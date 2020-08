赐予我以重生——《1/2的魔法》

今天聊聊电影《1/2的魔法》。

片名Onward (2020),别名二分之一的魔法 / 魔法环游记 / 勇往直前 / 觅法奇程 / 向前。

这是一部迪斯尼皮克斯出品的动画电影。

今年3月在美国上映,但很不幸地遇到了新冠疫情,影片下线,最近正在大陆上映。

在《1/2的魔法》的世界观里,魔法与科技共存,各种奇幻生物也和普通人一样在这个充满魔法的世界内生活。不过随着科技水平发展,魔法所能够带来的快捷便利渐渐被科技商品取代,进入电气时代后,门槛略高的魔法更是变得无人问津,大家纷纷转投科技力量的怀抱,没有人再去研习魔法。

在《1/2的魔法》里有一对名叫伊恩和巴利的精灵兄弟,在他们小时候他们的父亲就因为癌症去世,老母亲含辛茹苦地把他们拉扯大。在弟弟伊恩年满16周岁的时候,母亲按照父亲遗嘱将遗物交给兄弟俩。

父亲留下的遗物是一根需要魔法催动的法杖,施法催化剂凤凰宝石以及一页使用说明书。按照说明书指引,只要念出咒语就可以召唤出父亲亡魂。尽管亡魂只能留存24小时,但也足够兄弟俩和父亲叙旧了。

事情总不会一帆风顺,父亲留下的凤凰宝石只够完成一半魔法,兄弟俩只能召唤出父亲一半的身体。只有找到另一颗凤凰宝石才能召唤出完整的父亲,于是兄弟俩踏上冒险之旅,要在有限的时间内寻找另一块凤凰宝石。

《Onward》的片名直译就是《勇往无前》,和影片讲述故事的精神内核是一致的。而意译为《1/2的魔法》则和影片中的形象相关,施法材料不足,魔法仅能完成一半召唤,这就是“1/2的魔法”。

另一个译名《魔法环游记》则是按照皮克斯以往作品套路,《飞屋环游记》《寻梦环游记》后,再来个《魔法环游记》。这种偷懒译名可以让人看到就感觉出会是皮克斯的,但你还是看不出咋个“环游”法……

可能译者觉得翻译成皮克斯以往那种《XX总动员》不太合适,总不能叫做《魔法总动员》吧,翻译成《勇往无前》又有点儿不得劲儿,说不定会和2017年的《勇往直前》(Only the Brave)撞名,给人“救火队”的误解。

《1/2的魔法》的整体感觉就像把奇幻主题桌游拍成了动画电影,所有角色仿佛都是从AD&D里走出来的一样。

我本身很喜欢奇幻类型作品,小说桌游来者不拒,所以在《1/2的魔法》中很多地方会有桌游的那种感觉。兄弟俩一路的冒险经历就像在掷骰子,掷的骰子点数少了,施法失败,掷的骰子点数合格了,施法成功。运气不好踩到了陷阱,这也需要足够掷出足够的点数才能逃出生天。

在魔法与科技并存的世界里,如何做到两者平衡是一个难题。任何一方显得过强或者过弱都会造成难以自洽的恶果。在《1/2的魔法》里,很巧妙地把两者统一起来。

发达的科技在原始人眼中就是魔法。高科技在低科技环境下无法解释,对他们来说就像魔法一样。就像雷神所在的阿萨神域,在漫画中的设定就是更高级的科技。

当《1/2的魔法》中科技出现时,魔法并没有成为与之敌对关系,而是在一个公平竞争的环境里渐渐式弱。这就让影片趣味性能够集中在故事主题,而不会被世界观设定拐跑。

皮克斯专营动画片领域,在此领域也是获奖无数。2006年皮克斯被迪斯尼收购后更是如虎添翼强强联合,被收购有一个显而易见的好处:版权狂多。

皮克斯在动画片中不仅可以疯狂致敬自己的以往作品,埋下一个又一个彩蛋,留给观众们去细细寻找,还可以拿迪斯尼的无数版权来用,观众们在一帧一帧寻找彩蛋的时候,别忘了查看那些原本属于迪斯尼的元素。

《1/2的魔法》配音演员阵容同样强大,为精灵弟配音的是“荷兰弟”汤姆·赫兰德,为精灵哥配音的是宇宙尬舞天王克里斯·帕拉特。

这两人都是漫威旗下的著名角色,一位是最新蜘蛛侠,另一位是星爵。反正漫威也是迪斯尼的,两人身上的独特喜剧气质和本片十分契合,漫威皮克斯联动一下,效果十分可观。

《1/2的魔法》故事线十分简单直白,一条是角色的成长,另一条是亲情的升华。这两条就是影片的主要线索,也是符合大众普世价值观的常见内容。

在角色成长方面,不仅仅局限于两位主角小精灵,诸多配角们也都得到成长。《1/2的魔法》的叙事条理极为清晰,大到上天狮鹫,小到巴掌大的仙子,每个角色都安排地明明白白。两位主角伊恩和巴利更是获得肉眼可见的成长。一位克服了自身恐惧,勇敢地接纳自己,另一位变得沉着稳重,不再选择用肤浅的行为证明自己。

亲情线显得更加成熟内敛,比起三年前《寻梦环游记》,本片在亲情处理方面更加直击人心,直接将催泪弹精准仍在观众们心里最柔弱的地方。观众们明知皮克斯会在亲情方面做文章,偏偏每次都能被打动。

不论个人成长还是亲情真情流露,总有一点能够打动你。

不论是壮士断臂式的成长还是长兄如父般的关怀,影片所包含的真挚情感和朴实道理才是最打动人的。

不管飞得多高走得多远,还是在原地踏步,也不要忘记身边一直陪伴你、支持你的人。逝去的东西再美好也已不在,而身边人才是最值得珍惜的。

Only one is all we get,

grant me this rebirth.

Till tomorrow’s sun has set,

one day to walk the earth.

仅有一次良机,

赐予我以重生。

直至明日日落,

贪享一日光阴。

