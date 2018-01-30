《东京残酷警察》：血流如注，还是血流如瀑

7分。2008年日本cult B级片。女主可以把导弹打地上，借反作用力飞上楼；JJ被咬掉；电视台循环播出自杀割腕刀的广告；人断腿后借喷血的反作用力可以飞在空中等等，这样的画风足以让人感受到本片是一部极度cult的片。这部影片一开始血浆就如瀑布一般猛烈喷出，不管是小到砍掉一只耳朵，挖出一只眼睛，大到把人劈成两半，血都努力的喷出，而且血喷出的高度之高，流量之速都是达到了惊人的地步。这部电影里面的人如同一瓶被人持续摇晃了十多年的可乐，一旦打开一道口便一发不可收拾了。





剧情：1、“改造人”是身体受伤后，把伤口改造成武器的一类人，他们很难被杀死，除非大卸八块。改造人的幕后boss是露脑男，他带领改造人犯罪，更深的目的是攫取更多权力。为应付这一情况，东京警察已被私有化，警察们崇尚暴力，拷打嫌疑人到杀害罪犯，无所不为，其实是为了获取经济利益。可以看出敌对双方都不是好鸟，东京很黑暗。

2、女主留佳（椎名英姬）武艺高超，杀死很多改造人，获得“天诛”勋章。在一次执行任务时竟被露脑男掳走，后又放出。留佳爸爸是正义善良的警察，反对警察私有制而被杀，留佳被寄养在局长家里。留佳执行任务时不忘调查爸爸被杀的真相。留佳觉察到和露脑男有关，追踪到他家里，露脑男告诉留佳真相。露脑男爸爸也是警察，解雇费都没有，因为穷困没有供应儿子而接下黑活，杀死留佳爸爸，螳螂捕蝉黄雀在后，露脑男爸爸也同时被杀。读大学研究基因的露脑男一气之下拿自己当了试验品，把罪犯的所有基因注入体内。现在露脑男提出和留佳合作，夺取更大权力的建议，留佳不齿，劈死露脑男。

3、一个警察被改造，回局里杀了很多警察。局长大火，发出逮捕令，宁可错杀一千，不使一人漏网，很多无辜市民被杀。先前留佳在被露脑男掳走后，其实也被做成了改造人。一直关心留佳的阿姨被四辆警车车裂而死，留佳目睹后，痛心之下与警察为敌，全部斩首，反正他们也不是什么好鸟。留佳最后得知杀死她爸爸的幕后黑手竟然是养大她的局长，二人因为警察私有、公有问题不能调和。留佳和局长最后对决，虽然她是改造人，但她以公正、善良的名义处死了作恶多端、利欲熏心的局长。

4、彩蛋显示，自卫队也被私有化了，而留佳摆出的pose似乎是要与这些私有制的黑暗战斗到底。