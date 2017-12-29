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冷饭新炒——《星球大战7：原力觉醒》

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2017-12-29 21:52:41

冷饭新炒——《星球大战7：原力觉醒》

**《星球大战7：原力觉醒》片名Star Wars: The Force Awakens(2015)。

 

美国娱乐片。

 

撇开动画、剧集、游戏等，本片是第七部真人出演的星球大战，也是迪士尼收购卢卡斯影业后拍摄的第一部《星球大战》电影。老的六部电影，正好是两个三部曲。旧三部曲是讲述儿子卢克的成长史。新三部曲讲述父亲安纳金的成长史，也是我们所说的星战前传。

 

《新希望》（1977）：卢克带领反抗军同盟摧毁了银河帝国建造的死星，史称雅汶战役。

《帝国的反击》（1980）：银河帝国极力追捕卢克带领的反抗军同盟，卢克中了黑武士的圈套，知道了自己的身世。“我是你爸爸”，一场比较著名的父子局。

《绝地反击》（1983）：卢克率领反抗军同盟摧毁了银河帝国正在建造中的死星2号，击溃银河帝国。

 

《幽灵的威胁》（1999）：绝地武士奎刚流亡塔图因星，发现了拥有超强原力的奇异少年安纳金，最后奎刚的徒弟欧比旺决定收安纳金为徒。

《克隆人的进攻》（2002）：阿米达拉被追杀，师父欧比旺调查幕后黑手，并捣毁敌人基地；徒弟安纳金和阿米达拉谈情说爱，并喜结连理。

《西斯的复仇》（2005）：安纳金在议长帕尔帕庭的蛊惑下，背叛了绝地武士彻底黑化了，而帕尔帕庭推翻了共和国，建立了银河帝国。

其实从本片并没有卢卡斯参与可以看出一些端倪，这一部作品并不是得到卢卡斯充分认可的电影。用卢卡斯的原话，星球大战就是发生在太空的大型家庭伦理剧，当年接着越战和金融危机火了一把，成了当时人们的精神寄托，进而封神，现在这些小屁孩非要翻拍续拍，和当年的家庭伦理撕逼大战越行越远了。

 

坑王J·J·艾布拉姆斯 J.J. Abrams 觉得可以一试，按照他多年的挖坑经验，想借着原著再挖一个新坑还不是轻轻松松简简单单。于是坑王主要剧情借鉴了已有六部作品的成功经验，再次让主角们消灭一次反派基地。剧情怎么简单粗暴怎么来，也不需要玩到《雷雨》那样的家庭苦情伦理，一顿打一顿炸就可以赚到盆满钵满。

 

故事发生在银河帝国被击溃后的若干年，原银河帝国的残余势力组建了第一秩序。基本就是和原来的银河帝国换汤不换药，继续进行残暴统治。哪里有压迫，哪里就有反抗，反抗组织也就应运而生了。

原来银河帝国的死星只是一个能够近距离单体摧毁行星的大杀器，这次第一秩序捣鼓出了一个弑星者基地，直接拿已有行星改造，成为了这么一个终极大杀器。弑星者基地相比死星可就厉害多了，它可以远距离一次性消灭多颗行星，还有吸收恒星的能力，简直是星战大杀器集大成者。第一秩序轻轻松松消灭了新共和国的首都，这下反抗组织坐不住了，主角们强势登场，波·达梅龙、蕾伊、芬恩还有老家伙汉索罗一起上，目的就是干掉弑星者基地。

 

本片的主角们缺乏一个令人信服的角色成长过程，大家都知道影片肯定会围绕着原力做文章，但是蕾伊的原力觉醒过程就像天上掉下来一样。反派凯洛·伦还说要教蕾伊用原力，转眼就被蕾伊打趴在地，差点没命。蕾伊就像是个开作弊器的玩家，面对人民币玩家时，一键启动外挂，打得人民币玩家开始怀疑人生。有了外挂加持，后面继续拍续集就可以随意了，毕竟一个原力刚觉醒的萌妹子，可以轻松打败在黑暗势力中浸淫多年的凯洛·伦。

 

另外政治正确比什么都重要，必须要考虑肤色多样性，考虑性别多样性，于是主角蕾伊、芬恩是个妹子加黑人，这事儿不能说太细，反正大家心里明白就行。

 

冷饭新炒，开挂解决。

剧情简单，政治正确。

 

 

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标签： 美国(7897) 科幻(3080) 冒险(645) 剧情片(2834) 娱乐片(678)

7.6 

星球大战：原力觉醒 (2015)

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星球大战：原力觉醒/Star Wars: The Force Awakens(2015)
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