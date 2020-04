教授级司机开车教学——《边缘人》 今天聊聊日剧《边缘人》。 片名フリンジマン~愛人の作り方教えます~ / Fringe Man (2017),别名边缘人:教你制作情妇的方法 / 我出轨我骄傲:教你如何找小三。 各种颠覆三观的电视剧层出不穷,比如《昼颜》《成人高校》《娼年》等等,有的走深沉苦情路线,有的走变态虐恋路线。这些剧的特点就是一本正经的在探讨发生了这些纠结情况下,不同的人会如何处置。 日本人的脑洞总是可以让人大开眼界,《昼颜》将出柜拍成了纯爱电影,而这部《边缘人》就更厉害了,走上是喜剧伦理路线,一骑绝尘。 就像本剧的副标题一样直白——《边缘人:教你制作情妇的方法》,这部剧实打实的教你怎么制作一个属于自己的情妇。 现在的影视作品这么发达,有的教人找对象,有的教人谈恋爱,有的教人经营婚姻,现在还有专门的找情妇实用教程,就问你有没有兴趣? 在《边缘人》中负责教学重任的是一位被人尊称为“情妇教授”的中年男子井伏真澄。 井伏真澄工作能力不突出,腰间盘也不突出,偏偏在找情妇的能力方面极为突出。他拥有11名情妇,实战经验丰富,理论功底扎实,在出轨圈内也算是排名挺高的资深人士。即便哥不在江湖,江湖也流传着哥的传说。 现在就要借着井伏真澄之口,带着几名蠢蠢欲动的新人检验情妇教授的找情妇理论。 三名新兵蛋子分别是田齐治、满岛由纪夫和坂田安吾。 田齐治在小商社上班,工作平平淡淡,结婚三年也是平平淡淡,俩人早已无性无爱。田齐治希望可以通过找一名情妇解决心理生理需求。 满岛由纪夫同样是个上班族,妻子怀孕生子,家里开销陡增,原本逛风俗店的钱都补贴给了家里,剩下大保健费用后,他亟需找一个免费炮友。 坂田安吾沉迷于二次元世界,单身未婚却患有恐女症,希望通过这次教学能够成功把妹。 为什么成功人士总会伴随着桃色新闻呢?答案很简单,因为妹子不会搭理不成功的人。 既然三个新兵蛋子可以用屌丝来形容,那么自然不会有人主动投怀送抱,这就需要他们主动出击,发掘可能的潜在目标,培养属于自己的情妇。 四人联合成立了“婚外情同盟”,制定了四条规矩后,实战教学随即开始。 四条规矩是 第一条:成员之间,没有秘密; 第二条:相互帮助,支持彼此; 第三条:四人的信息绝不可以外泄; 第四条:禁止爱上情妇,也禁止被情妇爱上。 行家一出手,便知有没有。在情妇教授指点下,新人发展情妇的过程宛如谍战大片。其中自然也是状况不断,笑料百出。 情妇教授不苟言笑地指点江山,配上几个新人夸张之际的惊讶表情,看似胡说八道,实则运用了大量心理学理论。观众们细细品味一下,还真是有几分道理。 日剧里很喜欢引用尼采的话,甚至有一部日本喜剧就叫《尼采老师》。 这不,又引用了一段:“一个真正的男子需要两种不同的东西:危险和游戏。因而他需要女人,当作最危险的玩物。”剧中引用了前半段,然后将出轨当做最危险的游戏,引得一群喜欢玩的人趋之如骛。 其实尼采在哲学方面的贡献远不如在心灵鸡汤方面的成就大,他对女性总是会提出各种刻薄看法,可是讽刺的是他本人却一直受到家庭里的各位女性照顾。同样,日剧里用鸡汤的方式反鸡汤,一本正经的胡说八道,喜剧效果也是杠杠的。 光看情妇教授的个人秀还不过瘾,还需要派出一位势均力敌的对手才能显示出教授的强大。 类似中二热血漫画的套路,《边缘人》中安排了一场情妇教授和毒蜂料理人的对决,洋溢着热血的味道。在遍布全国的出柜圈内,居然还有这么多恩怨情仇,前面掉在地上的节操,再一次摔得粉碎。 《边缘人》看似毁尽三观,其实三观极正。老司机们开车除了娴熟的车技外,还有从不离开正道的路线。整部剧在老司机的带领下,转了一个大弯后,又重新回到正途,让观众们重新看到对家庭的责任。 《边缘人》中话糙理不糙,毕竟出柜还要资格才行,就差给想出柜的人来个资格认证考试了。毕竟只有放下对自己家庭和对方家庭的责任感,才能出柜,否则就不可能安心的出柜呢。 教授级司机开车教学, 掉节操实则一本正经。 点击这里: 近期影视推荐

