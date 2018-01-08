《星球大战:最后的绝地武士》结局究竟意味着什么？

经历了两年的等待，《最后的绝地武士》终于回答了那些自《原力觉醒》重新激活《星球大战》系列之后让粉丝们持续心烦意乱的遗留问题。看过这部电影后，现在大家知道了雷伊的父母是谁、凯洛·伦内心的真正想法是什么，以及谁是最后的绝地武士。

这部电影了不起地集结了出人意外的奇观场面, 刻画丰满的人物角色和高明巧妙、令人满意的情节, 尽管其中也有些许缺陷 (主要是由于一些笨拙的对话和有点太多的滑稽闹剧)。作为《原力觉醒》的续集, 它无疑是成功的，而且对于整个系列，它也是一个伟大的进步。

最重要的是, 这部电影没有把几条松散的人物线索强行捆绑在一起,而是让这些棋子围绕着棋盘移动，直到最后汇集在一起，让善恶双方进行最终对决。这样精确设计的叙事方式使粉丝们看过结局之后立马对第九集充满期待。

下面简略分析《最后的绝地武士》结尾的意义以及对接下来的故事发展可能产生的影响。

不用说, 文中会有大量的剧透。阅前请三思。

10. 没有片尾彩蛋

首先, 如果正片结束后你没等字幕看完就离开了电影院，不用担心，这不是漫威电影，你没有错过任何片尾彩蛋。片尾放彩蛋不是《星球大战》的传统, 尽管迪斯尼买了卢卡斯, 但是他们现在也没必要跟风。

不过，这并不意味着你不需要等字幕看完再走, 因为字幕最后还有对凯丽·费雪的感人悼念。尽管这个献词致敬只是简单的一行字, 但为了纪念她, 值得等到最后，相信看到这个画面，许多人会相当感怀。

9. 雷伊是原力之子 (我们知道了她的血统)

尽管《原力觉醒》和这次的预告片都显示了雷伊将掌握空前的原力，但她的故事轨迹依然有太多惊喜。其中最好的消息就是, 确认了她是卢克·天行者的继承人，是天选之子 (至少她是光明面最强大的力量, 足以与银河系最邪恶的力量相匹敌)。

[星球大战: 最后绝地武士]香港预告片

尽管卢克传授她三节课的目的是让她知道继续遵循绝地法典的危险性, 但雷伊却偶然地学会了如何成为光明面最强大的力量。这当然也致敬了卢克·天行者师从尤达的训练经历。

在电影结尾, 我们既知道了雷伊将走向何方 (或者说她未来的大致状态) ，也知道了她的过去。尽管之前大家对于她的父母有各种疑问和传言, 但事实证明她只是一个无名之辈, 这既是对银河系希望式微的失望, 也是对希望复燃的重申。如果任何没有“特殊”成长环境的人都能拥有如此强大的力量, 那么其他被选中的人就更有希望了。

8. 最高领袖凯洛·伦

虽然凯洛·伦可能确实信念动摇过, 但最终他仅仅是通过消灭他的主人并取而代之，履行了每个学徒的命运 (至少黑暗面一向如此)。起初, 他似乎正的发生了转变, 他内心的冲突将使他回到了光明的一面, 但他的行为模式仍然完全从黑暗面出发--他想要统治, 消灭他的敌人 (包括他自己过去效忠、如今业已失宠的领袖)。

在电影最后, 凯洛·伦已经成为了新的最高领袖, 赫克斯将军也不得不向其效忠。他指挥着第一军团, 试图同时消灭反抗军、绝地和西斯。最后, 他似乎验证了前任师傅卢克的观点，重新定义了宇宙的平衡, 但是他并不会像卢克那样敢于自我了结。

他内心的挣扎是否仍然存在，在未来一段时间里依然值得商榷, 尽管一度有迹象表明他已经从情绪波动中解脱了出来，但鉴于斯诺克可以读取他的思想、看到他的抉择, 显然他还会继续摇摆。也许,他会继续沿着维德的老路, 在第九集的结尾以某种形式回归光明面，以呼应《星球大战3》。

7. "雷伊与凯洛·伦" 的心灵互动仍然存在

虽然雷伊和凯洛·伦并不像一些人在电影上映前推测的那样具有血缘关系, 但斯诺克用强大的心灵纽带将他俩联在了一起(这也解决了为什么他没有使用原力来操纵控制雷伊的疑问)。

令人好奇的是, 即使在电影结尾斯诺克死后, 两者之间的这种联系似乎仍然存在, 他们最后的一瞥明确暗示了这一点。显然, 这种交流表明双方都感觉到彼此(一个是救世主, 另一个是征服者), 但是他们的这种互动方式又引出了更多耐人寻味的问题。

