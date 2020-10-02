新冠疫情下中美电影票房看实力平衡

从新冠疫情下中美电影院线票房对比看实力平衡

文：巫界之战 2020年10月2日





不出意外，2020年中国大陆“十一”国庆长假和中秋假期双节，《姜子牙》和《我和我的家乡》领跑全 国乃至全球电影票房。10月1日全国大盘7.3996亿元人民币，按本日汇率1.08亿美元/天。这还仅仅是双节长假第一天，可以预见的是，在经历了2020年1月以来新冠疫情肆虐，并且在中国大陆地区得到有效控制的大前提下，中国电影从7月20日以来，通过《八佰》以30亿人民币的票房，傲居2020年度全球票房排行榜首位的历史性成绩，到现如今全面复苏87%以上的豪情，向全世界证明，至少在中国的这条院线上面，中国人民是能用自己的血汗和努力讲好自己的故事，完成自己的丰功伟绩的。

在东方大亮的同时，同样在以西方资本主义自由阵营巨擘的美国所在地，新冠疫情对北美电影院造成 了毁灭性的财政打击，而且很有可能是无法复苏的沉重打击。93%的电影院公司在2020年第二季度有超过75%的亏损。在全美新冠疫情状态没有任何缓和好转的大前提下，69%的中小型院线公司将被迫申请破产或永久关闭，电影院行业将失去66%的工作岗位。

近日包括马丁·斯科塞斯、詹姆斯·卡梅隆、克里斯托弗·诺兰、韦斯·安德森、李安在内的多名导演写信给美国国会，请求帮助疫情下面临毁灭的影院产业。期间联名上书表示，好莱坞电影在美国人民的生活中占据核心地位，当核心价值受到了不可逆转的摧残，实际上也证明了美国文化符号的裂痕和损伤。这对于美国自冷战结束以来对外传播价值观、宣扬自由主义价值，是一次重大的挫折打击和转折点。

究竟是什么事情导致了中美在新冠疫情下院线的实力平衡的重新洗牌布局？第一个就是中国的民族意识觉醒，横亘整个影院复苏的行业之中。与世界多国人民一道经历新冠疫情折磨和压制的中国人民，选择用自己的民族情绪和民族故事来凝心聚力，因为中国有目标有信心也有能力，中国人民选择了自己的道路，便有了自己自成体系的内循环院线体制。不管是神魔斗法讲述中国人传统浪漫的《姜子牙》，会讲述主旋律而内化于心的《我和我的家乡》，以及尽管争议不断但唤起一部分民族觉醒的《八佰》，中国电影院线有故事可以讲，有精神可以说。

美国现如今缺乏的恰恰是上世纪40年代以来，自身那种务实求真而积极向上的精神。从2020版《花木兰》多次改档，北美观众不爱看，中国观众看不懂的大前提下，以自己所谓的陈旧理念却没能唤醒起美国人民自省自知。《信条》尽管一如既往的发挥了克里斯托弗诺兰在技术层面上的精益求精，但其电影架构的过于晦涩，导致了好莱坞最后的电影诗人，在清晰表述自己的理念同时显得力不从心。随着《神奇女侠1984》的点映口碑不明朗和延期至圣诞节，漫威《黑寡妇》、华纳兄弟《沙丘》和环球《速度与激情9》集体逃逸至2021年，能撑在一线的2020年余下好莱坞电影也只剩下了《007:无暇赴死》。西方整体在一种氤氲和晦涩之中，其价值观也随着时代变化而萧条黯然。