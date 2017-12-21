2018年最值得期待的10部好莱坞续集大片

由于续集电影低风险高回报的优点和好莱坞创新能力的锐减，系列电影成了当下最热门的电影生意，再加上观众对熟悉品牌的信赖和对陌生事物潜意识的抵触，也进一步助长了续集电影大行其道。

回顾2017年，好莱坞续集电影层出不穷，既有《速度与激情8》《神偷奶爸3》《加勒比海盗5：死无对证》这类短板很明显但凭借超高人气依然跻身年度票房排行榜前列的IP大片，也有《金刚狼3：殊死一战》《银河护卫队2》《雷神3：诸神黄昏》这类延续一贯好口碑高票房的漫画电影新作,还有《赛车总动员3：极速挑战》《蓝精灵：寻找神秘村》这样聊胜于无的系列完结篇，又有《猩球崛起3：终极之战》《银翼杀手2049》这样口碑极好可惜票房惨淡的失意佳作，也有《王牌特工2：黄金圈》《异形：契约》这样差强人意不及预期的争议续集，还有《生化危机：终章》《极限特工：终极回归》这样北美票房惨败靠中国市场力挽狂澜的粗暴动作片，更有《变形金刚5：最后的骑士》《正义联盟》这样意外翻船中国票房也于事无补的乏味作品, 当然这还没算上年末必然大卖的《星球大战：最后的绝地武士》。

展望2018年，很可能成为有史以来最赚钱的一年, 更多续集、翻拍、重启、衍生电影纷沓而来，尤其是几大制片厂 (特别是收购了福斯之后的迪斯尼)各自势在必得的几部强劲大片，预计票房成绩都在十亿美元的门槛之上。

2018无疑是令人兴奋的一年。下面本文将从即将上映的海量电影中, 挑选出你最值得期待的10部续集..。

10.环太平洋：雷霆再起

2018年3月23日美国上映

虽然这部此前久久未能敲定的续集不再由吉尔莫·德尔·托罗担任导演, 但环球作出了非常明智的决策, 请《超胆侠》导演斯蒂文·S·迪奈特接替，另外由约翰·博耶加担任主角也是非常正确的举动。

第一部电影在美国可能表现不佳, 但全球市场确保了它的成功 (尤其是中国市场), 而且怪兽大战机甲猎人的故事设定也绝对有足够的刺激性,吸引观众期待续集。只希望第二部的票房表现能够稍微比第一部电影好些。

这部电影的最大看点显然就是大量的动作戏和密集的特效场面, 不过想必约翰·博耶加也会把自己拍摄《星球大战》系列的经验融入进来, 为我们呈现一个令人动容的人性故事。

[悍战太平洋2: 起义时空] 香港预告片

9. 铁血战士

2018年8月3日美国上映

精彩却被低估的2010版《铁血战士》并没有获得观众们的广泛认可，这令大多数《铁血战士》系列粉丝非常不快。当然, 这部电影赚了钱, 但并没有吸引到观众们的兴趣，尼姆罗德·安塔尔的执导或创意也没有得到应有的正视。也许一部由阿德里安·布罗迪主演的动作片确实难以有太大的市场号召力？

但是, 《铁血战士》系列绝不会就此结束, 新版《铁血战士》出自奇才导演肖恩·布莱克的奇思妙想，背景设定在《铁血战士2》和2010版《铁血战士》之间。

这部电影将围绕着由博伊德·霍尔布鲁克带领的一群铁血战士猎人, 其他演员还包括奥利维亚·穆恩、特拉文特·罗兹、基冈-迈克尔·凯、斯特林·k·布朗、雅各·特朗布莱、托马斯·简和《权力的游戏》的阿尔菲·艾伦。尽管这些人可能都难逃一死, 但你绝对可以相信布莱克会把他们刻画得很精彩。

8. 碟中谍6

2018年7月27日美国上映

可以预见，在未来某个时刻, 一旦《碟中谍》系列陷入票房困境，派拉蒙必然不会再让汤姆·克鲁斯花心思侵入某所机构或者爬上某座高层建筑。不过, 在那之前, 他们还会继续推出更多续集, 以期能尽可能多地通过汤姆·克鲁斯的疯狂动作特技赚取更多的票房。

