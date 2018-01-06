合格动作片 ——《珍宝大战》

《珍宝大战》片名 Precious Cargo (2016)。

加拿大动作片。

看完本片觉得实在没啥看点。一路打打打杀杀杀炸炸炸，主角们一路干翻对手，然后赢家通吃。说到底核心还是个黑吃黑的故事，主角们这边是盗贼，专门从事各种高难度盗窃活动，反派则是一群黑帮分子，为了价值五亿的宝石而胁迫主角们当帮手。最后获胜的自然是历尽艰辛颜值身材占优的主角们了。

作为动作戏，本片的几段高潮做的还不错，特别是一场公路追逐戏，很有燃点。美中不足的是反派们的枪法准头实在令人堪忧，一个个的好像都中了提莫队长的致盲，随便怎么射，连主角的一根毛都碰不到，主角们胳膊擦伤还是被自己人争风吃醋故意射伤的。主角们则是手枪霰弹枪、步枪狙击枪，样样精通，指哪打哪，就连扔出去没子弹的手枪都能干翻敌人。

布鲁斯 ·威利斯 Bruce Willis也算是近年来电影的风向标了，凡是有他的电影基本都是烂片。估计布鲁斯年事已高，玩不动动作戏，最多也就是拿把枪耍耍狠装装相，动作戏还是交给小年轻们吧。

本片动作戏合格，在演员方面，除了女配角 Jenna B. Kelly让人眼前一亮，其他角色中规中矩，男主角马克-保罗·戈塞拉 Mark-Paul Gosselaar 、女主角克莱尔·弗兰妮 Claire Forlani 等都不太符合国人审美，没啥看点。