《寄生虫》：贫富冲突

奥斯卡最佳影片。揭露了社会贫富悬殊的黑暗，把穷人内心深处的阴暗和丑陋，比较不落俗地表现了出来。剧情一波三折，让人思考很多的电影。剧情：基宇（崔宇植 饰）出生在一个贫穷的家庭之中，和妹妹基婷（朴素丹 饰）以及父母在狭窄的地下室里过着相依为命的日子。一天，基宇的同学上门拜访，他告诉基宇，自己在一个有钱人家里给他们的女儿做家教，太太是一个头脑简单出手又阔绰的女人，因为自己要出国留学，所以将家教的职位暂时转交给基宇。

就这样，基宇来到了朴社长（李善均 饰）家中，并且见到了他的太太（赵汝贞 饰），通过陷害原司机和原保姆，没过多久，基宇的妹妹和父母也如同寄生虫一般的进入了朴社长家里工作，拿到了不错的薪酬。然而，他们的野心并没有止步于此，基宇更是和大小姐坠入了爱河，玩起了亲吻。随着时间的推移，朴社长家里隐藏的秘密渐渐浮出了水面。

一日，朴社长一家外出度假，基宇一家人在别墅喝酒，突然原保姆敲门到地下室拿东西。原来地下室还生活着原保姆的老公，他在没人知道的地下室生活了好几年。基宇一家突然脚滑，暴露地下室，于是两家穷人对峙。第二天，朴社长儿子过生日，邀了许多名流，基宇抱着石头想到地下室砸死另外一家，没想到被反杀，砸晕。原保姆的老公拿着刀冲到外面，要捅基宇一家。结果基婷被捅死，基宇妈妈自卫杀死他。基宇爸爸出于仇富心态捅死了朴社长，随后偷偷溜入地下室，长久生活下去，警察也找不到，他在地下室通过关灯时候的摩斯密码和基宇交流。

基宇立志，好好读书，以后买那套别墅，这样爸爸就可以从地下室走上来。