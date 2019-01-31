注孤生不可怕——《成人高中》

**《成人高中》片名オトナ高校 / Otona koko (2017)，别名成人高校。

又一部充满荒诞色彩的喜剧日剧。本剧以其超大脑洞，在日本国内构建了一个满是荒诞的学校，各色男女在剧中上演系列啼笑皆非的故事。

日本总理推出了一项秘密法规，国内凡是年满30周岁的男女，只要还是处子之身，就必须强制进入“成人高校”学习，只有破处才能从学校毕业。入学是一种强制措施，所有被“邀请”入学的男女都必须服从这项法规，并不是想通过不承认、或者抵赖、或者觉得丢脸就能够不入学的，逃避入学义务的人要被抓起来拘留，整个人生被记录成犯罪分子。

男主角名叫荒川英人，毕业于东京大学，在日本顶级银行工作，高颜值、高收入、高学历，工作业绩突出，不久即将被提拔。就在被提拔的档口，荒川英人收到入学通知书，一同入学的还有他55岁的上司权田勘助。其实观众们从荒川英人表现就可以很轻易地发现，荒川英人是一位标准的钢铁直男，仗着自身条件不错，十分自恋加自负，对女性缺乏足够的尊重。即便荒川英人嘴上不说，心里也是有强烈将女性物化的倾向。年少求学阶段，荒川英人表白遭到拒绝，于是潜心学习，通过学习提高自己，也通过自负封闭自己，长此以往这样发展下去，荒川英人自己把自己置于恶性循环的境地，更不可能破处。为了毕业，荒川英人煞费苦心绞尽脑汁，但为了上床的目的过于直白，甚至直接脱口而出，吓得女性朋友们落荒而逃。

和荒川英人这种自负性小年轻剩男不同，年过半百的权田勘助代表的是另一种老处男。权田勘助虽知天命，但对女性的了解仍然停留在初级阶段，剧中权田勘助多次发出内心独白，这些极品老处男的内心独白听起来真的是钢铁直男的心声，好笑中带着一丝丝辛酸。我很丑可是我很温柔，温柔却不懂女人心，一样也是白搭。

日本为解决人口老龄化和低生育率，真是煞费苦心。剧中打着总理的旗号，推广这项看似荒谬的教育制度，观众们也可以看出人口老龄化，人口红利逐步消失，将对整个社会造成毁灭性打击。想要破除人口难题，肯定要鼓励民众生育。生育的前提就是要结婚，现在这些大龄男女连找对象都找不到，更别提生孩子了。

其实食色性也，人类繁衍是每个社会人肩负的社会责任，往大了说是延续人类物种、延续社会发展动力的宏伟任务，往小了说是延续自身家族、繁殖自身DNA的小目标。少子化也不全是剩男剩女的锅，当这个国家发展离个人太远时，普通人连活着都觉得没劲儿，每天被压得喘不过气来，自然也不会有延续火种的想法。而且高中不让谈恋爱、大学不许谈朋友，毕业就要人家立刻结婚生孩子，讲故事呢？其实谈恋爱、生孩子都是再正常不过的事情，性也是其中一个方面，完全没有必要避之不及。日本人就很大胆地拍出催婚催生题材剧集，大大方方的摆明道理，剧中尺度也是可以的，关于同性、阳痿等内容毫不避讳，有什么说什么。可是我们对于性总是藏着掖着，如果也拍一部类似作品，如果深度不够就不可能拍到点子上，但深度够了也就意味着不能过审。

《成人高校》一共8集，另外加上一集《成人高校番外篇~水深火热的樱桃圣诞》，荒川英人经历了人生的起起落落，基本都是在惨和很惨的边缘疯狂徘徊。荒川英人在9集中的表现就像活雷锋一样，燃烧自己、发光发热，奉献自己、帮助别人，他一步步从普通学员到班级班干部，再到学生会会长，在注孤生的道路上一去不返。不论演员本人如何想要破处毕业，编导死活不会放过他。

想单着不可能，你的隐私有人操心，

注孤生不可怕，你的感情没人关注。