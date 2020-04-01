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教授级司机开车教学——《边缘人》

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2020-4-1 21:34:56

教授级司机开车教学——《边缘人》

今天聊聊日剧《边缘人》。

片名フリンジマン～愛人の作り方教えます～ / Fringe Man (2017)，别名边缘人：教你制作情妇的方法 / 我出轨我骄傲：教你如何找小三。

 

各种颠覆三观的电视剧层出不穷，比如《昼颜》《成人高校》《娼年》等等，有的走深沉苦情路线，有的走变态虐恋路线。这些剧的特点就是一本正经的在探讨发生了这些纠结情况下，不同的人会如何处置。

日本人的脑洞总是可以让人大开眼界，《昼颜》将出柜拍成了纯爱电影，而这部《边缘人》就更厉害了，走上是喜剧伦理路线，一骑绝尘。

 

就像本剧的副标题一样直白——《边缘人：教你制作情妇的方法》，这部剧实打实的教你怎么制作一个属于自己的情妇。

现在的影视作品这么发达，有的教人找对象，有的教人谈恋爱，有的教人经营婚姻，现在还有专门的找情妇实用教程，就问你有没有兴趣？

 

在《边缘人》中负责教学重任的是一位被人尊称为“情妇教授”的中年男子井伏真澄。

井伏真澄工作能力不突出，腰间盘也不突出，偏偏在找情妇的能力方面极为突出。他拥有11名情妇，实战经验丰富，理论功底扎实，在出轨圈内也算是排名挺高的资深人士。即便哥不在江湖，江湖也流传着哥的传说。

现在就要借着井伏真澄之口，带着几名蠢蠢欲动的新人检验情妇教授的找情妇理论。

三名新兵蛋子分别是田齐治、满岛由纪夫和坂田安吾。

田齐治在小商社上班，工作平平淡淡，结婚三年也是平平淡淡，俩人早已无性无爱。田齐治希望可以通过找一名情妇解决心理生理需求。

满岛由纪夫同样是个上班族，妻子怀孕生子，家里开销陡增，原本逛风俗店的钱都补贴给了家里，剩下大保健费用后，他亟需找一个免费炮友。

坂田安吾沉迷于二次元世界，单身未婚却患有恐女症，希望通过这次教学能够成功把妹。

 

为什么成功人士总会伴随着桃色新闻呢？答案很简单，因为妹子不会搭理不成功的人。

既然三个新兵蛋子可以用屌丝来形容，那么自然不会有人主动投怀送抱，这就需要他们主动出击，发掘可能的潜在目标，培养属于自己的情妇。

 

四人联合成立了“婚外情同盟”，制定了四条规矩后，实战教学随即开始。

四条规矩是

第一条：成员之间，没有秘密；

第二条：相互帮助，支持彼此；

第三条：四人的信息绝不可以外泄；

第四条：禁止爱上情妇，也禁止被情妇爱上。

 

行家一出手，便知有没有。在情妇教授指点下，新人发展情妇的过程宛如谍战大片。其中自然也是状况不断，笑料百出。

情妇教授不苟言笑地指点江山，配上几个新人夸张之际的惊讶表情，看似胡说八道，实则运用了大量心理学理论。观众们细细品味一下，还真是有几分道理。

 

日剧里很喜欢引用尼采的话，甚至有一部日本喜剧就叫《尼采老师》。

这不，又引用了一段：“一个真正的男子需要两种不同的东西：危险和游戏。因而他需要女人，当作最危险的玩物。”剧中引用了前半段，然后将出轨当做最危险的游戏，引得一群喜欢玩的人趋之如骛。

其实尼采在哲学方面的贡献远不如在心灵鸡汤方面的成就大，他对女性总是会提出各种刻薄看法，可是讽刺的是他本人却一直受到家庭里的各位女性照顾。同样，日剧里用鸡汤的方式反鸡汤，一本正经的胡说八道，喜剧效果也是杠杠的。

 

光看情妇教授的个人秀还不过瘾，还需要派出一位势均力敌的对手才能显示出教授的强大。

类似中二热血漫画的套路，《边缘人》中安排了一场情妇教授和毒蜂料理人的对决，洋溢着热血的味道。在遍布全国的出柜圈内，居然还有这么多恩怨情仇，前面掉在地上的节操，再一次摔得粉碎。

 

《边缘人》看似毁尽三观，其实三观极正。老司机们开车除了娴熟的车技外，还有从不离开正道的路线。整部剧在老司机的带领下，转了一个大弯后，又重新回到正途，让观众们重新看到对家庭的责任。

《边缘人》中话糙理不糙，毕竟出柜还要资格才行，就差给想出柜的人来个资格认证考试了。毕竟只有放下对自己家庭和对方家庭的责任感，才能出柜，否则就不可能安心的出柜呢。

 

教授级司机开车教学，

掉节操实则一本正经。

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7.1 

边缘人 (2017)

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边缘人/フリンジマン～愛人の作り方教えます～(2017)
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