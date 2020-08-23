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《幽灵鬼屋》：人鬼合力抗强拆

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2020-8-23 13:05:05

孩童时的毕基跟着单亲爸爸四处颠簸，没有固定住所，爸爸去世时的遗愿是毕基能拥有一套属于自己的房子。人到中年，在工地打工的毕基以超低价买了一套海景房，邻居们却都对这套房子避而远之，毕基不知道原因，后来他才发现房子里有个漂亮女鬼允夏。允夏生前是这所房子的主人，化作鬼魂后不愿离开，千方百计吓唬毕基，赶他离开。毕基吓得也要出卖房子，不过没人敢买。不久毕基在房顶被雷劈了两次，出院后居然神奇地看到了鬼魂。在工头张老大的指导下，毕基开始和允夏交谈。只要毕基不害怕允夏，允夏是吓不住毕基的。就这样二人的关系渐渐和谐起来。

 

 

允夏告诉毕基她的故事，原来房子是她和老公结婚时建的，二人蜜月旅行的大巴不幸车祸，她变成了鬼魂，要在房子里等丈夫，她坚信丈夫一定来找。她告诉毕基只要能见到丈夫一面，自己就离开房子，就这样一人一鬼成为好朋友，毕基帮她寻找老公。不久开发商要强拆这套房子，改建旅馆，毕基不愿妥协，和允夏抵抗众人的拆迁。眼看他们实力不济，张老大又带了很多鬼魂来帮助毕基，赶跑了开发商。

 



 

毕基和女友以及张老大决定帮允夏找到丈夫，另一个鬼魂提供线索说丈夫可能在医院的重症监护房，于是允夏附体到张老大身上，来到医院。天晚医院不让进，他们就跳窗而入，果然看到了不省人事的丈夫。允夏倾诉衷肠，醒不来的丈夫亦脱离身体变成鬼魂，允夏向毕基等人致谢后和丈夫离开了。毕基则有了新的工作，由于自己能看到鬼魂，所以他专门为住户的房子驱鬼。

 

 

6.8 

幽灵鬼屋 (2004)

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幽灵鬼屋/Ghost House(2004)
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曾因酒醉鞭名马，生怕情多累美人

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