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追梦的自由——《神秘巨星》

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2018-1-24 1:11:18

追梦的自由——《神秘巨星》

**《神秘巨星》片名Secret Superstar (2017)，别名隐藏的大明星(台)。

 

印度剧情片。影片讲述一名年仅15岁的少女尹希娅在追逐歌唱梦想路上的感人经历。影片在音乐、亲情、爱情、梦想、女权方面全面开花，让观众们深刻感受其良苦用心。

 

女主角塞伊拉·沃西Zaira Wasim是《摔跤吧！爸爸》中的小女儿，标准的00后。看着00后独挑大梁，不由得感慨时间过得真快，塞伊拉·沃西都已经演了阿米尔·汗女儿三部曲的两部了。如果说《摔跤吧！爸爸》献给父亲，那《神秘巨星》献母亲。

 

尹希娅生活在印度的小城市，父亲是一名工程师，外出务工养家糊口，母亲是个文盲兼全职家庭主妇，一同生活的还有她的弟弟和姑奶奶。平时父亲都在外工作，经常出差加早出晚归，这个家里也就是四名妇孺生活在一起。这个家庭就像印度社会的缩影，极度重男轻女，父亲从来只关心小儿子，只给小儿子买礼物。父亲尽管出现时间不多，但一旦出现就会让这个家里充满阴霾，稍有不快就对妻子大打出手，妻子女儿在他眼中只是附属品，甚至只是奴隶，丝毫不配得到尊重。

不幸的原生家庭会对孩子的成长造成毁灭性灾难。原生家庭的悲剧在尹希娅身上也有体现，当她遇到挫折困境时，尹希娅发泄方式也是打砸物品，对着身边的亲友发脾气，不给别人说话的机会。尹希娅能够发泄的对象也就是钦腾了，换了其他人，谁会心甘情愿的挨你吼叫呢。

 

家暴是本片首先展现的一个问题。母亲登场时的扮相，就将这个话题挑明。我们都知道，家暴只有0次和无数次的区别。很多遭受家暴的人偏偏喜欢给自己服用安慰剂，觉得自己不会再有下次挨打。想一想，这可能吗？这次打断手，下次可能就是打掉牙，如果不尽快和施暴者划清界限，很可能就把自己的命送了。这种家暴致死的新闻我们平时见过不少了，为啥有的人发生在自己身上时就觉得自己是个例外呢。

 

能够让这个丈夫“理直气壮”地实施家暴，很大程度是因为印度还是个严重的男权社会。在社会生产力发展程度不高的情况下，男人要干活赚钱补贴家用，而女人则是迟早嫁人的赔钱货，所以重男轻女情况只会愈发严重。经济基础决定上层建筑，男方工作赚钱，女方在家做全职太太，有钱撑腰，男方动起手来更是毫无顾忌。不要觉得重男轻女的男权社会只是在邻国印度，在我们国家这样的现象并不见得有多好。什么“剩女”啦、什么“男人四十一朵花女人四十豆腐渣”啦，这些都是赤裸裸的性别歧视。如果不是不断高企的房价，中国的重男轻女现象并不会比印度好多少，同样处于经济原因，硬生生的改变了几千年的重男轻女思想。

 

其实最可怕的不是重男轻女，而是我们对不公正的现象习以为常甚至认为是正确现象。从母亲娜伽玛的多个台词，我们就可以知道，她已经被男权社会彻底地洗了脑。“尹希娅，我已经在现实生活中给你最大的自由了，你可以对我提要求，但是对生活不能。有些人生是注定的，这就是我的命。”凭什么这就是命，凭什么就一定要按照其他人设定好的偏见活下去？

 

尹希娅生活在一个小城市，如果没有睁开眼睛看看外面的世界，她永远不会知道还有反抗这条路可选，更不用说她那被洗脑的母亲了。而见过精彩先进的世界后，再想把人当傻子，可就没那么容易了。娜伽玛在旅行之中，看到女儿敢让占座的人起来，看到女儿能自己买票，这些都是她从来没有想象过的事情。女儿尹希娅这些为自己抗争的行为，也间接唤醒了娜伽玛。凭什么要活的像个奴隶。

 

光看这个俗不可耐的片名时，你会觉得这是一部讲述底层小人物逆袭成大明星的励志电影，看了一会儿就会觉得这是一部为女权发声的电影，直到最后，你才会发现，这一部讲述母爱的大爱电影。

 

女子本弱，为母则刚。母亲娜伽玛很可爱、很美，她没有文化，只会写自己的名字，但为了孩子，她可以一个人对抗一家子人，她可以偷父亲的钱给她买吉他，卖掉唯一的项链给她买笔记本电脑。如果把父亲当做男权社会里践踏女性尊严的魔鬼，那么母亲就是在用并不坚强的身躯撑起女儿梦想的天使。在一次又一次家暴后，在尹希娅一次又一次的哭喊后，娜伽玛终于发现，如果再那样逆来顺受下去，不仅是自己的生活被毁，连宝贝女儿的梦想和生活也会被毁掉。当丈夫舍不得花钱，轻描淡写地说“那吉他就是个垃圾”时，她第一次反抗丈夫：“那不是垃圾，那是尹希娅的吉他”。

