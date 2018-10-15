《嗝嗝老师》：教育公平不受限，不怕输在起跑线





《嗝嗝老师》讲述了一个令人愉悦, 但有点老套乏味的寓言故事，让我们看到每个人都蕴含着巨大的潜力。继去年了不起的《起跑线》之后, 又一次有趣地聚焦于印度教育系统。

《嗝嗝老师》侧重于影响学业成就的两个不同障碍: 残疾和贫困。残疾方面通过主角奈娜(拉妮·穆赫吉), 一位患有抽动症的教师予以呈现。催人泪下的回忆片段展示了她小时候因为无法控制痉挛发作、抽搐发声而被老师蔑视, 沦为同龄人嘲笑对象的辛苦挣扎。

成年后奈娜想要踏上教师岗位, 但她不得不花更多的时间向学校董事会成员和校长解释她的神经状况, 而不是谈论她的资历。就像2007年的《地球上的星星》关注诵读困难一样，这些场景说明了在教育公众充分了解特殊疾病和使印度教育系统更热情地接纳各种问题学生等方面还有很多工作要做。

不管是小孩子的时候，还是现在作为成年人，奈娜唯一的要求就是被当做一个正常人来对待, 为此, 电影的叙事焦点迅速从她的抽动综合症上转移开了。经历了最初的震惊和一些不友好的玩笑之后, 她班上的学生和同事们不再注意她的抽搐, 以此说明了担心她的情况会影响课堂教学是完全没必要的。





奈娜在学期中被雇来教一个臭名昭著的全是反叛贫困青少年的班级, 因为著名的圣诺特克尔中学——以德国著名的口吃修士诗人诺特克尔‧巴布鲁斯的名字而命名——为了扩大操场，拆毁了这群孩子原本所在的公立学校,所以他们才被这间私立学院录取。科学系的老师瓦迪亚先生 (内拉吉·卡比) 认为奈娜和这群孩子都不属于圣诺特克尔。如果这群孩子们四个月后期末考试不通过, 那么奈娜和她的学生都将被开除。

《嗝嗝老师》试图展示这群学生的困境——不仅包括学校管理人员对他们的偏见, 还有贫困给他们带来的困难。当奈娜到访孩子们居住的贫民窟时, 她发现他们要么在照顾年幼的兄弟姐妹, 要么在帮助他们的父母干活或一个人工作, 或者排队等待数小时从加水车上接几桶水, 因为他们没有一个家庭有自来水。相比于争夺基本生活必需品，学习只能居于次席。

与《起跑线》关于公共教育内在正义的开明左派观点不同, 《嗝嗝老师》的政治理念植根于新自由主义幻想，即这是一个精英主义的世界，教育是解决贫穷的主要方法(反对公平待遇，反对平等获得诸如清洁饮水和卫生设施等公共物品)。"你们都擅长责怪自己的处境," 中产阶级的奈娜这样责怪她的学生。

这部电影错误地将所有教育障碍都视为等同的。如果奈娜能克服她的神经系统问题, 成为一名教师, 那么这些可怜的孩子就应该能够通过他们的考试。这部电影不承认奈娜在中产阶级家庭中所拥有的诸多优势。她的母亲有时间辅导女儿的教育。她的弟弟拥有一家生意很好的高级餐厅。即使是奈娜的父亲, 虽然他因为奈娜的抽动症而感到尴尬，抛弃了他的家人, 但他还是利用他的关系为她安排了银行的工作。尽管奈娜有缺点, 但她仍然拥有一些她的学生们梦寐以求的资源。





不过, 《嗝嗝老师》确实宣扬了一个观点, 即每个孩子都有长处, 即使一开始很难被发现。奈娜使用一些非正统的方法使孩子们意识到他们理解抛物线和化学反应等概念, 即使他们不知道明确的学术术语。学生们在一个看到他们内在价值的成年人的指导下蓬勃发展, 而观众可以从影片故事中感受到很多这种鼓舞人心的励志电影所共有的熟悉套路。

拉妮·穆赫吉的温暖热情使奈娜成为一个特别可爱的弱者, 相比其他人对她的质疑，显然更为重要的是先克服她自己的自我怀疑。所有扮演她学生的年轻演员都表现得很好。内拉吉·卡比饰演的瓦迪亚先生作为反派非常耀眼, 不过这更应该归功于剧本对角色的刻画，而非内拉吉·卡比表演的功劳。

《嗝嗝老师》并没有什么创新性, 但是像它、《起跑线》和《地球上的星星》这样的电影都显著地提醒了印度教育系统，无论面对什么样的挑战，都需要更好地服务于所有的学生。