《昼颜》影评：工作日下午3点的恋人们果然不得善终

西谷弘职业生涯大部分时间都是在电视领域。最为人所知的作品是雅治福山主演的热门剧集《神探伽利略》, 由此催生了多部剧场版, 包括精彩改编的《嫌疑犯X的献身》和《盛夏的方程式》, 此外西谷弘还将其他热门电视剧搬上了大银幕，例如《任侠看护》和在欧洲取景拍摄的《阿马尔菲：女神的报酬》与《安达卢西亚：女神的报复》。《昼颜》也不例外，也是一部电视剧的续集电影，在电视剧中，一个不幸福的家庭主妇与一位已婚教师陷入了热烈而注定不得善终的婚外情。作为一部老式的浪漫通俗剧, 《昼颜》知道它在传统道德方面的立场, 但依然甘于让其中不幸福的恋人们陷入争议境地,任由观众评判。

[昼颜]电影版预告片

在与深爱的北野教授 (斋藤工) 的不论恋情曝光三年后, , 纱和 (上户彩) 失去了一切。她离了婚, 北野回到了他妻子身边，而且和解协议规定, 她永远不能再与他见面、交谈, 或以任何方式与他沟通。为了继续自己的生活, 纱和履行协议，搬到一个偏远的海边小镇，那里没有人知道她的名字、她的过往, 以及为什么她看起来那么哀伤。

最终纱和在一家小咖啡馆找到一份工作, 尽管老员工对她的敌意很明显, 至少终于有了事情可做, 但不管她多努力, 都无法忘怀北野。纱和的新生活还没步入正轨, 一天下午, 她命中注定般地看到了一则广告——北野要来这座小镇进行一场关于萤火虫的演讲。在演讲现场，纱和坐在后面听着昔日爱人的讲话, 弯腰试图不被看见, 但还是无意中引起了他的注意, 由此再次激起他们搁置许久的恋情。两人竭力追逐, 彼此错过, 暂时作罢，最终依然相遇, 并且互不干涉地在同一地点对当地的萤火虫进行观察, 而且两人依然履行协议的条款, 至少在精神上履行。渐渐地, 他们旧情重燃, 但是北野仍然每天都会回到妻子身边，在经历了上一次的谈判协商之后，第二次相爱要克服的不仅仅是简单的诚信问题。

《昼颜》大体上以郁郁寡欢的纱和的视角叙事, 主要展现了她持续的痛苦，尽管搬到一个充满陌生面孔的陌生地方，依然无法把过去抛之脑后。初来乍到并非所有人都待见纱和, 咖啡馆的工作人员——一个脾气暴躁的中年妇人和一个开朗但爱说闲话的年轻女孩最终接纳了她, 虽然她们都似乎因为咖啡馆老板对她有意思而愤愤不平。后来, 纱和犯了一个严重的错误。她向一个她认为可以信任的人倾诉了她的过去--外遇、离婚,、伤心往事、以及与一个还没有和妻子离婚的男人开始新生活的惶恐与期待。不久, 谣言就传出来了, 纱和被大家指指点点。现在, 她成了一个贱人，一个破坏别人家庭的坏女人, 咖啡馆里的女同事要她离开, 菜市场上的商贩也不接待她, 而且之前一直追求她的咖啡馆老板也突然冷淡了。

虽然现在不是通奸者会被判处死刑钉死在十字架上的时代, 但在被揭穿是一个破坏社会传统道德准则的坏女人之后，纱和必须忍受所有不堪的待遇。熬过这段难关, 影响逐渐平息之后, 她的朋友开始接受这一点, 甚至更喜欢她了, 现在她们知道了为什么她如此封闭、神秘--年长的同事甚至承认她的愤怒主要是出于后悔自己年轻的时候不敢于追求她喜欢的已婚男人, 所以她怨恨纱和有勇气做了她没做过的事。纱和只有一个心愿--和北野在一起, 为了陪在他身边她愿意忍受任何事情。

可惜, 北野是个善良的懦夫。他不想伤害任何人, 既和妻子保持夫妻关系, 又和纱和在一起, 结果伤害了每个人。虽然纱和与丈夫离得彻彻底底, 但北野的妻子乃里子 (伊藤步) 却不愿意让丈夫离开, 因为嫉妒和偏执而陷入疯狂。同时由于自己曾经背叛过别人, 所以纱和知道尽管自己爱北野 ,但也不能信任他, 很快久别重逢的幸福爱情也因为她的嫉妒、恐惧和怀疑而开始动摇了。

不伦恋情不会得逞, 一切都有代价。相比纯爱题材只会呈现真爱变质之前的美好, 作为纯爱的残酷对立面, 那些试图追求个人欲望而不遵守传统道德来窃取幸福的人则会遭到惩罚。西谷弘的电影风景如画, 捕捉到阳光普照的海滨小镇美浜夏日的温暖与冰冷的敌意。作为一部充斥着激烈情感和过多象征手法的老式情节剧, 《昼颜》并没有太纠结于现实题材的争议性, 但是它的痛苦中依然饱含诗意, 尽管最会极其讽刺的结尾似乎意味着, 爱情是一个永无休止的逃避不了的痛苦循环。