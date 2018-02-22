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享受亲情——《寻梦环游记》

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2018-2-22 21:30:54

享受亲情——《寻梦环游记》

**《寻梦环游记》片名Coco(2017)，别名可可夜总会(台)/玩转极乐园(港)/墨西哥亡灵节/可可。

 

美国皮克斯动画。

 

影片以墨西哥亡灵节为背景，讲述了一段家庭亲情故事。

 

亡灵节是影片的重要故事背景。这是美洲国家的一个特有节日，当年西班牙殖民者来到墨西哥后，为了便于统治开始推行天主教，把“诸圣节”和土著的亡灵节结合起来，形成了今天的亡灵节，日期定在11月1日和2日。于是在墨西哥等美洲国家，每年的11月1日是“幼灵”节，用于怀念故去的孩子，2日是“成灵”节，用于缅怀故去的成年人。

 

亡灵节中，大家觉得要善待亡灵，让亡灵高高兴兴地回家过节，来年活着的人才会得到亡灵保佑，无病无灾，庄稼也会大丰收。我在这里说个扫兴的话，这种祈求故人保佑的话也只是说说而已，故人活着的时候都那么艰难了，凭什么死了就法力大增，能够拥有呼风唤雨的神通呢。

 

影片十分的欢乐，主要有两方面原因，一方面是亡灵节本身的欢乐内涵，另一方面就是迪斯尼和皮克斯营造合家欢的深厚功力。

 

和我们国家的中元节不同，墨西哥人认为亡灵节是和故人一年一度的相聚时刻，是一段美好时光。我们过中元节等鬼节的时候，老一辈会告知各种忌讳，孩子们则在诚惶诚恐中度过一天。而墨西哥人可不这么认为，整个亡灵节中没有一点阴森悲伤的感觉，反而是一种欢乐的氛围。死亡是重生，墨西哥人会在亡灵节上以各种方式祭奠故人，聚会、跳舞、宴席、焚香……他们疯狂，他们也在享受。

 

合家欢一直是迪斯尼的一大特点，他们出品的电影基本都是全年龄段，皮克斯被收购之前就是动画界的佼楚，被迪斯尼纳入麾下后，更是坚定地在合家欢之路走下去。《怪物电力公司》可以让孩子不怕黑，《寻梦环游记》可以让孩子不怕鬼。

 

欢乐不代表不催泪，影片的催泪效果十分出色。一曲《Remember Me》娓娓道来，父女之间的深情就全在这一首歌之中。《Remember Me》贯穿全片始终，当米格尔抱着太姥姥唱出这首歌时，全片催泪效果达到顶点，祖孙情感互动感人至深。让人想到了自己的爸爸，也让人想到了自己的女儿。

 

真正的家人总会念着你的好。米格尔曾曾祖母第二次送米格尔回阳间时，特意确认了一下家人是否都带了万寿菊，说明她早已原谅了米格尔，阴间不是他该来的地方。而歌神德拉库斯就不一样了，第一时间想到的是用米格尔作秀，甚至说出“希望你早点死”。

 

在影片明亮的色彩和温暖的亲情下，掩藏不住的是残酷的现实。经不住细想，细细一想，很多地方还是比较寒心的。比如并没有什么善恶因果：生前作恶多端杀人越货的，死了依旧接受来自不明真相粉丝的供奉，生前依靠无耻手段获得声誉地位，死后依旧享有。

 

最让人寒心的是关于死亡的阐述。我们每个人会有三次死亡。第一次是身体停止运行，这是生理上的死亡；第二次是举行葬礼后，这是社会身份的死亡；第三次是世上最后一个纪念你的人遗忘你时，这才是真正意义的死亡。三次死亡之后，再也没有人会知道你存在过，就像你没有来过这个世界一样。说的太露骨太直白，我们绝大多数人都会经历着三次死亡，而有的人却可以避免第三次死亡。如果有机会进入亡者空间，说不定大家遇到的都是些知名人士呢。

 

爱家人享受亲情，

死亡也会不公平。

 

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标签： 喜剧(4109) 美国(7935) 动画(3327) 迪斯尼(218) 酷(1224) 剧情片(2896) 人性(1484) 皮克斯(411)

9.0 

寻梦环游记 (2017)

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寻梦环游记/Coco(2017)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8031553/
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