网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>囧囧囧>>《东京残酷警察》：血流如注，还是血流如瀑

《东京残酷警察》：血流如注，还是血流如瀑

加入收藏

2018-1-30 2:24:59

7分。2008年日本cult B级片。女主可以把导弹打地上，借反作用力飞上楼；JJ被咬掉；电视台循环播出自杀割腕刀的广告；人断腿后借喷血的反作用力可以飞在空中等等，这样的画风足以让人感受到本片是一部极度cult的片。这部影片一开始血浆就如瀑布一般猛烈喷出，不管是小到砍掉一只耳朵，挖出一只眼睛，大到把人劈成两半，血都努力的喷出，而且血喷出的高度之高，流量之速都是达到了惊人的地步。这部电影里面的人如同一瓶被人持续摇晃了十多年的可乐，一旦打开一道口便一发不可收拾了。

 


剧情：1、“改造人”是身体受伤后，把伤口改造成武器的一类人，他们很难被杀死，除非大卸八块。改造人的幕后boss是露脑男，他带领改造人犯罪，更深的目的是攫取更多权力。为应付这一情况，东京警察已被私有化，警察们崇尚暴力，拷打嫌疑人到杀害罪犯，无所不为，其实是为了获取经济利益。可以看出敌对双方都不是好鸟，东京很黑暗。

 

2、女主留佳（椎名英姬）武艺高超，杀死很多改造人，获得“天诛”勋章。在一次执行任务时竟被露脑男掳走，后又放出。留佳爸爸是正义善良的警察，反对警察私有制而被杀，留佳被寄养在局长家里。留佳执行任务时不忘调查爸爸被杀的真相。留佳觉察到和露脑男有关，追踪到他家里，露脑男告诉留佳真相。露脑男爸爸也是警察，解雇费都没有，因为穷困没有供应儿子而接下黑活，杀死留佳爸爸，螳螂捕蝉黄雀在后，露脑男爸爸也同时被杀。读大学研究基因的露脑男一气之下拿自己当了试验品，把罪犯的所有基因注入体内。现在露脑男提出和留佳合作，夺取更大权力的建议，留佳不齿，劈死露脑男。

3、一个警察被改造，回局里杀了很多警察。局长大火，发出逮捕令，宁可错杀一千，不使一人漏网，很多无辜市民被杀。先前留佳在被露脑男掳走后，其实也被做成了改造人。一直关心留佳的阿姨被四辆警车车裂而死，留佳目睹后，痛心之下与警察为敌，全部斩首，反正他们也不是什么好鸟。留佳最后得知杀死她爸爸的幕后黑手竟然是养大她的局长，二人因为警察私有、公有问题不能调和。留佳和局长最后对决，虽然她是改造人，但她以公正、善良的名义处死了作恶多端、利欲熏心的局长。

 

 

4、彩蛋显示，自卫队也被私有化了，而留佳摆出的pose似乎是要与这些私有制的黑暗战斗到底。

 

 

 

 

7.7 

椎名英姬

影评(4)

收藏(16)

椎名英姬/Eihi Shiina
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/2224285/blog/8029532/
--------------------
曾因酒醉鞭名马，生怕情多累美人

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
囧囧囧 12541

RSS订阅

囧囧囧

65029名成员12410个主题

性质： 公开， 批准加入

可用积分:25分

 