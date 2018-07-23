《汪星卧底》犬力出击：看狗在说话，警犬也疯狂

成年人可能不会为《汪星卧底》欢呼, 但是孩子们肯定会这样做。从其中的狗屁笑话和自作聪明的萌犬来看, 这部动物会说话的家庭喜剧明显针对更年轻的观众。对于爱狗的成年人而言, 这部电影的娱乐程度也刚好足以吸引他们的兴趣。

《汪星卧底》的主角麦克斯是一只罗威纳警犬, 由说唱歌手卢达克里斯配音, 我们首次看到他时，他正在码头参与一项危险的夜间行动，监视着一群动物贩子。这位警犬探员安慰一只受惊的熊猫宝宝, 保证一切都安好, 然后冲向了从黑暗中冒出来似乎要购买这只可爱违禁珍稀动物的可疑身影。结果这个可疑人 (威尔·阿奈特) 原来是一名卧底 FBI 特工, 名叫弗兰克, 他在当地警方不知情或者不配合的情况下执行公务。(我们在警匪电影中经常看到这种主题: 执法机构之间缺乏协调。也许, 这部电影暗示, 我们可以从四条腿的朋友那里学到如何更好地有效协作。)

弗兰克和麦克斯互相埋怨, 彼此都认为是对方妨碍自己差一点没能逮到犯罪组织的头目。但在弗兰克的盘问下, 犯罪头目的一个下属--主要是因为害怕罗威纳犬的利齿--透露了一条信息，引领弗兰克和马克斯前往拉斯维加斯, 他俩不得不变成一对临时搭档。接下来的情节正如片名所示, 他们要在世界上最负盛名的狗展上做卧底。

这部警察搭档喜剧明显从《古惑丑拍档》这样的警犬电影中吸取了灵感, 甚至直接引用了《古惑丑拍档》衍生电视剧试播集 "Poochinski"的某些故事线索, 在这个电视短片中，一个被谋杀的侦探的幽灵附在一只放屁的英国斗牛犬身上。

不过, 《汪星卧底》警察查案的情节线索在这场迷人的狗狗秀中退居次席, 这场狗展原来是幕后黑手异国动物交易的幌子。弗兰克寻求一位经验丰富的驯狗师 (娜塔莎·雷昂) 的帮助, 而麦克斯则与一只曾在狗展上多次获奖、不过后来发狂被送进流浪狗收留所的明星狗 (斯坦利·图齐配音)成了朋友。这只愤怒、可爱的小毛球呈现了电影中最生动的角色刻画, 当他瞪大眼睛时, 斯坦利·图齐兴高采烈地夸口说大话，能够让你真实感受到来自纯种犬的傲慢。

导演拉加·高斯内尔对这种备受诟病的电影类型并不陌生, 他的履历中包括两部真人版《史酷比》电影, 还有《比佛利拜金狗》 (《汪星卧底》中一只白吉娃娃感叹"没有人再做动物电影了"，有趣的致意了这部电影)。像这样的电影, 有很多更糟糕的，从小众另类经典《复活节兔狗狗》到巴里·索南菲尔德更主流的《九条命》由劣到优划分，《汪星卧底》处于中等水准。

简单来说,《汪星卧底》唯一不落俗套的亮点是结尾高潮的迷乱幻想场景, 弗兰克和麦克斯伴随着《辣身舞》主题曲"The Time of My Life"翩翩起舞。相比会说话的狗，可能这简短一幕更能够留住普通观众。