在票房不错但略让人失望的《碟中谍5：神秘国度》之后, 原班演员阵容在第六部中再度集结(杰里米·伦纳缺席), 还新加入了亨利·卡维尔、凡妮莎·柯比和肖恩·布鲁克。导演克里斯托弗·迈考利表示将更加关注于伊森·亨特的个人生活。鉴于在上两部影片中缺乏人物塑造，这部新续集也许会因此受益更有深度, 但是如果它依旧是以汤姆·克鲁斯在各种夸张的特技场面中炫耀他的头发多么有型为前提的话, 这就太令人泄气了。

7. 无敌破坏王2

2018年11月21日美国上映

《无敌破坏王》在2012年几乎打破了迪斯尼的纪录，创下了迪斯尼开幕周末第二高的成绩。似乎是为了复制如此壮观的开幕票房，续集《无敌破坏王2》的上映日期已经从2018年3月推迟到了年底。

除了约翰·C·赖利和萨拉·丝沃曼继续配音破坏王拉尔夫和讨人喜欢的云妮洛普之外，两位配演简·林奇（卡尔霍恩队长）和杰克·麦克布瑞尔（阿修）也一并回来。导演依旧是前作的搭档里奇·摩尔和菲尔·约翰斯顿。

续集故事发生在第一部电影事件6年之后，讲述拉尔夫在互联网数据空间中的冒险。在一个Wi-Fi路由器插入游戏机后，他闯入互联网找办法修复《Sugar Rush》游戏。一路上，拉尔夫和他最好的朋友云妮遇到了各种新鲜事物、新世界和新人物，比如流行算法Yesss和迪士尼公主。

据官方报道，这部电影囊括了所有迪士尼公主，此外《星球大战》系列中的机器人C-3PO、R2-D2，尤达大师和莉亚公主以及漫威漫画里的钢铁侠和卡魔拉也将出现在电影中。

6. 神奇动物在哪里：格林德沃之罪

2018年11月16日美国上映

在第一部电影票房大获成功之后, 华纳兄弟已经对《神奇动物在哪里2》做出了更宏伟的部署, 续集重点转移到了第一次巫师大战和格林德沃的崛起。

我们已经知道了约翰尼·德普将继续饰演魔法界的希特勒, 有趣的是，裘德·洛如今是年轻版的邓不利多。在这一阶段邓不利多的立场可能还不明确, 也许还与格林德瓦关系暧昧, 甚至还有点恃才放旷。如果他只是那个聪明老智者的年轻版本, 那就太乏味了。

最重要的是，我们还会看到纽特更多不为人知的方方面面, 更多的魔法野兽以及更多他个人的情感纠葛,总之无不令人期待。

5. 蚁人与黄蜂女

2018年7月6日美国上映

在《复仇者联盟3：无限战争》首款预告片火爆亮相之后，似乎好多影迷已经忘了2018年与《复仇者联盟3》一起即将上映的还有另一部漫威续集电影《蚁人2》。我们当然不会忘了第一部《蚁人》的惊艳和蚁人在《美国队长：内战》中的惊喜表现，而现在随着伊万杰琳·莉莉饰演的黄蜂女的加入，这部续集显然更加令人期待了。

虽然续集发生在内战事件之后，但从目前已知的新角色米歇尔·菲佛饰演的初代黄蜂女和劳伦斯·菲什伯恩饰演的巨人歌利亚来看，这部续集似乎将进一步挖掘冷战时期的遗留历史。众所周知，这次蚁人要和黄蜂女一起出任务，拯救汉克·皮姆的妻子初代黄蜂女，结果很可能会招致一些老对手死灰复燃、卷土重来。

另外，可能蚁人与前妻的女儿也会再次扮演关键角色，正如官方剧情简介所说的那样，斯科特“正在为身兼一个超级英雄和一位父亲的选择而努力”，不得不“重新平衡他的家庭生活和作为蚁人的责任”。

