翔说电影故事：麦当雄系列二之枭雄片鼻祖《跛豪》

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今天我们聊一聊麦当雄的《跛豪》





说到枭雄片，是指以江湖枭雄为对象的传记片，集传记、犯罪、剧情和警匪等元素于一身，另外多有港片所特有的兄弟情义、动作甚至情色场面。

麦当雄监制的《跛豪》首开风气，是枭雄片的鼻祖。

我相信熟悉港片的朋友对于“嘉禾”电影的LOGO，那可是不可磨灭的回忆，创始人之一的邹文怀，从邵氏发迹，而后出走创立“嘉禾”，进而与邵氏分庭抗礼，也可称香港电影界的一代枭雄，有机会跟大家专门讲讲他。

此时的嘉禾如日中天，又有院线支撑，麦当雄与其合作也属共赢。

1991年的《跛豪》取材于真实人物：吴锡豪





香港黑帮有四大派系，分别是“十四K”、“和胜和”、“四大”、“潮州帮”，而其中潮州帮又有“新义安”、“福义安”、“义群”、“敬义”等几大分支，吴锡豪便是“义群”的领导人。吕乐 就曾指说新义安、义群、十四K、和胜和为当年的黑道四大家族，吴锡豪势力可见一斑。





电影《跛豪》的扮演者是吕良伟，可以说贡献了至今为止，他个人最精湛的演技。





上个世纪六十年代，国内由于一些特殊原因，导致了很多人逃往香港，在上一集中我也有说过。

阿豪与其他几个兄弟：阿文、大小虾、阿明，就是在这批逃港者中间。





为了生存，阿豪凭借着胆气与狠劲与福建老乡肥彪合作，干掉了石硖尾的客家人势力金牙炳，让肥彪的白粉顺利进入了石峡尾，也让阿豪等人从此踏上了贩毒的不归路......





不可否认，阿豪能力超群，与警察大声雄结拜、与记者搞好关系，还找到了贤内助。虽然还入不了雷老总的眼，但是肥彪却日益感觉到威胁。

于是肥彪对阿豪，先用别人的鸦片设计陷害，后找杀手解决阿豪，最终阿豪中枪，烙下了残疾，成了江湖中的“跛豪”。

阿豪争锋相对，利用阿楣藏毒于胸罩，让肥彪锒铛入狱，并略施小计成功获得雷老总的亲睐。

他成了香港四大家族之一，这一刻，他志得意满......





可是，肥彪出狱，雷老总让阿豪让出地盘给肥彪，重新洗牌四大势力，也埋下了相互火拼的种子。

与此同时，ICAC成立，雷老总被迫提前退休，也希望阿豪能够早做打算。

但是，阿豪却想着灭掉其他势力，自己一家独大，却不曾想被大声雄出卖，激烈的火拼，在哑七的拼死掩护下，才得以保命。

他怒火中烧，强硬报复，解决了其他三大家族，并手刃了叛徒大声雄，终于他一家为大了。

正在他踌躇满志，准备大干一番时，他被自己的兄弟阿明出卖给ICAC，被捕入狱，判刑15年......

去年王晶的《追龙》是《跛豪》的翻新作品，但是与麦当雄的《跛豪》相比，他的成功在于以民族大义洗白了人物，讨巧了市场，却也显得谄媚。





而在麦当雄的《跛豪》中，我们看到了那个特定时代下：警察与黑帮的互相勾结、黑帮人物之间的勾心斗角以及平常的生活细节个性特点，各色人等粉墨登场就好似交织成一幅香港六七十年代的社会百态图。特别是跛豪等人从开始的兄弟同心到最后的众叛亲离，既有强烈的戏剧冲突又有很好的观赏性，确实有种荡气回肠的感觉。





说实话，我看了难以入眠 ......





详细情况请点击视频观看





跛豪

To Be Number One

(1991)