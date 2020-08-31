赐予我以重生——《1/2的魔法》
今天聊聊电影《1/2的魔法》。
片名Onward (2020)，别名二分之一的魔法 / 魔法环游记 / 勇往直前 / 觅法奇程 / 向前。
这是一部迪斯尼皮克斯出品的动画电影。
今年3月在美国上映，但很不幸地遇到了新冠疫情，影片下线，最近正在大陆上映。
在《1/2的魔法》的世界观里，魔法与科技共存，各种奇幻生物也和普通人一样在这个充满魔法的世界内生活。不过随着科技水平发展，魔法所能够带来的快捷便利渐渐被科技商品取代，进入电气时代后，门槛略高的魔法更是变得无人问津，大家纷纷转投科技力量的怀抱，没有人再去研习魔法。
在《1/2的魔法》里有一对名叫伊恩和巴利的精灵兄弟，在他们小时候他们的父亲就因为癌症去世，老母亲含辛茹苦地把他们拉扯大。在弟弟伊恩年满16周岁的时候，母亲按照父亲遗嘱将遗物交给兄弟俩。
父亲留下的遗物是一根需要魔法催动的法杖，施法催化剂凤凰宝石以及一页使用说明书。按照说明书指引，只要念出咒语就可以召唤出父亲亡魂。尽管亡魂只能留存24小时，但也足够兄弟俩和父亲叙旧了。
事情总不会一帆风顺，父亲留下的凤凰宝石只够完成一半魔法，兄弟俩只能召唤出父亲一半的身体。只有找到另一颗凤凰宝石才能召唤出完整的父亲，于是兄弟俩踏上冒险之旅，要在有限的时间内寻找另一块凤凰宝石。
《Onward》的片名直译就是《勇往无前》，和影片讲述故事的精神内核是一致的。而意译为《1/2的魔法》则和影片中的形象相关，施法材料不足，魔法仅能完成一半召唤，这就是“1/2的魔法”。
另一个译名《魔法环游记》则是按照皮克斯以往作品套路，《飞屋环游记》《寻梦环游记》后，再来个《魔法环游记》。这种偷懒译名可以让人看到就感觉出会是皮克斯的，但你还是看不出咋个“环游”法……
可能译者觉得翻译成皮克斯以往那种《XX总动员》不太合适，总不能叫做《魔法总动员》吧，翻译成《勇往无前》又有点儿不得劲儿，说不定会和2017年的《勇往直前》（Only the Brave）撞名，给人“救火队”的误解。
《1/2的魔法》的整体感觉就像把奇幻主题桌游拍成了动画电影，所有角色仿佛都是从AD&D里走出来的一样。
我本身很喜欢奇幻类型作品，小说桌游来者不拒，所以在《1/2的魔法》中很多地方会有桌游的那种感觉。兄弟俩一路的冒险经历就像在掷骰子，掷的骰子点数少了，施法失败，掷的骰子点数合格了，施法成功。运气不好踩到了陷阱，这也需要足够掷出足够的点数才能逃出生天。
在魔法与科技并存的世界里，如何做到两者平衡是一个难题。任何一方显得过强或者过弱都会造成难以自洽的恶果。在《1/2的魔法》里，很巧妙地把两者统一起来。
发达的科技在原始人眼中就是魔法。高科技在低科技环境下无法解释，对他们来说就像魔法一样。就像雷神所在的阿萨神域，在漫画中的设定就是更高级的科技。
当《1/2的魔法》中科技出现时，魔法并没有成为与之敌对关系，而是在一个公平竞争的环境里渐渐式弱。这就让影片趣味性能够集中在故事主题，而不会被世界观设定拐跑。
皮克斯专营动画片领域，在此领域也是获奖无数。2006年皮克斯被迪斯尼收购后更是如虎添翼强强联合，被收购有一个显而易见的好处：版权狂多。
皮克斯在动画片中不仅可以疯狂致敬自己的以往作品，埋下一个又一个彩蛋，留给观众们去细细寻找，还可以拿迪斯尼的无数版权来用，观众们在一帧一帧寻找彩蛋的时候，别忘了查看那些原本属于迪斯尼的元素。
《1/2的魔法》配音演员阵容同样强大，为精灵弟配音的是“荷兰弟”汤姆·赫兰德，为精灵哥配音的是宇宙尬舞天王克里斯·帕拉特。
这两人都是漫威旗下的著名角色，一位是最新蜘蛛侠，另一位是星爵。反正漫威也是迪斯尼的，两人身上的独特喜剧气质和本片十分契合，漫威皮克斯联动一下，效果十分可观。
《1/2的魔法》故事线十分简单直白，一条是角色的成长，另一条是亲情的升华。这两条就是影片的主要线索，也是符合大众普世价值观的常见内容。
在角色成长方面，不仅仅局限于两位主角小精灵，诸多配角们也都得到成长。《1/2的魔法》的叙事条理极为清晰，大到上天狮鹫，小到巴掌大的仙子，每个角色都安排地明明白白。两位主角伊恩和巴利更是获得肉眼可见的成长。一位克服了自身恐惧，勇敢地接纳自己，另一位变得沉着稳重，不再选择用肤浅的行为证明自己。
亲情线显得更加成熟内敛，比起三年前《寻梦环游记》，本片在亲情处理方面更加直击人心，直接将催泪弹精准仍在观众们心里最柔弱的地方。观众们明知皮克斯会在亲情方面做文章，偏偏每次都能被打动。
不论个人成长还是亲情真情流露，总有一点能够打动你。
不论是壮士断臂式的成长还是长兄如父般的关怀，影片所包含的真挚情感和朴实道理才是最打动人的。
不管飞得多高走得多远，还是在原地踏步，也不要忘记身边一直陪伴你、支持你的人。逝去的东西再美好也已不在，而身边人才是最值得珍惜的。
Only one is all we get，
grant me this rebirth.
Till tomorrow’s sun has set,
one day to walk the earth.
仅有一次良机，
赐予我以重生。
直至明日日落，
贪享一日光阴。
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