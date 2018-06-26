预埋光纤HDMI线有几点需要注意的地方

开博尔15米光纤hdmi呈圆圈状用万能帖包扎，两端插头用伸缩丝网保护，最小弯曲半径动态8厘米和静态4厘米，开博尔光纤hdmi允许神拉力是100N/200N，允许压扁里是200N/400N，抗拉能力不错，方便装修布线。开博尔光纤hdmi标准镀金接口，质感非常不错，插头外壳上标注有英文的Source（源头）和Display（显示端）和形象三角箭头，使用中需注意方向，接反是不能使用的。

这段时间恰逢新房装修，准备打造家庭影院，正需预埋HDMI线，所以开博尔光纤HDMI线正好派上用场。装修师傅看到如此纤细的HDMI线，直呼大开眼界，称以前也给别人装修过家庭影院，预埋的HDMI线都是铜芯材质，比较粗、硬，并且带有粗大的磁环，穿管非常不方便，线管直径都要大许多才行。

再次提醒各位，由于光纤信号为单向传输，布线时一定要注意方向，为了保证不出差错，笔者特意用中文标注标签贴在了线的两头。白色线管中就是穿的开博尔光纤HDMI线，由于线径细，所以还同时穿了一根3.5mm插头对一分二莲花头音频线和环绕音响线，线管表示无压力。

这是电视背景墙下方，笔者采用的遥控升降幕布，平时以电视为主，看大片就把幕布放下来，所以信号源接头放在背景墙下面。

多余线材暂时就卷在这里了，只待装修完毕再来体验影院效果了！

开博尔HDMI光纤线做到了18Gbps高带宽传输，影像不掉帧不卡顿，可以满足4K@60HZ超高清图像传输的使用要求，可以轻松做到150米无损传输，越是距离远，越能体现出优势来。相对于普通的铜缆HDMI线，线径更细、线材更软，方便装修预埋穿管作业，并且具有无辐射，抗干扰能力强等优点。需要注意的就是光纤特性需要注意弯曲半径不能太小，单向传输特性最好在输入输出端加注中文标识更明了。