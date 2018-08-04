《小偷家族》：天下无贼，人间有爱？

日本电影导演是枝裕和一直用一种安静的家长式视角观察世界，特别是家庭关系, 这就是为什么他的电影总充满着温和的观察力和一种慎重, 从容的节奏。

在《小偷家族》中，男主角柴田治（中川雅也）首次亮相时, 他正在和儿子祥太 (城桧吏) 在一个高档社区的杂货店里行窃。偶然的机会, 他们遇到了在附近露台上瑟瑟发抖四岁小女孩由里 (佐佐木美雪) , 他们带她回家吃饭, 给她提供一个避难所。

他的妻子信代(安藤樱)为家里多出一张嘴需要喂养而感到恐惧。这家人生活在贫困线上--尽管她有工作, 丈夫偶尔做些建筑工作, 奶奶也会拿出她的养老金补贴家用。不过, 在发现尤里的手臂上有烧伤的痕迹, 并且看起来很脆弱之后, 她同意了收养由里。

大家都欣然欢迎新人加入到他们混乱的非传统家庭中, 而且由里还在这间被重重公寓楼包围的临时房屋中与祥太成为了青梅竹马的好朋友。

随着警察调查女孩失踪案件, 情形开始发生变化。因为由里很受大家的欢迎, 而且很明显她在新环境中生活的很幸福, 所以"绑架" 这个小问题暂时被我们搁置脑后。但是, 显然这个大家庭中的特殊关系从此开始变得不再像之前那么简单明了了。

《小偷家族》的灵感 (就像导演2004年的电影《无人知晓》那样) 源于一则新闻故事, 这赋予了影片一种现实主义的真实感, 而且延续了导演将小孩子作为局外人的创作偏好。尽管这个家庭很不正常, 但是他们彼此关爱--这个悖论引起了是枝裕和的兴趣, 正如我们被他的电影世界所吸引一样。有些人可能会因为影片折磨人的节奏而主动放弃, 但影片的基调却既诙谐幽默又令人心碎。显然, 这部电影赢得了凯特·布兰切特率领的戛纳电影节陪审团的欢心，所以被授予了金棕榈奖.