天气之子——雨城奇迹

在一片未来的水世界中，你依然发现她在徒劳但执着地祈祷。

她是在祈祷未来？祈祷着阳光？抑或是祈祷着那再次相会的奇迹？

此片依然是一部将神话、爱情、未来和过去的奇妙连接起的童话。在新海诚的世界中，也许，幸存才是唯一的主题。

人类无法控制天气，无休止的雨作为世界阴郁的背景贯穿影片始终。不管男孩帆高和女孩阳菜如何努力，也改变不了这天气和天气统治下的灰暗的成人世界。

而作为“晴女”的阳菜依然可以带给这个僵冷世界短暂的“奇迹”，那便是阳光的暂时出现。这成为了她的工作，也成为了连接她和他的爱的纽带。无论是婚礼的现场，孩子们的出游，父女的团聚，还是缤纷的烟火，这些极其富有希望和治愈色彩的阳光带给这晦暗的人间缤纷的色彩和温暖的诗意。伴随着阳光的一次次短暂的停留，那在过去司空见惯的阳光下的一切，无不带有一种美得惊人的童话色彩。

只有此刻的世界，是属于孩子们的，剥离了灰暗的阴影，成为一个生机盎然的天堂。

和离家出走孤身来到东京的孩子一样，帆高看见的东京是灰色、残酷而冷漠的。像这无休止的雨一般，压抑、湿冷，沉默、怪异，甚至在盛夏时节飘起了雪花。但就是这样的世界，依然要努力生存，依然要不懈奋斗。于是，“晴女”的神奇，爱情的萌动便成为了帆高和阳菜俩人改变自身处境进而改变世界的契机和动力。然而随着故事的推进，导演告诉我们，爱情和奇迹也只不过是这个乏味枯燥世界的小小变奏和插曲而已。这个一成不变的成人世界有着无比强大的惯性，无比可怕的同化性。警察、上班族和街头混混这些成人世界的主角，顽固地维持着这个灰暗世界铁的秩序。而无论孩子们怎样企图为这个世界带来阳光和温暖，带来改变和希望，这些小小努力和这个冰冷强大的世界秩序比起来，仅仅是昙花一现和杯水车薪而已。

然而，就在追寻阳菜的帆高即将被警察逮捕的时候，他得到了来自成人世界和孩童世界的帮助，终于得以穿越大厦顶上的鸟居找寻到栖身云端的“晴女”阳菜。将即将幻灭的她带回了人间。而重回人间的阳菜已不再是“晴女”，她失去了改变天气的超能力。此后的东京因为持续3年的降雨，正如气候变暖而造成的水位上升一般，未来水世界的预言终成现实。就在如同创世纪一片洪荒中的晦暗凄凉的水世界中，受到自然惩罚的人类已无法做出任何改变，他们似乎已经承认了失败而认了命。成为大学生重返东京的帆高在这世界的一隅却发现了正默默祈祷的阳菜，原本想好的问候语都化为了抑制不住的泪水。他被女孩的祈祷打动了，更为他俩曾经拥有的一切打动了。他俩重逢了，作为一起拥有过美好童话的孩子，作为一起面对未知未来的成人。他们的爱情不再带有拯救世界的童话色彩，而是拥有一种顽强求生的强大合力。也许，这才是在这世界中活下去的更好的态度。

在长大之前，我们总怀抱着各种幻想，幻想着成为英雄，幻想着爱情，幻想着奇迹，幻想着改变世界，幻想着迥然不同的未来和人生。正是这样的幻想让我们义无反顾地离开了故乡，去远方闯荡。可残酷的现实往往浇灭了这火一般的热情，将纯真善良的心灵击得粉碎。我们失去了梦想，进而在废墟般的世界中变得得过且过。可这样的人生逻辑并非如此不可救药，充满宿命的悲凉，孩童时代的梦想也许如同灿烂温暖的阳光那样短暂易逝，但我们却不应忘记在纯真年代曾经许下的誓言，不应抛弃那看似幼稚可笑的幻想。我们也许无法改变世界，但我们依然可以在这大雨滂沱中的都市里幸存。呵护着那颗不变的初心，呵护着那颗不灭的火种，顽强地活下去，去实现属于自己的小小奇迹。世界令我们从独一无二的孩童变成了彼此相似的成人，甚至被塑进了某种铁一般的秩序中。但我们那枚相信奇迹一定会发生的心灵却永不沉沦！不管我们曾经相信过什么，请继续在这个世界中去相信什么吧！因为那是一份美好，那是一种救赎，那是一个只有在信仰中才会诞生的奇迹。