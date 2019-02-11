《今夜在浪漫剧场》：星光奇遇结良缘，穿越银幕的爱恋

武内英树的电影似乎都热衷于畅想那种从其他"维度"穿越到现实世界来的人物, 继两部《罗马浴场》让罗马人来到当代日本之后, 他的最新电影《今夜在浪漫剧场》又讲述了一个黑白电影里的角色穿越到60年代的日本的故事。不管你看过与否, 这里先从头简述一下剧情。

在 60年代的日本, 健司是一位努力奋斗的助理导演, 因为电视的普及, 当时日本的电影行业出现了显著的下滑, 虽然健司想要有所作为, 但可惜说到底他只是一个跑腿的。此外, 他还是个工作狂, 长时间沉浸在工作中导致他偶尔会出错, 就像意外把油漆洒在电影明星俊藤龙之介的服装上一样。在相当艰苦的生活中, 他唯一的乐趣就是在一家剧院里度过他的空闲时间, 剧院老板同意让他一个人包场看过去的黑白电影。他最喜欢看《假小子公主和三兽士》, 因为他认为其主角美雪公主是世界上最美丽的女人。

有一天, 一场停电意外使他的银幕女神从黑白影像中穿越到了现实世界来, 不过她还保留着一位真正公主的所有性格特征和缺点。起初, 她给健司带来了无尽麻烦, 但在健司为她介绍了他所从事的彩色电影行当之后, 两人的关系很快变得亲密起来。不过, 他们的爱情面临着一个可怕的禁忌, 导致这段关系可能不会有结果。

武内英树这部喜剧剧情片围绕着三个核心。第一个是爱情, 导演通过一个一直把健司叫做"仆人"的霸道女人和一个愿意无所不用其极来满足她每一个愿望的怯弱男人, 以最令人愉快的方式呈现了一个不大可能发生的爱情故事。通过这条弧线, 武内英树呈现了一种 "不顾一切" 的爱情关系, 进而给影片带来了出人意料又让人心碎的结局。

第二个核心围绕着"一部关于电影的电影" 的概念, 武内英树精确而又幽默的展示了当时日本电影业的状况, 特别通过俊藤龙之介的角色表现了电影明星的反复无常, 以及通过健司反映员工的竞争和拼搏。饰演俊藤龙之介的北村一辉在影片最精彩的其中一场戏中贡献了极其精彩的表演, 极力表现出了角色的自命不凡和戏剧夸张性。

第三个核心, 萦绕着整部电影, 即源于对电影的热爱而对早已逝去的年代的怀旧感, 这种情绪也渗透到了电影中。这种怀旧的感觉不仅通过精准呈现符合年代背景的人物举止、布景和服装得以流露, 也借由住友纪人的美妙音乐得以传达, 几乎每一个场景都被以近似好莱坞电影的模式“装扮上了”最合适的音符服装。山本英夫的摄影也非常出色, 不仅在许多不同的场景中都创作出了美丽的影像, 而且同时也保持了电影的年代准确性。叙事实际上在过去和现在两个时间线上展开, 松尾浩的剪辑以最好的方式成功地将其合二为一, 同时又保持了与电影整体美学相切合的相对较快的节奏。

男女主角也是这部电影的最大亮点之一。坂口健太郎优秀地塑造了一个无论在事业还是爱情上都迎难而上, 从不轻言放弃, 随时准备用微笑和善良本性来面对任何问题的男人。绫濑遥也出色地塑造了这个原本被宠坏, 但在与一个愿意为她做任何事情的男人交往后, 彻底发生改变的公主角色。绫濑遥具有一定的 "贵族" 之美, 完美适合公主的角色, 武内英树和山本英夫通过电影的视觉特效进一步强调了这一点, 进而达到了奇妙的效果。两位演员之间的化学反应也非常强烈, 在一些场景中, 美雪的举止就像公主一样, 甚至对周围的人很粗暴, 导致健司不得不为她的行为向别人道歉 (但她基本上还是我行我素), 无疑是电影中最有趣的部分。

《今夜在浪漫剧场》本质上是一个童话, 成功地融合了三个主题 (爱情故事, 一部关于电影的电影, 怀旧), 这样有趣奇妙的精彩电影应当受到所有人的喜爱。