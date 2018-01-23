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《卧底巨星》：被别人如此恶搞，成龙大哥怒了么？

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2018-1-23 12:45:16

 

为了证明我不是水军的清白身份，我只能赶在影片下映后才来写写杂谈。

看着《卧底巨星》低到不能再低的评分与衰到不能再衰的票房，我不禁要表示遗憾并致以沉重的哀悼。

因为在我看来，虽然影片质量的确不行，但多多少少还是有些闪光点的。那便是传统港片里许久不见的——自嘲精神。

敢于拿自己开涮还不生气，这一点还真不是所有人能有的气度。好莱坞经常干，比如无厘头宗师白头神探，调侃与恶搞好莱坞影片与影人绝不手软。换到其他地方，似乎就只有黄金时代的港片了。


 

稍微有点港片阅片量的观众很容易看懂《卧底巨星》里“致敬”的那些梗儿。主要集中在成龙大哥、《无间道》《寒战》等等。

但其中尤以恶搞成龙最为明显，也最为肆意，达到了啼笑皆非的程度。

“元豹”这个响当当的名号具有极强的指向性，而陈奕迅刚出场的发型与唐装便直白了自嘲的对象。

“凭自我硬汉子，拼出一生痴。流汗血尽赤心，追寻大意义。生命作赌注，流下了英雄故事……”上了些年纪的大叔级影迷们自然了解这首歌的来历。



然后便是一系列令人目不暇接的挖苦梗儿，针针见血：

喜欢和女明星勾肩搭背的合影；

蓬松而没有特效的DUANG式发型；

总被别人介绍为“下面有请……元！豹！”而羡慕梁朝伟、陈道明、斯琴高娃等总被人称为“XX老师”的后缀；

一大堆最佳武术指导奖却没有影帝奖项；

在片场爱过导演瘾随意更改剧情与台词；

动不动就来段世界和平之类的大道理……

陈奕迅其实演得蛮好的，把成龙大哥贪功、好色等缺点演绎得出神入化。那段在元豹家中考验演技的桥段，把成龙亦哭亦笑的标志性表情完全复刻。也默默致敬了《喜剧之王》里周星驰与成龙斗演技那段经典。

这些其实都是善意的恶搞，以成龙的地位和气度并不会生气。因为连他自己也在《铁道飞虎》里恶搞了自己的DUANG、爱讲大道理、和房祖名的父子相，以及“一条大路呦通呀通我家”等等。


 

但后面的这些似乎就多少有些恶意了：

比如暗示成龙没有真功夫，只会花拳绣腿；

拿成龙特技镜头从不用替身的敬业精神开玩笑；

暗讽成龙招牌式的片尾NG镜头有故意作秀的成分；

拿成龙在好莱坞的影响力开涮……

按说这些都是成龙引以为傲的优点，他本人也非常看重，观众也多予认同与尊敬，这样恶搞似乎有些过火。换了谁也许都得急。



然而成龙大哥却并没有因此炮轰该片，为什么？！

熟悉90年代港片的老牌影迷其实都心中有数，这本来就是港片的一大特色。

早在1995年由王晶执导、李连杰主演的《鼠胆龙威》里，张学友（Jacky）扮演的武打明星龙威便是明显指向了成龙（Jackie），还顺便把成龙的老爸与经纪人陈自强也恶搞了一遍。

而在那个港片黄金年代里，以王晶、刘镇伟、周星驰为首的无厘头喜剧派或是相互戏弄，或是将矛头对准王家卫、陈可辛这种文艺片大咖，这种情况也是司空见惯。

可是成龙生气了么？王家卫恼怒了么？



 

是因为生活中成龙和张学友、陈奕迅、王晶等人关系甚好所以放任他们恶意嘲讽自己么？其实归根结底还是要归功于港片一贯的娱乐精神与创新思维。

敢于拿同行开玩笑，乐于被别人拿来开涮，拥有极高自嘲精神的香港电影人开创了属于自己的港式喜剧风格。谷德昭算是正宗的传人，虽然近些年来烂片不断，但勇于传承，这一点仍是值得肯定的。而成龙等港星的这种包容与大度则更显弥足珍贵。

放眼世界影坛，除了好莱坞、香港与法国这三个曾经盛产喜剧的地域，其他国度的影视圈里很难看到这种光明正大的互讽与恶搞。我们看到的更多是为了票房与奖项而互相撕逼与诋毁，不是你明着污蔑我，便是我暗地算计你。

你能想象陈凯歌被人开玩笑还不生气的样子么？你能想象有人敢于恶搞陈道明与斯琴高娃老师么？充其量也就是拿黄渤的长相抖抖包袱，这已经是极限了。


 

本片致敬港片的梗儿还远不止这些。港剧迷看到许绍雄便大呼“欢喜哥”，却罕有人记得经典港片里的“黄启发”，看到他爬楼我就止不住想笑。而这一类的梗儿的确需要资深港片迷才能心领神会，就像大部分观众对《港囧》里的隐藏彩蛋并不感冒，但港片迷却乐在其中是一个道理。



所以，我想说尽管《卧底巨星》算不上一部好电影，但其中所蕴含的闪光点仍然值得尊敬，那便是敢于自嘲舍我其谁的港片娱乐精神。

既然成龙大（老）哥（师）看了都不生气，我们不妨也对影片包容与大度一些吧。


 

5.4 

卧底巨星 (2018)

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卧底巨星/Keep Calm and Be a Superstar(2018)
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