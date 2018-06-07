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女研究生

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2018-6-7 18:24:48

我掩面穿过肮脏的公路，正走到马路中间，一辆大货车突然按了下喇叭，吓了我一个趔趄，我转过头恶狠狠的看了货车一眼，但货车已经扬长而去。

 

“妈的！早晚要犯交通肇事落到我手上！”

 

我平息了心情，毕竟我在检察院上班，不能和这些草民一般见识。我一直以平和理性的形象出现，不能发火！

 

马路边有一排小餐馆，这些餐馆我平时很少光顾的，主要是太脏，和我身份不像适合，我一般都在机关食堂或者大馆子吃饭。

 

我选了一家看上去稍稍干净的馆子。

 

这破县城没有一家像样的馆子，贵一点无所谓，但这地方有钱也花不出去。

 

走到面馆门口，我扶了扶眼镜，把腰直了一下，大摇大摆的走进去，进去的瞬间没有看老板娘一眼。

 

这老板娘特别烦，上次可能是我没带眼镜，老板娘居然问我是不是卖水果的。差点把老子气死了，我这打扮像卖水果的？有研究生卖水果？

 

我是研究生，还是公务员，居然被人说成是卖水果的，越想越气。

 

找了一张可以看到街面的座位，我戴上耳机，耳机里传出英文歌曲。

 

我承认我也听不懂是啥东西，但总不能和单位那帮本科生一样听什么五月天啊，周杰伦啊！这些中文歌有文化吗？我毕竟是研究生，和本科生得保持距离，我不能被他们同化了。

 

“吃啥子？”老板娘问。

 

我的思绪一下被拉回来。

 

“没水果卖！我是研究哦！三两炸酱面！”差点暴露我是研究生的身份，真是惊心动魄。

 

这个身份其实是一种负担，领导总认为我就应该干一些高智力的工作。我承认我是比单位那帮人智力高一些，但我也需要休息啊！难道就应该鞭打快牛？

我对面办公室几个本科室就蠢到家了，汇报案子平铺直叙，全说些口水话。再怎么也应该说出几种观点啊！再怎么也得说出张明楷、陈兴良、赵秉志的观点啊，不然怎么显得专业呢？不过我还是喜欢引用我老师龙宗智龙哥的观点。

 

前几天科长让我和一个本科生一组看卷，这不是侮辱我的智商吗？为了给他一个下马威，随意抖出了几句“结果无价值”、“行为无价值”。这本科生马上蒙了，傻不拉几的看着我。看什么看？要知道研究生本来就不一样的。

 

本科生是“见山就是山！见水就是水！”，我们研究生呢，理论钻得深，“见山不是山，见水也不是水！”

 

这是境界的差异。

 

在我研究生面前比学术，直接就是找死！

 

我在单位和另一个研究生师兄还算有点共同语言，毕竟他算是我川大的同门师兄。学术上可以秒杀单位的那帮本科生，我们两个聊天，那些本科生就像听天书。

 

老板娘把炸酱面放在我面前，我还是没看她一眼，防止他又说到水果啊什么。

 

这破地方的面比成都的都要咸得多，农村人都吃得很咸，一时半会儿改不了。

 

开始吃面，我又陷入了沉思。

 

我在这单位快两年了，目前一切发展还顺利，五年之内当上科长还是很有希望的。

 

明年必须成为检委会委员，这事绝不能拖了。

 

现在检委会委员有十个，其中两个是做饭的出身，还有一个以前是兽医，天天在乡里骟猪，另一个以前是林场的伐木工。骟猪的这两年就要退了，我替补指日可待。

 

这一点我是有依据的，和检察长喝两斤白酒那次，他表态了说我前途无量，和市院领导喝到半夜那次，他也说了要重用研究生。

 

那两次喝酒把黄胆都喝了出来，那么大的领导总不能说话不算数吧。

 

突然发现侧面桌子上坐着一男一女两个中学生，居然在相互喂面，我真想以研究生大姐姐的身份教育这两个东西。

 

学历低的人容意被下半身支配，单位几个本科生都很早就结婚了，充分说明了这一点。

 

我们研究生都应该晚婚，我想好了，等我做了科长就结婚，可以在我众多追求者中挑选一个，身体好就可以，人傻一点没关系。

 

我结婚条件不高，男方在本县得有房子，在成都也必须要有房子，三环内，总不可能我到了成都还住宾馆是不是？彩礼嘛，有几十万就可以了。

 

我的几个研究生师兄都超有钱，一年收入都是千把万。钱是男人能力的标杆，最近大师兄在成都又买别墅了，真羡慕嫂子。

 

相比我的师兄们，单位这帮窝囊废男人真是狗屎都不是。一个个穿衣服没品味，长得没有一个像人的，有些人出口就是黄色笑话，小地方的低学历人群都这样。

 

忍！

 

我必须忍！我心里骂这帮窝囊废，但我表面还是得笑，这些低学历的人考虑问题不像我们研究生那么周全，万一激怒他们可不好看，也会影响到我的五年计划。

 

面吃了一大半，我感觉有点渴。

 

“老板！给我一瓶苏打水！”

 

“啥子水？”这老板娘明显没文化，我懒得给她解释，说：“矿泉水！”

 

老板娘拿过一瓶矿泉水，我拿过后，她居然一屁股坐在旁边座位上。

 

老板娘上下看我，还满脸堆笑。

 

“妹妹！你在那么上班呢？我以前还以为你是卖水果的！”

 

我的膀子是有点粗，但我的气质是卖水果的吗？这句话没说出！

 

看她说话的兴致很高，我计划让她猜一猜，看她的狗眼能不能猜出我在检察院上班。

 

我说：“隔壁！”

 

“哦！你在药房上班？”

 

“药房的隔壁！”

 

“哦！哦！哦！你是检察院上班的？难怪看你面熟！”

 

不小心暴露了我的真正身份，研究生这个身份我会在合适的时候抖出来的！恐怕我是在这个面馆吃饭的最高学历的人了！

 

既然暴露了身份，我想问问老板娘的经营状况。毕竟我是干部，关心群众的生产生活也是应该的。

 

老板娘拿出一张纸给我，说：“小妹妹你帮忙看看！”

 

我拿过这张纸，上面写着“今欠到餐费800元”。

 

落款写着：检察院某某某，字写得很潦草，这字体我太熟悉了，这不是科里研究生学长写的字吗？

 

 

老板娘继续说：“半年前我在做汤锅，这个狗日的娃儿说他是干部，还是研究生，叫了一群人来吃饭，说第二天给钱，现在影子都找不到了！现在我都改行煮面了，他还不给我钱！”

 

他继续骂：“狗日的，真不要脸！还研究生，研究个锤子！”

本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1032145/blog/8039984/
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你必汗流满面才得糊口，直到你归了土，因为你是从土而出的。你本是尘土，仍要归于尘土。

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