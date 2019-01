注孤生不可怕——《成人高中》 **《成人高中》片名オトナ高校 / Otona koko (2017),别名成人高校。 又一部充满荒诞色彩的喜剧日剧。本剧以其超大脑洞,在日本国内构建了一个满是荒诞的学校,各色男女在剧中上演系列啼笑皆非的故事。 日本总理推出了一项秘密法规,国内凡是年满30周岁的男女,只要还是处子之身,就必须强制进入“成人高校”学习,只有破处才能从学校毕业。入学是一种强制措施,所有被“邀请”入学的男女都必须服从这项法规,并不是想通过不承认、或者抵赖、或者觉得丢脸就能够不入学的,逃避入学义务的人要被抓起来拘留,整个人生被记录成犯罪分子。 男主角名叫荒川英人,毕业于东京大学,在日本顶级银行工作,高颜值、高收入、高学历,工作业绩突出,不久即将被提拔。就在被提拔的档口,荒川英人收到入学通知书,一同入学的还有他55岁的上司权田勘助。其实观众们从荒川英人表现就可以很轻易地发现,荒川英人是一位标准的钢铁直男,仗着自身条件不错,十分自恋加自负,对女性缺乏足够的尊重。即便荒川英人嘴上不说,心里也是有强烈将女性物化的倾向。年少求学阶段,荒川英人表白遭到拒绝,于是潜心学习,通过学习提高自己,也通过自负封闭自己,长此以往这样发展下去,荒川英人自己把自己置于恶性循环的境地,更不可能破处。为了毕业,荒川英人煞费苦心绞尽脑汁,但为了上床的目的过于直白,甚至直接脱口而出,吓得女性朋友们落荒而逃。 和荒川英人这种自负性小年轻剩男不同,年过半百的权田勘助代表的是另一种老处男。权田勘助虽知天命,但对女性的了解仍然停留在初级阶段,剧中权田勘助多次发出内心独白,这些极品老处男的内心独白听起来真的是钢铁直男的心声,好笑中带着一丝丝辛酸。我很丑可是我很温柔,温柔却不懂女人心,一样也是白搭。 日本为解决人口老龄化和低生育率,真是煞费苦心。剧中打着总理的旗号,推广这项看似荒谬的教育制度,观众们也可以看出人口老龄化,人口红利逐步消失,将对整个社会造成毁灭性打击。想要破除人口难题,肯定要鼓励民众生育。生育的前提就是要结婚,现在这些大龄男女连找对象都找不到,更别提生孩子了。 其实食色性也,人类繁衍是每个社会人肩负的社会责任,往大了说是延续人类物种、延续社会发展动力的宏伟任务,往小了说是延续自身家族、繁殖自身DNA的小目标。少子化也不全是剩男剩女的锅,当这个国家发展离个人太远时,普通人连活着都觉得没劲儿,每天被压得喘不过气来,自然也不会有延续火种的想法。而且高中不让谈恋爱、大学不许谈朋友,毕业就要人家立刻结婚生孩子,讲故事呢?其实谈恋爱、生孩子都是再正常不过的事情,性也是其中一个方面,完全没有必要避之不及。日本人就很大胆地拍出催婚催生题材剧集,大大方方的摆明道理,剧中尺度也是可以的,关于同性、阳痿等内容毫不避讳,有什么说什么。可是我们对于性总是藏着掖着,如果也拍一部类似作品,如果深度不够就不可能拍到点子上,但深度够了也就意味着不能过审。 《成人高校》一共8集,另外加上一集《成人高校番外篇~水深火热的樱桃圣诞》,荒川英人经历了人生的起起落落,基本都是在惨和很惨的边缘疯狂徘徊。荒川英人在9集中的表现就像活雷锋一样,燃烧自己、发光发热,奉献自己、帮助别人,他一步步从普通学员到班级班干部,再到学生会会长,在注孤生的道路上一去不返。不论演员本人如何想要破处毕业,编导死活不会放过他。 想单着不可能,你的隐私有人操心, 注孤生不可怕,你的感情没人关注。 上一页12下一页

