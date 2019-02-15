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三个男人一台戏——《审判长！肚子饿了！》

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2019-2-15 23:34:47

三个男人一台戏——《审判长！肚子饿了！》

**《审判长！肚子饿了！》片名裁判長っ！おなか空きました！ / Saibancho! Onaka Sukimashita! (2013)。

 

福田雄一担任导演、编剧的一部日本深夜剧，本剧只有一个场景，从头到尾全部在法庭内部进行，雷打不动的铁三角是一名审判长、一名检察官、一名辩护人律师，加上两名不说话的书记员、每集变化的被告人和偶尔出现的证人。

 

无厘头喜剧看得越多，就越喜欢福田雄一，做喜剧并不在于多么炫酷的布景或多么前卫的技术，最核心的还是内容。福田雄一就可以把一个简简单单的场景，做出令人捧腹的笑果。我们熟悉的佛祖佐藤二朗是审判长、戸次重幸是检察官、有颜值的北山宏光是辩护律师，这三个人上演了一出男性话痨之间的爆笑喜剧。每集片中只有短短的11分钟，在23集的时间里，这三位将法庭搅得翻天覆地。

 

每集的剧情基本差不多，开场先用文字简要介绍案情，随后辩护律师被逼入死角陷入苦战，检察官开始连番发问，辩护律师开始反击。辩护律师和检察官就开始了快乐的歪楼之旅，用发散性思维向观众们解释什么叫做虾扯蛋。基本每集都是证据确凿，经过攻防双方一番瞎搅和，并没有影响案件审判。

 

耳朵不好的辩护律师从头到尾都在没有正形和没有逻辑之间切换，每一集中均会对审判长的“许可”产生不同理解，观众们也可以大胆猜测这位辩护律师能够将简单的“许可”二字听成什么新奇玩意儿。整个庭审过程就是一阵胡扯，天南地北无所不含。最令人无法忍受的就是剧中大量讨论事物，别说是法官，就连我这个吃瓜观众都看得饿了。每一集最后还放主演们去吃夜宵的画面，深夜剧放出这些真是太“恶毒”了，纯正的深夜放毒。这些活宝男人出去吃东西，正好也算是点题“肚子饿了 ”，

 

三活宝同台竞技笑果超群，

深夜剧深夜放毒恶意满满。

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标签： 喜剧(4312) 日本(1973) 日剧(607)

7.3 

审判长！肚子饿了！ (2013)

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审判长！肚子饿了！(2013)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8072492/
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