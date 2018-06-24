《生存家族》影评：野外求生大作战，只会靠张嘴的男人最没用

对好莱坞来说, "反乌托邦式的未来" 通常意味着外星人入侵、外来技术和巨大的爆炸。矢口史靖的《生存家族》则假定了一种非主流的, 更世俗的文明崩溃的原因: 日本的电网突然宕机, 就像一台被热咖啡浇过的笔记本电脑一样。电视毫无反应, 智能手机彻底关机, 互联网也消失了。混乱接踵而至。

感觉无法想象, 是不是？不过, 如果2011年3月11日那天你身在东京附近, 也许就不会这么觉得了。那时候, 东京人经历过火车停止运行、加油站排长队、便利店货架清空的短暂混乱景象。虽然情况基本上很快恢复了正常, 但似乎对于社会秩序稳定性的恐慌已经深入到了日本人的脑海中--矢口史靖的原创剧本大概也以此为基础，创作出了这样有趣, 可怕, 又让人可信的生活故事。

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作为曾经凭 《五个扑水的少年》在2001年票房大卖的资深喜剧导演, 矢口史靖从所谓的“生存家族”铃木一家人的窘境中提炼出了满足预期的喜剧幽默。爸爸 (小日向文世) 是一个卖力的上班族, 不仅勇往直前地 (他自认为) 努力履行公司的职责, 而且从办公室回到家后, 还继续在烛光下努力而滑稽地工作。与此同时, 作为全职家庭主妇但并不怕困难的妈妈 (深津绘里), 则试图保持一切正常的假象, 例如在不知所措的超市收银员疯狂地拨弄着不知道从哪里搞来的古董算盘时，她依旧耐心排长队等待结账。

然而, 局势很快变得更加严重, 铃木一家和他们的邻居们开始明白, 电力不会很快恢复, 但供应却即将耗尽。起初, 他们局促不安地打算团结起来迎接这场危机, 但很快一个又一个的家庭见不得人地悄然出走。东京陷入无政府状态后, 铃木一家--爸爸、妈妈、女儿结衣 (葵若菜) 和儿子贤司(泉泽祐希)--也加入了流亡大军, 踏着他们的通勤自行车驶向鹿儿岛, 投奔妈妈年迈的农夫父亲 (柄本明)。

像《鲁滨逊漂流记》、《瑞士家庭鲁宾逊》和其他经典的野外求生电影一样, 《生存之家》再次阐释了抵御饥饿对于塑造精神和品行的益处。在电影刚开始，贤司和结衣是典型的现代都市青少年-结衣智能手机不离手, 健二则粘着他的耳机-但随着时间的推移以及他们的选择面越来越窄 (吃猫粮还是饿肚子？) ，他们变得更加明智, 与此同时, 也更加让人喜欢。铃木一家四口, 从曾经几乎没有互动的一家人, 变得越加温暖亲密。

这种让人感觉温馨的故事往往是矢口史靖票房成功的关键, 但《生存家族》比他过去的大部分电影更现实, 有时感觉很明显, 虽然一直流露幽默感, 但他从来没有刻意遮掩深层次的黑色基调。

这部电影里一家人的选角非常好, 但是同样擅长喜剧和正剧的资深演员小日向文世尤其突出。作为父亲, 他从令人难以忍受的自大狂转变为可悲的失败者，并最终蜕变成一个负责任的人，整个过程既平稳顺畅又滑稽有趣。

不过, 比起它的欢笑,《生存家族》更大的价值是向我们传授了如何在突如其来的灾难中生存下去。这部日本教给我们的是如何寻找可食用的野生植物以及生火烹调, 而不是《疯狂的麦克斯》那样的屠杀和掠夺。

当然，你可能会说这部电影过于乐观了。也许吧, 但联想到2011年地震当晚, 成千上万的东京通勤者有恃无恐地步行安全到家, 我不觉得这部电影有多乐观。日本可能有很多问题, 但很少听说在灾难之后有发生过暴力混乱。

最后希望, 在你准备好合适的公路自行车和齐套的骑行装备时，也有一个鹿儿岛可以回去。