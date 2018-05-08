手机游戏电视剧怎样转到电视上去 三种快捷方法详解

智能手机兴起后，大多数人的娱乐生活都围绕小小的6寸屏旋转。但在实际使用中，6寸的屏幕显然是无法和60寸的电视机相比拟的。近乎10倍的视野扩展，电视机可以带来手机端更为震撼、清晰的视觉享受。那么有没有简便的方法可以实现手机同屏电视呢？当然是有，而且还很多。像支持DLNA、Airplay和Miracast的手机和同屏器就可以轻松实现手机屏幕拓展到电视端，直接产生10倍的同屏大幕，无论是手机游戏还是电视剧都能秒传到电视端。

在介绍同屏器之前，我们先了解下当前同屏传输用的最多的三个协议，也就是

DLNA（Digital Living Network Alliance）、AirPlay、Miracast。

DLNA

DLNA，Digital Living Network Alliance，是索尼、英特尔、微软等发起的一套PC、移动设备、消费电器之间互联互通的协议。它们的宗旨是“随时随地享受音乐、照片和视频”。安卓系统部分播放器就具备DLNA功能，例如腾讯视频，搜狐视频，迅雷看看就有这功能。可以将原来应该在手机屏幕的影片转移到电视、盒子或同屏器端显示。

注意：需要手机支持DLNA功能，并且需要将手机和电视、盒子或同屏器置于同一局域网络。

AirPlay

AirPlay 是苹果开发的一种无线技术，可以通过WiFi将iOS 设备上的包括图片、音频、视频通过无线的方式传输到支持AirPlay 设备。另外，AirPlay具备与DLNA所没有的镜像功能，可将iPhone 或iPad 上的画面无线传输到电视上，也就是说你设备显示的是什么，电视屏幕显示就就是什么，而不仅限于图片和视频。你可以拿着iPad 来当做方向盘，然后看着大屏玩游戏。支持AirPlay功能的相关设备，分别是iPhone4S-iPhone X，iPad2以及后面的更新机型.

Miracast

Miracast是由Wi-Fi联盟于2012年所制定，以Wi-Fi直连为基础的无线显示标准。支持此标准的设备可通过无线方式分享视频画面，例如手机可通过Miracast将影片或照片直接在电视或其他装置播放而无需受到连接线缆长度的影响。与DLNA不同的是，Miracast 也有类似于AirPlay 的镜像功能，可以将手机中屏幕内容直接投放到超级电视屏幕上，这样你也可以通过电视屏幕来玩游戏了。

理论上只有智能手机和同屏器支持上述任一协议，就能实现手机音视频无线传输到电视端。目前同屏器也分为两种，也就是无线同屏器和有线同屏器。市面上做的好有开博尔、北欧人、贝尔金这些品牌，因为本人用的是开博尔的同屏器更为了解，所以这里重点讲下开博尔的同屏器产品。

将无线同屏器的HDMI接口连接HDMI线用以传输信号，Micro USB接口连接带有WiFi模块的USB充电线给无线同屏器供电。HDMI线连接电视或投影机HDMI接口。带有WiFi模块的USB充电线连接USB适配器给同屏器充供电。上述步骤连接完成之后，显示设备一般会自动识别电视机（投影仪、显示器）HDMI信号源，如果没有自动识别，我们可以手动将无线同屏器切换至对应的HDMI信号源即可。连接设置完成后，手机上的显示内容就会出现在电视上了，游戏、图片都能一一呈现。

而对于有线同屏器，连接就更简单了。用自备的手机数据线连接到有线同屏器的母头，usb和hdmi端插入电视机端口，按照画面提示就能立即显示画面。不过相比无线同屏器，有线同屏器毕竟受到线的制约，略有不便。