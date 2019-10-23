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《天作谜案》：后妈复仇杀人案未破，作家双重凶杀案又起

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2019-10-23 14:52:52

《天作谜案》：后妈复仇杀人案未破，作家双重凶杀案又起

《天作谜案》


近来大部分被封为“烧脑神片”引进国内的印度电影和西班牙电影都是侦探片或悬疑片。其实在宝莱坞这些类型的电影并不多。除了已在国内上映的《调音师》、《一个母亲的复仇》之外，值得看的还有《觅迹寻踪》、《生死竞赛》系列等，这些电影充满悬疑元素，情节复杂，引人入胜，颇受影迷们的喜爱。而现在，根据1969年同名电影翻拍的《天作谜案》即将于本周上映，同样以宝莱坞式的多重悬念和反转为卖点。那么这部电影究竟能震撼到观众吗？

《天作谜案》讲述了两个陌生人在一天晚上相遇却牵扯出两条人命的故事。来自伦敦的著名作家维克拉姆·塞西（西达尔特·马尔霍特拉饰）即将在印度推出他的第三本书。谁知在发布会后回到酒店房间里，却发现他的妻子已经死了。

《天作谜案》：后妈复仇杀人案未破，作家双重凶杀案又起

《天作谜案》


于是他打电话报了警，警察到现场后竟然怀疑是他谋杀了妻子。维克拉姆不甘被诬陷，借尿遁逃跑，随后躲进了玛雅（索娜什·辛哈饰）的家里。当警察来到玛雅家里时，发现她的丈夫横尸屋内，站在尸体旁的维克拉姆被指控是杀人凶手。

警官德夫·韦尔马（阿克夏耶·坎纳饰）负责调查这起轰动案件。维克拉姆坚称自己是无辜的，声称既没有杀害自己的妻子，也没有杀害玛雅的丈夫。但玛雅指控维克拉姆杀害了自己的丈夫。两人各执一词，德夫只有弄清楚那天晚上到底发生了什么，才能判断究竟谁说的是真话。


《天作谜案》：后妈复仇杀人案未破，作家双重凶杀案又起

《天作谜案》


显然导演阿沛·乔普拉与联合编剧施热亚·简和尼基尔·麦罗特拉对原版《天作凶杀案》的故事进行了大量与时俱进的改编，开场相当紧张刺激，谁是凶手的悬念设置也很吸引人。然而，随着电影的进一步发展，就开始变得令人失望了。这部电影节奏很慢。虽然时长只是107分钟，但中间部分基本什么进展都没有，变得无聊又拖沓。

此外，电影的情节过于单薄。只有两个嫌疑人，因此观众知道其中一个必然是罪魁祸首，结果真凶的身份并不出人意料。通常在侦探推理电影中，谋杀案会涉及到很多角色，这样就可以逐个排查有条不紊地猜出凶手的身份。但《天作谜案》根本不具备这种优势。

《天作谜案》：后妈复仇杀人案未破，作家双重凶杀案又起

西达尔特·马尔霍特拉＆索娜什·辛哈


而且，这是一部既缺乏商业考量又没有歌舞的黑色电影。最重要的是，这部电影充满了漏洞，影片主创却恍若无事熟视无睹，实在令人难以置信。眼看着一位精明能干的警官查起案来却如此低效无能，如何能够让人信服。

相对来说，电影前一个小时的台词对白诙谐有趣。可到了后半部分，基本找不出一句有意思的俏皮话。作为新手导演，阿沛·乔普拉的执导功力还是不错的。但由于剧本有瑕疵，他也无力挽救整部电影。电影的最后高潮确实震撼，但来得太晚了。结果，并没有如其所愿地达到特别让人吃惊的效果。

《天作谜案》：后妈复仇杀人案未破，作家双重凶杀案又起

阿克夏耶·坎纳在《一个母亲的复仇》中


说到表演，阿克夏耶·坎纳最为耀眼。他完全融入了自己的角色中，表现得很出色。台词对白也说得很到位。有趣的是，在今年的另一部电影《一个母亲的复仇》中，他也扮演了一名执法警官，不过颇为讽刺的是，在《一个母亲的复仇》中他明知谁是凶手最终却没有将其绳之于法，到了《天作谜案》里最终他明知凶手是谁却无法将其捉拿归案（所以在内地公映版中结尾恐怕不免要再多出几句特供的字幕了）。

《天作谜案》：后妈复仇杀人案未破，作家双重凶杀案又起


西达尔特·马尔霍特拉同样表现出色。非常精彩地塑造了自己的角色，在一些场景中，他内敛的表演无疑提升了整体的冲击力。索娜什·辛哈同样不错，对角色的塑造令人信服。即使在试图勾引维克拉姆的场景中，她依然保持着精湛的表演，而且效果很好。其他众多警察角色尽管缺乏可识别性，但都生动有趣。可惜，饰演德夫妻子的曼迪拉·贝迪完全被浪费了。

《天作谜案》：后妈复仇杀人案未破，作家双重凶杀案又起


《天作谜案》是一部难得没有歌舞的宝莱坞电影。但是BT创作的背景音乐与电影的主题非常切合。而且结尾稍微高亢的主题音乐效果很好。

影片摄影非常好。剪辑应该更灵活一些，尤其是中间部分。玛雅家中的布景设计有点夸张。不过警察局的场景布置很真实。

总的来说，《天作谜案》硬伤太多，远没有掌握到侦探电影的精髓。虽然具有一定的娱乐价值和震撼元素，但还是远远不够。在票房上，恐怕很难取得其他几部同类型宝莱坞电影的成绩了。【 电影角 】系头条号签约作者

 

标签： 天作谜案(2) 一个母亲的复仇(2)

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天作谜案 (2017)

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天作谜案/Ittefaq(2017)
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