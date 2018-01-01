剧情薄弱，剪辑高超 ——《亚瑟王：斗兽争霸》

**《亚瑟王：斗兽争霸》片名King Arthur: Legend of the Sword (2017)，别名亚瑟王：圣剑传奇/亚瑟：王者之剑(台)/神剑亚瑟王(港)/亚瑟王：圆桌骑士/亚瑟王：剑之传奇/亚瑟王：石中剑传说/新亚瑟王/圆桌骑士。

美国奇幻电影。

尽管影片描写的是大家熟悉的亚瑟王，但其实只是盖 ·里奇 Guy Ritchie 接着亚瑟王的故事外壳，讲了一个他想要表达的奇幻故事。

亚瑟王和他的圣剑故事，估计大家都听过看过很多次，本片的剧情设置上也是很传统的王子复仇记，冥冥之中就是天选之人的亚瑟，幼年经历家族变故，自幼从妓院长大，偶然的机会拔出了传说中的湖中剑，成了传说中的永恒之王，在击败某窜王位的邪恶叔叔后，成了英格兰之王。当然，我也想知道，片名明明是 Legend of the Sword，也就是圣剑传奇，和斗兽争霸有半毛钱关系啊？意译也要讲个信达雅啊。总不能有个大象、巨蟒、飞鹰啥的，就把斗兽棋当斗兽争霸吧。

本片的看点不在剧情，因为剧情真的没什么可说，甚至还有一丝丝天赋神权的奴性味道。亚瑟老爹是王，那就只能亚瑟是下一任王，其他人想当王就一定是谋朝篡位，甚至要将妻子女儿献祭给恶魔。亚瑟老爹的剑只能由亚瑟使用，别人连拔出来都不行，能够实现这么高科技的 DNA指定继承技术，真的比阿萨神域的科技还厉害，阿萨神域打造的雷神之锤都是只认定人品，不在乎是不是雷神呢。可见，湖中剑的设定也只能是奇幻电影，用魔幻的手法表现十分恰当。

为了让前任国王传位给儿子更具有合理合法性，抢得王位的叔叔只能不断黑化。裘德 ·洛 Jude Law的一张帅脸也总是充满阴郁，在感人的发际线下，总是可以看到他闷闷不乐的表情，似乎当了国王也没有给他带来快乐。反派的黑化除了用权力欲来解释，其他貌似就没有什么好说了，但也只有反派黑化，才会让街头混混亚瑟在观众的同情中登上王位。其实篡位的国王并不一定都是坏的，“合法”继承的国王也不一定都是好的。

本片的看点一是在导演的剪辑。剪辑干净利落，丝毫不拖泥带水。该省的地方坚决省略，看起来有跳跃性，实则十分简洁。大量的快速剪辑，同时讲述发生在两个时间段的事情，快速推进剧情，也节约了大量时间，让人有在看他《两杆大烟枪》《偷拐抢骗》的感觉，

第二个看点是战斗画面。可能导演对魔化类型游戏有比较深的偏好，亚瑟没事就开个挂，又是时间静止，又是加攻加防，双手握剑瞬间化身土豪玩家，打得卫兵们丢盔弃甲。法师召唤各种野兽的特效也是十分逼真，除了召唤兽的战斗力有点让人捉摸不定外，形体动作已是十分传神。

君君臣臣，父父子子，