剧情薄弱,剪辑高超 ——《亚瑟王:斗兽争霸》 **《亚瑟王:斗兽争霸》片名King Arthur: Legend of the Sword (2017),别名亚瑟王:圣剑传奇/亚瑟:王者之剑(台)/神剑亚瑟王(港)/亚瑟王:圆桌骑士/亚瑟王:剑之传奇/亚瑟王:石中剑传说/新亚瑟王/圆桌骑士。 美国奇幻电影。 尽管影片描写的是大家熟悉的亚瑟王,但其实只是盖 ·里奇 Guy Ritchie 接着亚瑟王的故事外壳,讲了一个他想要表达的奇幻故事。 亚瑟王和他的圣剑故事,估计大家都听过看过很多次,本片的剧情设置上也是很传统的王子复仇记,冥冥之中就是天选之人的亚瑟,幼年经历家族变故,自幼从妓院长大,偶然的机会拔出了传说中的湖中剑,成了传说中的永恒之王,在击败某窜王位的邪恶叔叔后,成了英格兰之王。当然,我也想知道,片名明明是 Legend of the Sword,也就是圣剑传奇,和斗兽争霸有半毛钱关系啊?意译也要讲个信达雅啊。总不能有个大象、巨蟒、飞鹰啥的,就把斗兽棋当斗兽争霸吧。 本片的看点不在剧情,因为剧情真的没什么可说,甚至还有一丝丝天赋神权的奴性味道。亚瑟老爹是王,那就只能亚瑟是下一任王,其他人想当王就一定是谋朝篡位,甚至要将妻子女儿献祭给恶魔。亚瑟老爹的剑只能由亚瑟使用,别人连拔出来都不行,能够实现这么高科技的 DNA指定继承技术,真的比阿萨神域的科技还厉害,阿萨神域打造的雷神之锤都是只认定人品,不在乎是不是雷神呢。可见,湖中剑的设定也只能是奇幻电影,用魔幻的手法表现十分恰当。 为了让前任国王传位给儿子更具有合理合法性,抢得王位的叔叔只能不断黑化。裘德 ·洛 Jude Law的一张帅脸也总是充满阴郁,在感人的发际线下,总是可以看到他闷闷不乐的表情,似乎当了国王也没有给他带来快乐。反派的黑化除了用权力欲来解释,其他貌似就没有什么好说了,但也只有反派黑化,才会让街头混混亚瑟在观众的同情中登上王位。其实篡位的国王并不一定都是坏的,“合法”继承的国王也不一定都是好的。 本片的看点一是在导演的剪辑。剪辑干净利落,丝毫不拖泥带水。该省的地方坚决省略,看起来有跳跃性,实则十分简洁。大量的快速剪辑,同时讲述发生在两个时间段的事情,快速推进剧情,也节约了大量时间,让人有在看他《两杆大烟枪》《偷拐抢骗》的感觉, 第二个看点是战斗画面。可能导演对魔化类型游戏有比较深的偏好,亚瑟没事就开个挂,又是时间静止,又是加攻加防,双手握剑瞬间化身土豪玩家,打得卫兵们丢盔弃甲。法师召唤各种野兽的特效也是十分逼真,除了召唤兽的战斗力有点让人捉摸不定外,形体动作已是十分传神。 君君臣臣,父父子子, 剧情薄弱,剪辑高超。 上一页12下一页

标签: 美国(7899) 奇幻(1211) 酷(1204) 剧情片(2836) 华纳(380)

