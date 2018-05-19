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《致命呼叫》：911接线员不寻常的一天——兼论“女人心，海底针”

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2018-5-19 16:36:25

女接线员乔丹一次接到女孩莉亚的报警电话，称有人非法闯入，乔丹指挥她逃到屋子里躲好。聪明的莉亚丢拖鞋到窗外，歹徒看到拖鞋后以为她逃脱了，便下楼离去。这时电话突然断线，乔丹没多想马上打了过去，就是这样的铃声被歹徒听到，歹徒接通电话对乔丹说：“坏事已经发生了。”莉亚被掳走，不久被发现尸体。乔丹很自责，辞去了接线员的职务，做起了培训接线员的教员。

 

几个月后，又一个金发女孩凯西被绑架，蜷曲在后备箱在高速公路疾驰，把电话打到了911。新接线员总是出错，情急之下乔丹再次拿起电话与女孩通话，一次性电话很难定位，乔丹鼓励女孩战斗，女孩踢掉了后车灯，伸手求助。后来又用后备箱的油漆撒下去，试图为警察留下线索。好在警察在遗留的破碎酒瓶中找到了歹徒手印，并定位出凶手名字——迈克。乔丹和迈克通话，迈克说“坏事已经发生了”，乔丹马上意识到杀死莉亚和绑架凯西的是同一个人。中间两个见义勇为的男士被歹徒杀死。

 

 

凯西被掳到地下室，歹徒迈克正在取下她的头皮。根据很多小时候的照片，迈克大概有心理疾病，他的金发姐姐幼时得病去世，所以她要作案取下女孩头皮做成模型。这时候乔丹赶来，经过搏斗，二人打晕了迈克。

 

结局：乔丹将要报警之际，凯西暗示她不需如此。于是二人将歹徒绑在椅子上，苏醒的歹徒妄想等待警察，凯西对他杜撰了一个事实，说是自己逃脱的，遇到了乔丹，丝毫不提歹徒的事。这意思是要歹徒自生自灭。二人离开地下室，剩下歹徒的喊叫。

 

这结局很腹黑，引起了很多影迷的讨论，“女人心，海底针啊。”正常的结局应该是报警，歹徒落网，二人一起如约看电影。但是编剧或许是为了突出女孩的心机，才有了这样报复的突兀结局。

 

突然想起了号称“女版马加爵”的大二女生张超，伙同男朋友谢宏，陈光吕，将包养她的当地大款木鸿章杀害、分尸260多份，并用DV全程拍摄下来。张超叫上男友和他的一个朋友，在木的3层别墅里，把牙签扎进木的手指甲缝里，逼迫他说出300万的银行卡密码。达到目的后，张超男友说，就不要他的命了吧，但张超坚持要杀，并碎尸装进不同袋子。碎尸有两个目的，一是表达愤恨，二是以为这样就不会被人发现是谁。

 

 

 

7.3 

致命呼叫 (2013)

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致命呼叫/The Call(2013)
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