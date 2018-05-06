《巴霍巴利王2：终结》影评:王者归来 磅礡终章

难得有机会看到像《巴霍巴利王2：终结》这样引人入胜的神奇电影，所以非得进电影院看不可。算上前一部《巴霍巴利王：开端》, 该系列影片代表了印度商业电影的巨大艺术成就。

正如这两部电影的副片名所示, 两者结合起来才构成了《巴霍巴利王》(原义为"拥有坚实臂膀的人") 的完整故事, 单独看任意一部都会有缺憾。虽然在《巴霍巴利王2》的开场有一段第一部电影故事情节的简单回顾, 但它的作用仅限于唤起那些看过前作的观众的记忆。如果没有先看第一部, 不建议直接看《巴霍巴利王2》。

第一部讲述了施瓦 (帕拉巴斯)的身世、他的战神父亲巴霍巴利(也是帕拉巴斯饰演) 的伟绩, 以及导致摩西施末底王国动荡的特定悲剧,《巴霍巴利王2》进一步补充了导致悲剧发生的细节。正如许多史诗一样, 这也是由一个女人引发的战争。

那个女人就是提婆犀那 (安努舒卡·谢蒂), 她在第一部中出场时，已经遭受了巴霍巴利的兄弟, 摩西施末底国王巴哈拉拉德瓦 (拉纳·达格巴帝)几十年的折磨。《巴霍巴利王2》则回到了提婆犀那年轻时候, 她曾是一个拥有一身惊人武艺的美丽公主。

巴霍巴利和卡塔帕 (挲塞亚拉杰) 乔装游历民间，遇见了提婆犀那, 对她一见钟情, 她不仅外表好看，而且意志坚强，正义凛然。另一方面, 巴哈拉拉德瓦尽管只看了一副提婆犀那的肖像, 甚至没有亲眼见到她，就决定要娶她。

在第一部中, 女战士阿琬提伽(特曼娜·芭蒂亚)在施瓦洗去她身上的战斗污垢之后 最终委身于他 , 顺应他的意愿变成了温柔可爱的乖乖女。而《巴霍巴利王2》中的女性更有自主意识, 完全按照自己的意志行事。提婆犀那不会接受任何人的废话, 不管他们权位多高。而摄政女王浠佤伽米(拉米雅·克利须那)就是权力的化身, 当摩西施末底的荣誉受到威胁时, 她的眼睛里闪烁着愤怒。在一部电影里看到两个如此强势的女性角色, 实在令人欣慰，所谓的巴霍巴利王确实神武有力，但显然她们才是真正的权力统治者。(阿瓦提卡在《巴霍巴利王2》中重新加入战斗, 再现昔日的戎装风采。）

当然, 这部电影也充分展现了男性的力量。帕拉巴斯俨然就是一个健硕的人体标本, 而拉纳·达格巴帝看起来就像大力神。这两个肌肉男之间的赤膊大战果然不负期待令人满意。正如挲塞亚拉杰的敏捷动作所展现的，传奇战士卡塔帕也非等闲之辈。

《巴霍巴利王2》中引入的一个新角色特别令人难忘。那就是提婆犀那的表兄库马拉·维尔马(萨伯拉杰), 作为这个半神世界中为数不多的凡人之一，他很大程度上成了观众的替身。他傲慢懦弱, 在电影中大部分时候沦为笑柄, 但他在关键时刻迎接挑战, 证明了巴霍巴利的断言：勇气比力量更重要。

这两部电影--尤其是第二部--的乐趣在于, 既可以纯粹出于欣赏的理由观看, 也值得为了分析每一分钟的细节, 找出所有经典元素而观摩。这个故事源自于世界各地类似的经典传说, 超越了印度宗教、历史和神话的显性根源。更像是一部莎士比亚戏剧。而歌曲中歌颂英雄的简练歌词听起来就像出自希腊神话一样。

影片中也有有别传统的新潮元素。例如巴霍巴利战斗时, 他的表现更像一个游戏角色，而非电影角色。大型战斗场景明显借鉴了《指环王》三部曲。可以说，《巴霍巴利王》系列俨然是自《指环王》以来电影体验最佳的奇幻史诗.

进一步来说, 《巴霍巴利王》系列电影之所以在这方面取得了成功, 恰恰是因为它们的预算限制要比类似的好莱坞电影更大。大量身着鲜艳服装的临时演员使人流攒动的场景更加鲜活, 这恰是当下大多数过分倚重CGI 的特效电影所欠缺的。导演S·S·拉贾穆里懂得如何运用自己的资源达到外观风格的一致性, 在奇幻电影里这比逼真写实更重要。

最重要的是,S·S·拉贾穆里和编剧维嘉亚德拉·普拉萨德创造了一个如此恢弘、细节丰富又有深度的磅礴世界, 以至于观众可能会忽视了这其实是他们创造的。因为感觉很真实, 就像世界的另一种历史。很容易随《巴霍巴利王2》融入到这个相信正义和怜悯高于一切的超级英雄世界。太棒了。