 

每个人都有追逐梦想的权力，如果失去了梦想，那和行尸走肉有什么分别，人活着没有理想没有激情，活着和死了有什么区别，醒着和睡着有什么分别。在男权社会里，不容许女性拥有自己的想法，更别提什么梦想。幸而，尹希娅没有因为不幸的家庭而毁掉一生，幸而，尹希娅能够用到某视频网站，幸而，尹希娅能够得到音乐大咖的提携。在本片充满戏剧性的安排下，尹希娅得到一个改变不幸生活的机会。神秘巨星带着梦想，诠释着母爱。尽管本片的故事充满玛丽苏，但是依旧让人看到美好的希望。

 

阿米尔·汗这次心甘情愿的担当绿叶，扮演了一个油腻但很有爱的音乐人角色夏克提·库马尔。库马尔浑身贴满骚浪贱的标签，骚气逼人，到处撩人，不放任何一个勾搭女性的机会，出演了一个从来没有扮演过的角色。库马尔花心，但他对尹希娅是真心的提供帮助，最重要的原因是尹希娅歌声打动了他。尹希娅唱出了当年库马尔写歌时的心声，用最纯净最清澈的声音，给这个浮躁喧嚣的花花世界，带来一股清流。

 

本片的音乐十分十分棒。不说库马尔那“性感”的电气风，但看尹希娅的歌声。尹希娅的歌声十分纯净，尽管听不懂她的语言，但是我可以完整的感受到她歌声中传递的感情，可以听懂韵脚，可以听懂主歌副歌。片中几段尹希娅的独唱，可以完整地将人物角色内心情感传递给观众，或欢愉或不屈，或兴奋或不甘，我可以原原本本的感受到尹希娅的心情。能够把歌曲唱到这个程度，获得最佳歌手提名，毫不为过。

 

都说阿米尔·汗是“印度良心”，阿米尔·汗也用实际行动证明了自己无愧于“印度良心”的称号。他曾在某个节目中，谈到自己影片对社会提出批判的看法：“批判自己和自己的国家是我们进步的第一步。没必要为自己祖国被放在聚光灯下羞耻，应该羞耻的是我们的国家在哪一方面还有欠缺。”他知道自己国家的问题，他敢于直面问题，拥有这份胆识并将之付诸行动，就是良心体现。即便不能改变那个奇葩的社会，也能会那不公的现象发出呐喊。英国《卫报》给本片的评价“这才是一流的娱乐，是被西方电影的低迷毒害最好的解药。”

 

影片除了为女权发出的呐喊，还有对阶级固化的思考。底层社会难似登天的事情，在上层社会眼中不过是几个电话的事情。尹希娅是幸运的，拥有好嗓子和创作力，能够被库马尔慧眼识珠，而还有更多和她有类似经历的人，没有机会得到救助，更别说改变阶级了。想要改变一个奇葩的社会，从上层开始推动，效果会比一次来自底层的颠覆好很多。

 

说点不开心的，同样关于娱乐圈，印度有《神秘巨星》，我们有《逐梦演艺圈》，人家有印度良心，我们有****，就问你服气不服气。再看我们关注女性的影视作品有些啥呢？《欢乐颂》讲述塑料姐妹花，《我的前半生》讲述靠老公靠闺蜜靠男朋友，《甄嬛传》讲述一群玩弄权术话术的女人，《芈月传》讲述一朵更大的圣母白莲花。意淫可不是尊重女性哦，不接地气，整天在天上飘着，信不信摔下来骨头渣都不剩？

 

除了已经说过的女权、亲情、梦想，本片还有青涩的爱情。钦腾火辣辣直勾勾盯着尹希娅的眼神真是太可爱太清澈了。这大概就是最简单的爱情，只要我的视线范围内有你，我的眼中就只有你。当然钦腾在追女生方面也是极具天赋，知道用各种小礼物、用笑话魔术逗女孩开心，知道用并不精妙的段子哄女孩子，在得知尹希娅要离开时，还敢当着尹希娅母亲的面，邀请尹希娅出去玩。钦腾能够说出“不要为离别悲伤，要为曾拥有过快乐。”真是天生的高情商，老夫自叹不如。这等美好的初恋，哪怕心中小鹿早已撞死的人，看着也会觉得很暖心。

 

明知导演煽情，但依旧会被其中的真挚情感打动。

影片值得一看，或许能让世界不公得到一些改变。

 

【第二页】影片台词欣赏

 

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8.1 

神秘巨星 (2017)

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神秘巨星/Secret Superstar(2017)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8029086/
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