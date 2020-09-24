下众之爱——底层的追梦者

结尾处，那挥向铁男的巨棒，击碎了他的梦想，也许，那已不是梦想，而是幻想。

整部片子在一种残酷但诙谐的氛围中推进。影片的开始，一种颓废失败的气息就弥漫在主角铁男的周围。小小的独立电影导演，当年的成就早已成为昨日黄花。在商业电影统治一切的现实中，他的才华和梦想随着时间的流逝而渐渐远去消失。而随之而来的，是越来越放纵和沉沦的生活。

用肉体换取角色，是女孩们的进入演艺圈的潜规则。而当一个另类小南出现在铁男的面前时，竟久违地唤起他内心中那纯真和认真的梦想。然而，他对待这极为珍贵的梦想的方式又是粗暴而亵渎的，这直接导致小南的反感和离去。既然在电影圈中，潜规则早已无处不在，她何必用肉体换取一个没有什么前途的导演的青睐呢？于是小南与另一个颇有名气的导演进行了交易。

而在铁男看来，小南的最终沉沦将他内心好不容易生成的认真做电影的梦想击得粉碎。他从此变得完全虚无起来。这期间一系列发生的事情令他的电影梦更加遥遥无期。尽管周围的朋友也在尽力为他筹措拍摄经费，但那种完全丧失尊严的方式却在不断打击着他、扭曲着他。最终，他终于屈服于这个冰冷的世界，跪在通过潜规则成功上位的未来之星小南的脚下，用一种极为屈辱的方式恳求着对方的垂青。他不再是那个吊儿郎当目空一切的导演，他变成了一个为了继续生存而抛弃一切的底层的人。

梦想——这个高贵的字眼，也许是另一个低廉的词的美丽外衣，这个词就是——生存。

为了生存，影片中的每一人都耗尽了全力。写剧本、等待试镜、捧导演的臭脚，不断地寻找、确认、交易。在这样残酷的娱乐圈中，也许早已没有了梦想的一席之地。生存的压力迫使所有人组成了等级鲜明的团体，相互利用也相互支撑。为了利益，为了获奖而昼夜不停地忙碌着。所有人都在成本和收益之间，代价和成功之间精心计算着，幻想着，期待着……不惜一切去获得名利，也成了另一种实实在在的“梦想”。

小南，作为一个纯洁无暇的女孩，正如那电影之梦的化身那样：将演戏当作一种艺术，一种毕生的追求而进入了演艺圈，进入了观众的视野。然而，这种纯洁的追求，在铁男看来，也许正是一种无法抵挡的情欲的诱惑。虽然这种情欲中也有梦想和认真的成分。但毫无疑问，更多的是来自娱乐圈积存已久的肮脏和残暴。正是这种毁灭梦想的残暴，令小南发生了嬗变，彻底走向了纯洁和梦想的背面。

在成为名角之前，伤痕累累的小南和她心底里爱着的编剧小健道别。士别三日当刮目相看，不过这种刮目相看却是令人心碎的沉沦。娱乐圈的黑暗力量将一个灵魂重新塑造，这种重新塑造带有一种无比可怕的自我毁灭，其中曾有的美丽纯真都荡然无存。在小南新片的片场中，铁男还在做着那遥遥无期的导演梦，他和小健小南还在约定为了那部电影而奋斗。不过，观众心里明白，对于那部电影和那个梦想谁都不感兴趣，那只是一个自欺欺人的幻想而已。

如果不是结尾处挥来的闪着钝光的巨棒，这难以熄灭的梦想还会支撑着铁男继续无休无止地在一片黯淡荒芜的人世中徘徊。他也许早已明白，正是当初的那个颓废粗暴的自己将小南推向了深渊，将自己的不向商业利益妥协的独立电影梦击得粉碎。娱乐圈将他塑造成了魔鬼，而魔鬼是不配拥有梦想的。所有人都离他而去后，似乎唯一燃烧支撑着他不断走下去的，就是那个已成为幻想的梦想。这样的梦想，许多人都曾经有过，许多人都不再拥有。许多年之后，它早已成为大众的笑料或风干的残骸。在一片茫茫大地上，电影如同荡妇，她有的只是感官的刺激和变现的能力。

但，即便身处底层，即便前途渺茫，即便所有人都被这无情的世界所改变所重塑，梦想还是需要的。那种不断燃烧地认真生活的片刻依然耀眼，那不堕青云的豪情壮志也依然闪现在影片的一些场景中。也许，直到死去我们也无法实现那遥远的梦想，但如果没有它，我们早已死去。