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龙珠超：布罗利——论战斗的非现实和不朽性

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2019-5-25 7:43:25

昨天看了，大失所望。

当然，从打斗的美感和动作的精彩，有人会不同意。但我说的是剧情。

作为上世纪90年代初就接触到龙珠的大陆第一批孩子来说，《七龙珠》就是我童年的绚烂的梦。每当回忆童年，在盛夏的暑假里，去少年宫阅览《七龙珠》漫画，或者，在教室里偷偷传阅龙珠的漫画，成了一幅历历在目的美妙风景……

从悟空遇见布尔玛开始，到龟仙人处训练，到参加天下武道大会，到遇到短笛大魔王，到与贝吉塔作战，到前往纳美克星，战胜弗利萨，到特兰克斯来自未来，预言了人造人时代，最后遇见了沙鲁，悟空死去，悟饭打败了沙鲁……

这一系列酣畅淋漓的故事和打斗，令我印象深刻，不禁沉浸其中。美好的故事，精彩的画面和想象力十足的情节。在战胜沙鲁之后，龙珠迎来了新的故事，但我的兴趣却戛然而止。

我长大了，离开了龙珠的世界。

20多年过去了。

直到又看见了这部电影的海报。

悟空，当年的英雄，手持红色棍棒，站在了群山之巅。标志性的发型，寒风吹拂着头发和腰带，坚毅的眼神，紧闭的双唇。

据说，这是老鸟（鸟山明）亲自操刀的一部片子。想都没想，我便为情怀买单，走进影院。

一开始的故事还算满意。交代了贝吉塔星球的悲剧命运，以及悟空和贝吉塔离开母星的原因。尤其是悟空父亲的战死，十分悲壮。这大概是早就存在于老鸟的构思之中的吧。

可后来，仅用了30秒钟，就将我看过的情节一扫而过，时间线直接跳跃到一个陌生的未来。

弗利萨，这个早已被特兰克斯切成碎片，化为灰烬的反派又回归了，就差说一句“我胡汉三又回来了！”如此糟糕的设定之下，贝吉塔星球毁灭之前埋下的伏笔——布罗利，出现了，成为了弗利萨的雇佣兵。

接下来，就是悟空、贝吉塔救地球了。

当然，也少不了道具——龙珠。

救地球当然最重要，龙珠成为了幌子，因为双方都十分任性：一个要龙珠实现年轻5岁的愿望，一个要龙珠令他长高5厘米。

就在这种令人哭笑不得的愿望催逼下，开始了经典的打斗。当然，在日本人看来，打斗的原因并不重要，重要的是战斗的纯碎性。

坐在我前方座位上的大学生们目不转睛地看着打斗的画面，连扇子都忘了扇。而我只觉得眼睛和耳朵都过载了，这就是年龄的不同啊。如果回到童年，这些令人炫目的画面和难以忍受的尖叫和配乐，应该是我最好的洗礼吧。

这折磨我的几十分钟的打斗中，悟空变了好几种颜色，和贝吉塔也完成了搞笑的合体。战胜沙鲁后，继续拓展的龙珠世界，在进入青春期便缺席的我看来，早已不复当年的吸引力。我猜测着那些出现在孙悟空身边的陌生角色的由来，看着孙悟空从超级赛亚人之后，又继续变身成各种颜色的超级体。

最终神龙的出现，化解了布罗利和悟吉塔的争斗。在惺惺相惜之中，孙悟空去荒凉星球拜访了依然懵懵懂懂的布罗利。影片在一片化敌为友的平和气氛中落幕。而我获得的，除了昏沉的不适外，就是对心中那片龙珠的记忆，已然渐行渐远的悲伤。

如果说，打斗，或者战斗，是赛亚人的天性的话，那么，在童年中，龙珠恰好满足了一个男孩渴望战斗的天性。可当男孩成为男人之后，他才明白，这个世界已经没有了战场。生存其中，更多的是妥协、屈服和自我纾解。这样，我们才不会伤痕累累，这是一种多么痛的领悟！

不管怎么说，这部电影，让我回到了那个一言不合就动手的简单世界。在正邪互不相容的童话世界中，那些英雄的真挚感情，那些稚嫩的搞笑片段，都令我回到了童年。我就像布罗利一样，一直在伤痕累累的战斗中，毫不知晓，自己只是一个被利用的傀儡，一个早已失落的、湮灭的梦想的化身！这样的人生，是多么的单纯，多么地遥远。而龙珠的故事，惟其单纯和遥远，才在这个远离战斗和复仇的现实世界中，成为了不朽的经典，成为了每个男孩成长中，不褪色的绮梦！


7.4 

龙珠超：布罗利 (2018)

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本话题来源于日志：http://i.mtime.com/6114161/blog/8191146/
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陀思妥耶夫斯基应该写完《卡拉马佐夫兄弟》第二部再死。

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