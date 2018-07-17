指尖微赚，一个专注于微信朋友圈的APP推广平台

指尖微赚是一个怎样的平台

指尖微赚，是国内领先的自媒体服务公司， 亦是全国媒体广告交易平台。我们的用户主要分为两种，一种是广告主，一种是会员。广告主，可以在我们的平台的随时随地的发布想要推广的任务，任务价格自主决定，非常的灵活，特别适合中小企业以及处于创业初期的企业，指尖微赚的诞生，也正是为了帮助这样的企业可以在推广产品时，以更低的成本达到更好的宣传效果。目前我们平台的会员已经达到近百万的活跃人数，每位会员在承接任务以及完成的过程中，完全与广告主对接以保证在推广的每一个阶段都达到广告主的要求使其满意。另外，我们的会员全部都是通过实名认证以及手机、微信绑定的真实用户，会员的信息情况和微信的好友人数也是通过我们专业客服人员经过严格审查才通过的认证。会员的信息还会进行媒体数据库的分析与分类，这样为广告主的选择性投放提供了依据，使广告投放更精准更高效。

更专注于微信朋友圈

截至2018年，移动社交用户规模已达10亿，强大的传播覆盖优势，受到六成以上广告主青睐。

微信在移动社交方面拥有绝对地位，而朋友圈基本上已经成为每位微信用户生活中的一部分了，所以以朋友圈广告为代表的微信广告最受广告主青睐，75%的广告主倾向投放朋友圈广告。

指尖微赚，更专业的微信朋友圈平台。我们特有的朋友圈关系营销方式使成交变得更简单，以类似朋友的原创内容形式进行展示。在基于微信用户画像进行精准定向的同时，通过社交关系进行互动传播。

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​朋友圈关系营销的特色

熟人口碑营销：基于朋友圈画像进行定位，依托好友关系圈进行广泛传播;

精准营销：让用户找到用户，通过影响一小部分人，找到一群相似的人。

口碑传播：信息可信度基于关系亲疏和个人口碑，利于口碑传播;

偏好一致：朋友之间共同点较多，更相信朋友的建议;

主动展示：朋友圈动态直接展示;

信息透明：了解卖家信息、货源等，有助于判断产品质量。

其实微信朋友圈在现在如此多的自媒体平台争鸣的时代，依旧可以脱颖而出成为大多数人推广的首选，无非是因为它具有两点非常大的优势：第一就是口碑传播，这个很容易理解，微信里的好友一般都是熟人或者朋友，在推广时可信度比较高，利于产品口碑的建立。第二就是容易产生分享裂变，一般朋友圈里发的内容如果有朋友需求的话，那么是很容易得到认可的，朋友一旦认可了就会大概率转发产品内容，如此反复我们的推广将会以一种非常可怕的速度进行传播裂变，从而达到了超过预期的宣传效果。

平台智能优势

大数据支持：全程数据支撑，每一步都运筹帷幄;

口碑营销：熟人发布的信息，更易获得好友信任;

代理筛选：根据品牌特性筛选目标代理，让投放更精准有效;

用户定向：精准把握客户热点，避免盲目投放，浪费资源;

创意展现：结合代理特点和用户需求的创意方案，更容易打动用户。

指尖微赚的业务

微信朋友圈转发、微博转发、QQ空间转发、微信群转发、视频弹幕转发、评论、点赞、APP下载推广，APP刷量、刷注册、刷评论等。