合格动作片 ——《珍宝大战》 《珍宝大战》片名 Precious Cargo (2016)。 加拿大动作片。 看完本片觉得实在没啥看点。一路打打打杀杀杀炸炸炸,主角们一路干翻对手,然后赢家通吃。说到底核心还是个黑吃黑的故事,主角们这边是盗贼,专门从事各种高难度盗窃活动,反派则是一群黑帮分子,为了价值五亿的宝石而胁迫主角们当帮手。最后获胜的自然是历尽艰辛颜值身材占优的主角们了。 作为动作戏,本片的几段高潮做的还不错,特别是一场公路追逐戏,很有燃点。美中不足的是反派们的枪法准头实在令人堪忧,一个个的好像都中了提莫队长的致盲,随便怎么射,连主角的一根毛都碰不到,主角们胳膊擦伤还是被自己人争风吃醋故意射伤的。主角们则是手枪霰弹枪、步枪狙击枪,样样精通,指哪打哪,就连扔出去没子弹的手枪都能干翻敌人。 布鲁斯 ·威利斯 Bruce Willis也算是近年来电影的风向标了,凡是有他的电影基本都是烂片。估计布鲁斯年事已高,玩不动动作戏,最多也就是拿把枪耍耍狠装装相,动作戏还是交给小年轻们吧。 本片动作戏合格,在演员方面,除了女配角 Jenna B. Kelly让人眼前一亮,其他角色中规中矩,男主角马克-保罗·戈塞拉 Mark-Paul Gosselaar 、女主角克莱尔·弗兰妮 Claire Forlani 等都不太符合国人审美,没啥看点。 影片是一部合格的动作片,但如果作为高智商犯罪的话,就不行了。整个盗窃的过程基本就是在进行抢夺,和神不知鬼不觉的盗窃基本不沾边。一群人又是枪手又是司机,简直和《 GTA5》抢银行任务一样,先招募打手,然后强打。 上一页12下一页

标签: 剧情片(2844) 动作片(1252) 小成本(1263) 加拿大(198) 狮门(140)

