三个男人一台戏——《审判长!肚子饿了!》 **《审判长!肚子饿了!》片名裁判長っ!おなか空きました! / Saibancho! Onaka Sukimashita! (2013)。 福田雄一担任导演、编剧的一部日本深夜剧,本剧只有一个场景,从头到尾全部在法庭内部进行,雷打不动的铁三角是一名审判长、一名检察官、一名辩护人律师,加上两名不说话的书记员、每集变化的被告人和偶尔出现的证人。 无厘头喜剧看得越多,就越喜欢福田雄一,做喜剧并不在于多么炫酷的布景或多么前卫的技术,最核心的还是内容。福田雄一就可以把一个简简单单的场景,做出令人捧腹的笑果。我们熟悉的佛祖佐藤二朗是审判长、戸次重幸是检察官、有颜值的北山宏光是辩护律师,这三个人上演了一出男性话痨之间的爆笑喜剧。每集片中只有短短的11分钟,在23集的时间里,这三位将法庭搅得翻天覆地。 每集的剧情基本差不多,开场先用文字简要介绍案情,随后辩护律师被逼入死角陷入苦战,检察官开始连番发问,辩护律师开始反击。辩护律师和检察官就开始了快乐的歪楼之旅,用发散性思维向观众们解释什么叫做虾扯蛋。基本每集都是证据确凿,经过攻防双方一番瞎搅和,并没有影响案件审判。 耳朵不好的辩护律师从头到尾都在没有正形和没有逻辑之间切换,每一集中均会对审判长的“许可”产生不同理解,观众们也可以大胆猜测这位辩护律师能够将简单的“许可”二字听成什么新奇玩意儿。整个庭审过程就是一阵胡扯,天南地北无所不含。最令人无法忍受的就是剧中大量讨论事物,别说是法官,就连我这个吃瓜观众都看得饿了。每一集最后还放主演们去吃夜宵的画面,深夜剧放出这些真是太“恶毒”了,纯正的深夜放毒。这些活宝男人出去吃东西,正好也算是点题“肚子饿了 ”, 三活宝同台竞技笑果超群, 深夜剧深夜放毒恶意满满。 上一页12下一页

标签: 喜剧(4312) 日本(1973) 日剧(607)

