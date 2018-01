脚踏实地破歧视 ——《摔跤吧!爸爸》

**《摔跤吧!爸爸》片名Dangal(2016),别名我和我的冠军女儿(台)/摔跤吧!老爸/摔跤家族。

印度体育题材剧情片。影片改编自根据印度的真实故事改编,讲述来自边缘农村的小姑娘在父亲的教培下成长为世界冠军的故事。我们熟知的印度良心阿米尔・汗扮演小姑娘的父亲,原本他也是一名国家冠军摔跤运动员,一心想着在国际赛场上获得金牌为国争光,却迫于生计放弃了摔跤事业,他的这个愿望只能由女儿们来实现了。

片名 “Dangal”在印地语里就是摔跤、角力的意思,女主角吉塔“Geeta”的名字意思是“赞歌”。片名可不仅仅是“摔跤吧!爸爸”这么简单的意思,而是包含着父女们对抗整个社会的女性歧视、对抗全世界的偏见,以一己之力,突破重重阻力,打出一条梦想、女权的路。光看《摔跤吧!爸爸》的片名,这个翻译实在不咋地,不了解的会以为是国内卖流量综艺节目呢。直接叫《摔跤》或《角力》多好,简洁明了,我们的《寒战》《激战》不是叫的好好的么。网友们脑洞很大,给出了很多其他翻译,看起来也挺不错的,比如《摔女成凤》《干他丫的,闺女》《干吧!爹!》《以父之名》《跤父》《我和我的冠军女儿》《贫民窟的女摔跤手》《震惊!两个少女竟和一群只穿内裤的男人干这种事情》……

影片饱含深情,很能够打动观众,编导演员付出的努力,观众们都看得到。所以本片票房在国内大卖就是十分顺理成章的了,超越另一部印度电影《巴霍巴利》更是十分正常。《巴霍巴利》分为上下两部,主打历史题材特效大片,上部国内票房 749万,下部还没上映,估计票房也不会好。我在看《巴霍巴利》时一直在笑,不是因为这部严肃的历史正剧充满喜剧元素,而是片中充满各种违反常识、忽视物理定律的做法,令人不得不发笑,俨然一部印度神片。而《摔跤吧!爸爸》则接地气的多,国内票房12.96亿,足见观众们被充分勾起情感共鸣。

《摔跤吧!爸爸》有 161分钟完整版和140分钟国内上映版两个版本,片中本就没有什么敏感桥段,删减内容和审查关系不大,主要还是从经济角度出发,越短的片子就可以排越多的档。网上有完整版和删减版的完整对比,当然更推荐之间观看完整版。删减版有两处对半决赛比赛镜头的删减,让激动人心的比赛过程缩水不少。其余删减版删减掉的东西大多是对全片气氛的铺垫、前后有呼应的情节和对白。把前面留下的铺垫和伏笔删了,当影片后面出现相对应的情节和台词时,观众们无法了解呼应的地方。

演员付出实实在在的努力,而不是靠着水军刷几句 “你知道他多努力吗”就行的,观众们可不傻,眼睛雪亮着呢。有着真诚和努力加持,电影怎么会不好呢。既然是摔跤题材,片中的摔跤戏份都是演员们亲自完成,这可能让抠图明星很不能理解,费那个劲儿干嘛,但这就是演员的基本素质。阿米尔·汗和几位女演员训练了一年半,每天训练两到三小时,期间有印度国家队教练指导,还有队医全程跟随。不谈戏份最多的主角姐姐,就是摔跤镜头只有几分钟的妹妹,也练了9个月。再看我们熟悉的阿米尔·汗,就像我们熟悉的那个可胖可瘦的克里斯蒂安·贝尔,阿米尔·汗为了拍摄影片,先增肥到97公斤,脂肪高达37%,随后又花5个月减重25公斤,体脂降到了9.6%,成为真正的摔跤手。除了主角们,就连村口蹲着的那些“掌握”生儿子秘方的路人,表现水平都是可圈可点。

在亲情刻画方面,本片也是小中见大,细微之处展现功力。血肉相连的一家人,没有什么是不能同舟共济的。当吉塔离开爸爸前往体育学院国家队深造,回家后以为掌握了新的技战术而爸爸起了冲突,和我们青春期时多像,满瓶不动半瓶摇。当接连失利后,妹妹劝她,有什么大不了啊,那是爸爸啊,大不了被骂一下。吉塔给爸爸打时泣不成声,这时候不需要多少煽情的对白,只是几个特写就能实现催泪效果。

