几起几落和更新演变的好莱坞电影类型。经典西部片的类型元素，《巴斯特歌谣》全都具备。一望无际、广袤无垠的西部大草原；勇敢坚毅、枪法入神的牛仔；冷酷残忍、野蛮嗜血的印第安人；一言不合、拔枪互射的小酒馆；白人与印第安人之间的冲突和杀戮；等等等等。这些经典的西部片元素的运用，显示出科恩兄弟对好莱坞传统的熟稔，是他们和观众之间的一种契约，一种美式艺术片的外部包装和修辞技巧。然其内在精神和传统西部片却已经大相径庭了。如果说，传统西部片讲述的是文明对野蛮的征服，是个人英雄主义的赞歌。那么《巴斯特歌谣》的旋律则没有那么高昂，那么正能量。毋宁说，它是苦涩生活和艰难人生的一则寓言，是唱给失败者和弱者的一首谣曲。

《巴斯特歌谣》讲述了六个独立的故事：《巴斯特·斯克鲁格斯的歌谣》、《阿尔戈多内斯附近》、《饭票》、《黄金谷》、《受惊女子》、《遗体》。据说，导演科恩兄弟非常喜欢1960年代和1970年代的合集式影片。该片最初计划拍成六集的迷你剧集系列，在NetFlix上播出，但导演科恩兄弟一直希望该片可以出现在大荧幕上，因此还是选择以电影的形式呈现。六则故事全都是科恩兄弟俩自己写的短篇小说，经过了长达25年的积淀。六则故事大大扩充了一部电影的容量，带来了一系列熠熠生辉的人物，他们有枪法如神的通缉犯、冷酷狡猾的赏金猎手、走投无路的劫匪、唯利是图的剧团经理、没有四肢的残疾人“艺术家”、年迈坚韧的淘金者、孤苦无依的未婚少女、冷酷嗜血的印第安人、贫穷勇敢的老牛仔、喋喋不休的法国旅客、传统古板的家庭主妇……这一系列或正或反、或崇高或卑劣的、或冷酷或善良的人物构成了一个当代西方社会的寓言式图景。六个故事，六幅社会和人性画面，其黑色的基调却是一致的。第一个故事讲反契约，第二个故事说悲剧宿命，第三个故事写人性冷酷，第四个故事说黄金腐蚀人性，第五个故事讲弱者的苦难，第六个故事写人与人的隔阂。

在影片的开头，这六则各有寓意的故事假托为一部小说集中的六个篇章，中间每部又以小说插画作为每一部的开篇。特别是第一则故事中，主角巴斯特甚至对着镜头向观众介绍自己，这就打破了观赏好莱坞电影惯常具有的“入梦”心理。这实际上造成了一种“间离效果”。“间离效果”是德国戏剧革新家布莱希特所创造和倡导的一种舞台艺术表现方法，是指让观众看戏，但并不融入剧情。“让观众对所描绘的事件，有一个分析和批判该事件的立场”，调动观众的主观能动性，促使其进行冷静的理性思考，从而达到推倒舞台上的“第四堵墙”，彻底破坏舞台上的生活幻觉的目的。科恩兄弟显然不希望观众只是被动的卷入故事的矛盾冲突中，而从叙事流程中抽离出来进而能够对故事的意义有所思考。

就外部包装来说，它还是一部足够好看的好莱坞电影。六个小故事基本按照戏剧式结构安排故事，讲究起承转合，注重矛盾冲突，强化剧情反转，营造情节悬念，铺排奇观场面。如第二个故事中，“付兰兰”詹姆斯·弗兰科饰演一个走投无路的倒霉劫匪，他选择一个无人问津的小银行下手，结果银行职员比他更凶悍，他反遭逮捕。正在他即将接受绞刑的一刻，一队印第安人倏然而至。他意外得救，和一个牧民成为朋友，结果他是一个潜逃的罪犯，他又被带上了绞刑架。在不到20分钟的时长里，这个短故事安排了多重反转，给观众提供了经典故事的魅力，让人物在命运不断反转中传达一种悲剧宿命的苍凉感。第五个故事中，老牛仔大战印第安人的枪战场面，惊险刺激，重新抒写了一曲英雄主义的赞歌。

点缀于不少段落间的黑色幽默手法也是本片的一个特点。黑色幽默是一种用喜剧形式表现悲剧内容的文学方法。幽默加上黑色，就成了绝望的幽默。“黑色”代表死亡，是可怕滑稽的现实，是对丑恶、畸形、阴暗的现实的揭露和嘲讽。如第一个故事中，巴斯特自诩是全西部决斗掏枪最快的枪手，自负的他在和赏金猎手决斗时还喋喋不休，终于被违反规则的赏金猎手开枪毙命。死后的他忏悔道：“我早该料到有这样一天，不能永远当神枪手。”这是他对自己命运的悲悯，也是对违背契约者的控诉。在第二个故事中，“付兰兰”饰演的主角上了两次绞架，第二次面对绞架的时候，他对身边哭的撕心裂肺的同伴苦笑：“第一次？”这句问话既是对同伴的安慰，也是对自我悲剧命运的无奈。在科恩兄弟的电影中，人物总是会无缘无故地卷入纷繁复杂的生活漩涡之中，进而陷入梦魇般的困窘境地。实际上，科恩兄弟正是通过讲述这些“傻瓜式”人物的命运来凸显人生的无奈与悲凉，向人们展示命运的不可控制，以此演绎着一曲曲凄怆的生存悲歌。

整部影片好似一本发黄了的西部故事集，故事虽然都很轻巧，但其意蕴却是沉重，是一曲曲凄怆的生存悲歌。它不是科恩兄弟最好的作品，但对于科恩兄弟的影迷仍不啻为一道光影盛宴。