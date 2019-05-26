《云端之上》：众生皆苦，何以为家？有爱就有家！





《云端之上》既令人心碎又饱含希望，复杂地探讨了亲情纽带在贫困生活中所起的重要作用，同时也告诉我们家的观念不必局限于血缘关系。

这是伊朗电影导演马基德·马基迪的第一部印地语电影，故事背景位于孟买。影片一开始，摄影师阿尼尔·梅塔就呈现一个引人注目的长镜头开场，画面聚焦于从高速公路立交桥上一辆汽车里拿到一袋毒品的埃米尔（伊沙恩·卡特Ishaan Khatter饰演）。随着摄影机机位向下，埃米尔穿过桥下的巷道迎面而来，然后镜头平移反转，我们看着埃米尔和他的朋友阿尼尔（阿卡什·戈帕尔）骑着摩托车飞驰而去。

埃米尔和阿尼尔是两个无足轻重的偷运毒品的小流氓，年轻气盛，以至于高估了自己的真实实力。由于埃米尔贸然出现在贩毒头目拉霍尔（沙申克·申德饰演）的妓院里索要报酬，于是拉霍尔决定帮他们摆正自己的位置，联系警察展开突袭抓捕他们。





埃米尔（伊沙恩·卡特Ishaan Khatter饰演）





在惊心动魄的警察追逐过程中，埃米尔碰巧遇到了与他关系疏远的姐姐塔拉（马拉维卡·莫哈南饰演），然后躲在了她家里。这次邂逅使他们得以找出彼此之间产生隔阂的原因，或许也为姐弟关系的进一步修复奠定了基础。

但是他们的团聚是短暂的。塔拉在第二天就因为被她的雇主阿卡什（哥泰·高斯饰演）强奸未遂却将对方重伤而被逮捕了。现在埃米尔的任务就是保证被他姐姐袭击的阿卡什尽快恢复健康，这样他就可以出庭作证声明他在这次袭击中的所作所为，而这是释放塔拉的唯一办法。









也许《云端之上》最令人悲哀的一面在于它描绘了社会底层，尤其是女性，生存处境的脆弱和卑微。埃米尔与毒品的关联可以让他疯狂的生活方式随时破灭。而他能够从拉霍尔的贩毒组织中脱颖而出也是以牺牲无数吸毒者和被迫卖淫的女性为代价的。

再者，埃米尔相比普通印度电影的男主角在道德上也更具灵活性，他既会朝小孩子做鬼脸，也可以眼都不眨地用刀子威胁瘫痪在床的阿卡什。这不仅因为他还年轻，更因为他正是依赖这种灵活性在街头混迹长大的。显而易见，首次担当主演的伊沙恩·卡特的表现值得称赞。





塔拉（马拉维卡·莫哈南饰演）





相比之下，马拉维卡·莫哈南对塔拉的塑造则没有那么令人信服，塔拉被监禁后，当埃米尔来探监时，她要么表现得僵硬呆板要么歇斯底里。然而，当埃米尔不在身边时，塔拉似乎又很好地适应了监狱生活，还热心照顾一个生病犯人（由坦尼沙·查特里扮演）的小儿子乔杜（希瓦姆·普加利饰演）。塔拉与乔杜的关系体现了电影的主题，即所谓的“家”不仅由血缘亲属组成，而且也包括我们选择照顾的人。

乔杜（希瓦姆·普加利饰演）





乔杜是《云端之上》中众多因为母亲贫苦，没有人能施以援手而生活在明显不适合儿童成长的地方的孩子们中的典型代表之一。十几个小孩子在监狱里跑来跑去，呼应了一些印度监狱允许六岁以下儿童入狱的现实。在拉霍尔的妓院里，当客户上门时，一个女性工作者把她的小女儿从房间里赶了出来。而当阿卡什穷困的老母亲和两个女儿从印度南部来到孟买时，误认为埃米尔是阿卡什的朋友，结果埃米尔不得已成了他们的保姆。





不过出人意料的是，《云端之上》的薄弱环节竟然是A·R·拉赫曼的配乐。虽然影片的基调并不阴郁，但在这种情境下，拉赫曼的配乐仍然过于乐观了。尽管如此，《云端之上》依然发人深省且令人感动地探究并赞美了我们共通的人性。【 电影角 】系头条号签约作者