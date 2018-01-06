网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>情迷好莱坞>>合格动作片——《珍宝大战》

合格动作片——《珍宝大战》

加入收藏

2018-1-6 20:57:53

合格动作片——《珍宝大战》

《珍宝大战》片名Precious Cargo (2016)。

 

加拿大动作片。

 

看完本片觉得实在没啥看点。一路打打打杀杀杀炸炸炸，主角们一路干翻对手，然后赢家通吃。说到底核心还是个黑吃黑的故事，主角们这边是盗贼，专门从事各种高难度盗窃活动，反派则是一群黑帮分子，为了价值五亿的宝石而胁迫主角们当帮手。最后获胜的自然是历尽艰辛颜值身材占优的主角们了。

 

作为动作戏，本片的几段高潮做的还不错，特别是一场公路追逐戏，很有燃点。美中不足的是反派们的枪法准头实在令人堪忧，一个个的好像都中了提莫队长的致盲，随便怎么射，连主角的一根毛都碰不到，主角们胳膊擦伤还是被自己人争风吃醋故意射伤的。主角们则是手枪霰弹枪、步枪狙击枪，样样精通，指哪打哪，就连扔出去没子弹的手枪都能干翻敌人。

布鲁斯·威利斯 Bruce Willis也算是近年来电影的风向标了，凡是有他的电影基本都是烂片。估计布鲁斯年事已高，玩不动动作戏，最多也就是拿把枪耍耍狠装装相，动作戏还是交给小年轻们吧。

 

本片动作戏合格，在演员方面，除了女配角Jenna B. Kelly让人眼前一亮，其他角色中规中矩，男主角马克-保罗·戈塞拉 Mark-Paul Gosselaar 、女主角克莱尔·弗兰妮 Claire Forlani 等都不太符合国人审美，没啥看点。

 

影片是一部合格的动作片，但如果作为高智商犯罪的话，就不行了。整个盗窃的过程基本就是在进行抢夺，和神不知鬼不觉的盗窃基本不沾边。一群人又是枪手又是司机，简直和《GTA5》抢银行任务一样，先招募打手，然后强打。

 

 

上一页12

标签： 剧情片(2844) 动作片(1252) 小成本(1263) 加拿大(198) 狮门(140)

5.3 

珍宝大战 (2016)

影评(2)

收藏(50)

珍宝大战/Precious Cargo(2016)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8027406/
--------------------
Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
情迷好莱坞 11763

RSS订阅

情迷好莱坞

142803名成员16340个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 