4. 侏罗纪世界2

2018年6月22日美国上映

虽然已经推出的首支预告片稍微令人担忧的暗示, 即将上映的《侏罗纪世界2》很可能就是《侏罗纪公园2》的翻拍版,但这部续集肯定仍然受欢迎。

不过, 这次克里斯·普拉特和布莱斯·达拉斯霍华德返回恐龙岛并不是因为携带恐龙胚胎潜逃的吴博士再度兴风作浪, 而是因为这座恐龙主题公园建园之初没有请地质专家前来勘测，以至于现在突然冒出一座活火山，众人不得不展开珍稀动物大营救。

第一部导演、第二部的制片人科林·特雷沃罗曾透露, 续集不会仅限于一个主题公园内, 所以既然这部续集像极了《侏罗纪公园2》的翻拍版，那么也许我们会看到一部发生在城市环境中的恐龙怪兽电影。甚至如果在后半部分，吴博士的武器化恐龙派上用场，也许会成为一部恐龙战争电影。无论怎样, 听起来都令人兴奋。

3. 超人总动员2

2018年6月15日美国上映

在皮克斯“黄金时代”（可惜在《赛车总动员2》时结束了）的所有作品中，《超人总动员》是最受粉丝支持继续推出续集的电影之一。鉴于前作的票房佳绩和绝佳口碑以及现在超级英雄电影的盛行，《超人总动员2》来的这么慢多少有点令人意外。

在续集中，超人一家继续维持正常的生活，弹力女超人主外，超人先生主内在家里看孩子。不过，他们还是得和酷冰侠（塞缪尔·杰克逊）一起对付第一部结尾出场的新坏蛋地底怪客，摧毁他计划给世界带来战争和毁灭的阴谋。

一定程度上说，《超人总动员》就是一部绝佳的动画版《神奇四侠》。既然如今迪士尼已经收购了福斯，完全可以把重启《神奇四侠》的重任交给《超人总动员》系列导演布拉德·伯德，当然前提是迪士尼不再对《明日世界》的惨败耿耿于怀而且布拉德·伯德也从中吸取了教训。

2. 死侍2

2018年6月1日美国上映

X战警系列不温不火这么多年之后，福斯终于凭借众所期待的《死侍》开拓出了一条成功的R级之路。2018年福斯至少有三部X系列电影《死侍2》、《X战警：黑凤凰》和《X战警：新变种人》要上映，其中自然以《死侍2》最受期待。

《死侍2》不仅至今连简单的剧情概括也没有，甚至连官方片名还没定，目前仅知道上一集的主要角色继续回归，新加入了莎姬·贝兹饰演的变种人雇佣兵多米诺，乔什·布洛林饰演的变种人战士电锁，以及杰克·凯西担任的反派黑汤姆。

『デッドプール2』日本特别映像

虽然《死侍2》还未上映，但是福斯已经谋划好了未来的《非凡特工队》系列与《死侍3》。问题是如今福斯已收归迪士尼，接下来《死侍》系列及其衍生电影的R级之路还能走多远成了一个未知数，而我更好奇的是，扮演电锁的布洛林签了四部电影协议，那么迪士尼究竟会如何解释灭霸和电锁是同一个人呢。

1. 复仇者联盟3：无限战争

2018年5月4日美国上映

到了漫威电影宇宙的第十九电影里，多年来假手他人征服宇宙、收集无限宝石皆未能如愿的灭霸终于懂得了亲力亲为的道理，亲自降临地球收集宝石。在内战事件之后分崩离析的复仇者联盟不得不再度集结，与天外来客银河护卫队联手阻止疯狂泰坦。

《复仇者联盟3》首款预告片显示，灭霸已经不费吹灰之力得到了两个宝石。在《无限手套》漫画中，拿到所有宝石的灭霸用他手中的手套套装，轻而易举消灭掉了地球上的一半人口。而且通过宝石和手套，灭霸能够重塑现实，随心所欲改变他认为不合适的历史进程。

鉴于《复仇者联盟4》已定于2019年5月3日上映，所以《复仇者联盟3》结尾很可能会以灭霸使用集齐无限宝石的无限手套重挫所有英雄并造成严重破坏后戛然而止。至于他制造的伤亡和损害究竟如何要直到下一年的《复仇者联盟4》中才会显现出来。

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