为了梦想绝不服输。吉塔接连失利时,教练要求她减重参加 51公斤,但吉塔和爸爸就是笃定要参加55公斤级别比赛,有多方面原因。最主要的第一原因就是情感上的不服输,你觉得我不行,我偏偏要证明给你看;第二是奥运赛没有51公斤级,只有55公斤级;第三是妹妹参加的51公斤级。

半决赛、决赛两场比赛,吉塔面对的对手都是真实的摔跤运动员,整个过程跌宕起伏惊心动魄。即便知道传记片的最终结果,观众们的心依旧被揪的紧紧,丝毫没有喘息的机会。半决赛和决赛的两次绝地反杀,充满燃点,让全片两个小时的情绪铺垫得到集中发泄。

“批判自己和自己的国家是我们进步的第一步,没必要为自己祖国被放在聚光灯下羞耻,应该羞耻的是我们的国家在哪一方面还有欠缺。”——阿米尔·汗

印度良心阿米尔 ·汗关注的并不仅是一场比赛而已,片中他接着爸爸的口,对决赛前的吉塔说:你要做的就是让人们记住你。如果你拿了银牌,人们将把你遗忘,如果你拿到了金牌,人们就会记住你。你赢了,不只是你的胜利,千千万万与锅碗瓢盆为伍的女性也将胜利。

敢于直面印度社会中的问题,这需要勇气,阿米尔 ·汗毫不避讳。我们也一样丝毫不要感到羞耻,不要有被害人过错的错误观点,应该羞耻的是那些不承认不正视问题的人。

毋庸置疑,影片在女权方面所做的努力有目共睹。但网上却有很多人站在道德制高点职责爸爸强加自己的理想于女儿身上,又是霸道独裁又是不让女儿自由成长云云。我只想说这种何不食肉糜的理论很可笑,强占道德制高点进行脱离实际的指责,很低级也很没技术含量。在那个社会环境下,能够不顾世人白眼,坚定的要给女儿一条发展之路,需要极大的勇气和努力。举一个很简单的例子,如果前面的征途一片平坦,父母开着小汽车,却扔给你一双草鞋,让你飞奔上路,那叫不尊重成长,但如果前路是一片荆棘,父母穿着一双破草鞋,却脱下自己的鞋让你上路,那是伟大的爱。

虽说故事主体是取自真实故事,但基本也只有吉塔夺冠这个主线是真实故事,剩下或多或少都经过了艺术加工。

1、吉塔堂哥这个人物真实世界里并不存在,现实中是两个侄女寄住在马哈维亚家里。

2、侄女们之所以寄住在马哈维亚家里是因为她们的父亲被杀了。

3、马哈维亚有四个女儿,加上两个侄女,六个妹子都成为女子摔跤运动员并在国内国际取得了优异成绩。

4、影片中的邪恶教练实际并不存在。现实中的教练对阿米尔汗以他为原型塑造出这么一个坏蛋非常不开心,甚至提出要起诉阿米尔汗。教练说爸爸Mahavir是个绅士,从不干扰他的训练。

5、吉塔在英联邦运动会(commonwealth game)之前并不是屡屡被首轮淘汰,而是在前一年的联邦锦标赛(commonwealth championship)上取得了金牌

6、影片中最后一轮背摔五分惊天翻盘确实激动人心,但实际上吉塔是以头两回合以1-0和7-0的显著优势击败对手的。真实决赛比赛录像地址 http://www.iqiyi.com/w_19ru1irvyl.html

再说说非优点部分。本片的在感情上采取的方式也是大打民族感情牌,核心和《叶问》《霍元甲》类似,最后的高潮激发民族认同感。友谊第一比赛第二,如果说任何比赛不以胜利为目的,那都是扯淡,参加比赛的目的就是获胜,否则看着印度国旗升起、印度国歌奏响,还有什么意义。第二个是本片带有不少的反智元素,爸爸教育的技战术就是要比官方教练的技战术好,饮食结构也好,满满当当的训练安排也好,似乎劳逸结合啥的并不存在。抛开以上的民族感情和反智元素等因素,整体故事还是积极向上,充满正能量的。

First they ignore you,

then they laugh at you,

then they fight you,

then you win.

——《甘地传》