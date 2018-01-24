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《英雄本色2018》：新版与老版也就是一首歌的距离

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2018-1-24 15:18:04

 

这段时间都快被吴宇森给霸屏了！

1986年版《英雄本色》的内地重映让我们看到了30年前那个青涩腼腆的吴宇森。


 

2017年翻拍版的《追捕》让我们看到了一个30年后略显老迈的吴宇森。


 

而《英雄本色2018》却让我们看到了被供上神台的吴宇森。

 

既然片名里有“英雄本色”这几个大字，《英雄本色2018》便无可回避的要被人拿来和老版做比较，这是无奈的，也是无趣的。因为30年已然过去，故事背景、年代服装、方言语境都发生了很大的变化。

比如30年前还没“基情”这个词汇，彼时纯洁的兄弟情在当下再次演绎怎么看都会显得很别扭。旗没动，是观者的心歪了，那阵风变得不那么纯粹了。

《英雄本色2018》其实是个新时代里的新故事，只是套用了原有的故事框架。作为一部新电影来看是合格的，因为从影院出来的我发现，很多观众其实是没看过86版《英雄本色》的。

可如果主创们硬要拉上老版作为卖点，那就真怪不得一众老港片迷用鸡蛋里面挑骨头的眼光来审视本片。因为在香港影坛史上，《英雄本色》是里程碑式的存在，数一数二的好电影。


 

1、一首歌的败笔

《英雄本色2018》最大的败笔在于歌曲《当年情》的过度使用，我感觉它在电影里以不同方式至少出现过十几次，或是张国荣原唱，或是淡淡旋律，又或是八音盒的玲珑之声……也许是制片方好不容易买下了版权，觉得不用够划不来，但给观众的感觉的确是过滥了。

第一次旋律响起时，肯定会有一种心底的共鸣，这是人之常情。可当它无数次响起直至充斥整部电影时，观众麻木了，厌倦了。在2个小时内集中轰炸很快就把这种情怀消耗殆尽，我这个月都不想再听这首歌了。

若说《当年情》和《英雄本色》有莫大关系，把《沉默是金》硬扯进来就有些文不对题了，更别提那首闽南语版的《海海人生》了。


 

2、一首歌的距离

《英雄本色2018》和老版《英雄本色》的差别，也就是一首歌的距离：

本片主创肤浅的认为用张国荣已逝的情怀可以拯救一切，唤起大家的回忆，翘起上亿的票房。显然他们高估了张国荣在《英雄本色》里的地位与作用。虽然如我般的忠粉都无比怀念与喜欢张国荣，但其实另一首被《英雄本色2018》所遗漏的曲目才是老版《英雄本色》的灵魂！那便是《Mark's Theme》。

因为在那双枪白鸽、快意恩仇的年代里，那个穿风衣戴墨镜，嘴角吊着火柴棍，用假钞点着香烟，骄傲而坚毅的小马才是港片迷心目中真正的英雄！能屈能伸，敢作敢为，义字当头，为朋友两肋插刀直至抛却自己的生命……这才是男孩们心目中的英雄本色。


 

年少不更事的男孩们看不懂豪哥的磊落与洒脱，也不太了解阿杰那深陷手足情深的内心挣扎，我们唯一感动的便是小马的忍辱负重与义薄云天。当小马调转快艇的船头，毅然决然的奔赴战场时，这首《Mark's Theme》血脉贲张的奏响，那便是小马此刻的心情，也是观众情绪的共鸣。



当时我们并不知道迎接他的结局将是“做兄弟的……”一盏断句，泪腺爆燃情有可原。但即便是前段时间重映时我仍会为之感伤与动容，这才是经典电影、经典人物、经典桥段的伟大与魅力所在，它有一种内在的力量，让观众记住它，怀念它。


 

尽管当初的剧情、剪辑、摄影、美工、服装、布景在当前看来显得有些幼稚与过时，但对于影片的核心，即兄弟情、角色个性、舍生取义等等，都显得永恒而深远。

反观30年后的《英雄本色2018》，从纯技术层面上已远超老版，但在影片的灵魂层面，却并未完全领会与继承。这便是我说的一首歌的距离！音乐不是语言，但有时却又胜过千言万语，《Mark's Theme》就是这样有力的融入了电影《英雄本色》的灵魂。



3、另一首歌的不容忘记

提到《英雄本色》，大家都会想到《当年情》，可真正的忠粉绝对不会遗忘另一首旋律，那便是《奔向未来日子》的无词原曲《A Better Tomorrow Ⅱ Theme Song》。

很遗憾，《英雄本色2018》把也它遗漏了。

很意外，韩国版《英雄本色》，也就是2010年的《无籍者》却拾起了它。

韩版对港版《英雄本色》的致敬其实超过了本次大陆版（感觉怪怪的，怎么像在说王大陆版）。在走廊藏枪一段模仿得尤为出彩，宋承宪饰演的小马背向敌人带上墨镜的镜头致敬意味浓厚。顺便提一句，很多影迷无法接受新版不带墨镜、不穿风衣的小马。



在对应豪哥与小马重逢的画面里，韩版沿用了盒饭桥段。而当两人拥抱时，《奔向未来日子》的旋律响起，一种似曾相识的感觉油然而生。

韩版全片只引用了这一处原版的音乐，非常克制，但却成了全片的点睛之处。在观众心灵最柔软的时刻，响起原片这首最温婉的配乐，体现了重构者的巧思与高明。




 

“无谓问我一生的事，谁愿意讲失落往事。有情？无情？不要问我。不理会，不追悔，不解释意思。无泪无语，心中鲜血倾出不愿你知，一心一意奔向那未来日子，我以后陪你寻觅好故事……”

虽然这首歌是由张国荣唱出，但我更愿意相信这是小马与豪哥之间的心里话。

“我等了三年，就是要等一个机会，我要争口气，不是想证明我了不起，而是要告诉别人，我失去的东西，我一定要拿回来！！！”


 

一首歌不会是电影的全部，但会指代其中的一部分。就像30年过去了，《当年情》代表了已逝的情怀，《Mark'sTheme》镌刻了永恒的不屈，《奔向未来日子》象征着老派的柔情，它们三者拧成一股绳，成为了《英雄本色》的灵魂，缺一不可！

新版与韩版各占其一，唯有吴宇森的86版囊括了所有，这便是翻拍与经典的差距。我们不能只记住张国荣，由《英雄本色》分别拿下金马与金像奖影帝的分别是狄龙与周润发，可以这样说，阿豪与小马才是观众心目中真正的“英雄本色”。


5.2 

英雄本色2018 (2018)

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英雄本色2018/A Better Tomorrow(2018)
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