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王源出演超级IP《大主宰》男主角，共执牛耳的强强联合

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2018-1-20 0:05:22

 


近日据媒体爆料王源被选为玄幻传奇古装IP剧《大主宰》男主牧尘一角，立即跑去看了一下他的定妆照，未曾想如此惊艳，曾经的小正太王源如今已经出落成遗世独立的少年。在定妆照中，王源身披铠甲，眼神清澈伶俐，透露出内心的坚定，尽显少年的硬朗锐气，跟原著中牧尘一角十分贴切，不禁有点期待这部2019年网台联播的大剧。

 

众所周知，古装传奇IP剧《大主宰》改编自同名小说，乃是人气网络写手天蚕土豆的力作。作为网络小说中人气超高的一部小说，在百度风云榜玄幻类小说长期霸榜前三名,并三度获得百度风云榜年度冠军，被誉为东方版哈利波特的国产玄幻史诗剧作。这样大IP作品，必须要启用大牌明星，要不网友们肯定不愿意去看，导演与制片选择王源可见是明智之举。

 

首先，出生于重庆的王源，别看年纪轻轻，曾身兼中国内地男歌手、演员、主持人、联合国儿童基金会青年教育使者，还是美国《时代》周刊201730位全球最具影响力青少年。这个TFBOYS成员，在2011年底成为TF家族练习生，通过翻唱歌曲、主持综艺获得一定人气。2015年首成有一千万粉丝的00后新浪博主，目前他在《老炮儿》《青云志》《我们的少年时代》等影视剧中都有不俗表现，已经是00后最有表演经验的当红偶像红星，配得上《大主宰》这样大IP戏。

 

其次，2018年王源即将成年，此次由他出演带着公认的独特少年气质出演少年牧尘，无论是契合度，还是其人气，都可谓是众望所归。牧尘有着为甘为正义而献身的豪情壮志，秉持着属于这个年岁应有的热血和天真，也有着异于同龄人的眼界和担当。作为一个表面沉默，但外冷内热少年，牧尘内心爱恨分明，格局宽广，影响着身边一起同行的友人。这个一部聚集人气的大IP之作，一个极有发挥空间的角色，让王源这样高人气、高颜值的艺人来担当，可谓是共执牛耳的强强联合，必能迸发出别样火花，难怪官宣信息一出，原著粉们纷纷表示倍感期待。

 

王源此次在电视剧《大主宰》中首挑大梁，出演男一号，也是首位担任大男主的00后小生。此外，2017年参演了著名导演王小帅的新作《地久天长》，王源在影片中出演刘星，一边以艺术片作为自己电影之路的新开端，另一边接《大主宰》这种古装传奇大IP，足见王源对演绎事业的巨大野心，相信这个高颜值、高人气的帅气少年，未来终能凭自己的演技征服观众，成为耀眼的实力明星。


本话题来源于日志：http://i.mtime.com/107143/blog/8028762/
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