《无所不能》：以爱之名也无法掩盖这部俗套复仇片的漏洞百出

作为“印度超人”赫里尼克·罗斯汉在中国内地上映的首部电影，尽管其中赫里尼克饰演为妻复仇的盲人角色的表现足够出色，但很可惜，受累于老套乏味的剧情和难以令人信服的复仇行动，《无所不能》很难令人满意。

《无所不能》的故事非常简单，甚至预告片已经将剧情全盘脱出。这个复仇故事唯一能激发观众兴趣的一点就是，身为盲人的主角究竟如何运用聪明才智制定计划实施复仇。编剧和导演都努力试图精彩地展现这个故事，但终究让人感觉不真实。

男主角罗汉（赫里尼克·罗斯汉饰演）是一位观察力异常敏锐的配音师。他虽然眼睛看不见，但生活充满活力。他遇到了苏皮莉亚（昵称“苏”，亚米·高塔姆饰演）不久之后，两人坠入爱河。谁知苏惨遭可怕悲剧，他们的幸福生活彻底破灭。于是罗汉决心向需要为此付出代价的坏人报仇。

像《一个母亲的复仇》那样普通的正常人除暴安良报复坏人尚令人可信，但如果让盲人做同样的事情，那就需要导演非常精细地完善细节了。 然而，罗汉扰乱阿米特（罗伊特·罗伊饰演）、马特洛（洛尼特·罗伊饰演）等人的生活并且一个接一个地将他们杀掉的剧情安排却存在很多疏漏，甚至桑贾伊·古普塔的执导也非常不严谨。 赫里尼克在没有任何人帮助的情况下找到了去仓库的路，而且没有留下任何把柄，安然逃过了警察的所有调查，这太难以让人信服了。在2002年的印度电影《眼睛》中，盲人甚至可以抢劫银行，但依然感觉真实，因为导演将细节展显得足够详尽，而这正是《无所不能》所欠缺的。

就《无所不能》的故事类型和规格而言，时长1小时40分钟就已经足够了。 但就像许多为人所诟病的印度电影一样，桑贾伊·古普塔利用多个歌舞片段没必要地延长了片长。这部电影的剧本本就乏善可陈，不足以给人留下深刻印象，有些场景还被刻意拉长了，尤其是一些浪漫的场景。 桑贾伊·古普塔让爱情故事变得甜美而纯真，借以烘托我们更期待的复仇戏份。动作场景非常激烈，足以让你获得戏剧性的满足感。

赫里尼克·罗斯汉以无可挑剔的表演提升了这部电影。但让人遗憾的是，电影的其他环节却辜负了他高水准的表演。 赫里尼克与亚米·高塔姆最初的浪漫火花令人欢喜。而他大叫着“别以为我软弱”伸手向罗伊特·罗伊表示愤怒的场景尤其令人振奋。为了塑造这个盲人角色，赫里尼克融入周围环境即兴表演，并将其转变为自己的优势，这一点也很好的说明了他对表演的用心。可以说，他是这部电影之所以值得一看的唯一理由。

扮演地方议员的洛尼特·罗伊也完全融入到了这个政客角色中。他所在的每一帧画面里，看起来都冷静而狡猾。而扮演被他宠坏、惹是生非的弟弟的罗伊特·罗伊，也有惊人的表现。至于亚米·高塔姆的表现有时候很不错，但她对于盲女的塑造并不完美。她的眼睛不时会出卖了她。还有轻松胜任任何角色的吉里什·库卡尼。就像电影《丑恶》中一样，他在《无所不能》里塑造的警察形象也很传神。

简而言之：由于导演桑贾伊·古普塔对于复仇部分的呈现让人不敢恭维，导致《无所不能》感觉不真实，难以令人信服。很有必要更加详细地聚焦于盲人的智斗战略。 赫里尼克·罗斯汉的个人表现很出色。但由于存在太多漏洞，这部电影已然失败了。【 电影角 】系头条号签约作者