现在斯诺克已经死了,两个人是否会在不可控的情况下被意外地联在一起？现在在没有斯诺克影响的情况下, 他们是否能够自己控制这种互动？或者这种残留的交流方式将会逐渐失效？

6. 第一军团内部潜在的冲突？

可惜,《最后的绝地武士》从一开始就把赫克斯将军刻画了一个小丑。相比其他更强大的反派，他就是一个可怜的替罪羊, 处处受命于人 (虽然斯诺克承认了他的才华和可塑性)。当然, 在电影结尾他还活着, 但他的角色性格可能已经发生了改变。

很明显, 赫克斯和凯洛·伦之间总是存在着一种近乎兄弟相争的冲突 (或者就是两个最佳竞争对手之间的对抗), 斯诺克之死对他们的关系毫无改善。特别是在凯洛·伦掐着赫克斯的脖子强迫其效忠之后。

最后一幕赫克斯看着凯洛·伦的眼神别有意味, 无疑暗示着两人冲突已经升级, 我们可能会看到赫克斯变成凯洛·伦身边潜伏的敌人。鉴于他无法对凯洛·伦造成直接的杀伤力, 两人的敌对关系在第九集里无疑会变得很有趣。

5. 抵抗军溃不成军..。

到影片结尾, 大约95% 抵抗军已经被消灭，他们的军队被重创, 军备耗尽，资源枯竭。除了千年隼, 他们只有一些破烂不堪的废弃装备遗弃在一个旧基地里, 正被第一军团扫荡, 幸存人员的数目几乎屈指可数, 而且大部分领导层都死了。

基本上, 在第九集里他们需要进行一次大规模的招募，否则他们必须得有比这次更好的运气, 才能逃避第一军团的追杀。他们无疑会再次崛起, 但现在没有盟友愿意打破沉默出手援助。如今这支狼狈不堪、溃不成军的团队还自称军队, 实在有点说不过去了。

尽管莱娅说他们现在应有尽有。

4..。希望依然存在

《最后的绝地武士》的整体观点仍然是, 无论正义一方要付出多少牺牲, 无论要面对多大的磨难, 只要有希望, 就有获胜的机会。

起初, 卢克·天行者的传奇代表了抵抗军的希望, 但现在他们需要他加入到盐泽平原上的大战中真正地化身为希望。或者更恰当地说是化希望为武力。

在他的英勇献身之后，雷伊将继承他的衣钵屹然崛起, 那些心系义军的正义之士也将再度集结，加入到反抗暴权的斗争事业中。希望他们能比那些已经被天行者的英雄事迹感染的马厩孩子们更有用。

3..。其他原力敏感者

这部电影的结尾显示, 在宇宙中还有其他一些对原力敏感的人存在, 他们有可能会成为雷伊的学生继续传承原力。从那个马厩男孩的镜头中可以清楚地看出他具有心灵感应的能力 (他一定会更好地利用这个力量来扫地)。

除了那个小男孩之外, 肯定有其他的原力敏感者。在卢克的叙述中, 在他无意中创造了凯洛·伦的那晚, 他提到本·索罗和其他几个学生一起逃走了 (毫无疑问, 本声称卢克偷袭了他，引诱同学一同叛逃)。

据推测, 他们都成为了伦武士团的成员, 但并没有被具体证实。不管怎样, 这个故事意味着卢克·天行者还有其他的学生, 他们如果在第九集再次出现也不会太令人意外。

2. 芬恩与罗斯的爱情

在最后大战中，显然芬恩一度想要牺牲自己来保存残余的抵抗军 (至少在第一军团的攻击下为他们争取一些时间), 但罗斯从中拦截将他从死神手中拉了回来, 并在此过程中受了重伤。

当罗斯在残骸里坐起来时,她承认了对芬恩的爱, 在失去知觉前吻了他。尽管他们之间浪漫情愫感觉来得过于突然, 完全不足以令人信服, 但现在看起来他们的轨迹已经确定, 我们将看到一朵爱情之花的绽放。

鉴于《星球大战》系列电影对待恋人的方式, 他们其中一人很可能在第九集中遭受劫难。毕竟很少有浪漫情侣能够在这个遥远的星系中收获到幸福的结局。

1. 莱娅还活着, 卢克没了

虽然我们被告知莱娅在《最后的绝地武士》中不会死, 但在高潮之后，她仍然健全地率领抵抗军逃生，这多少有点令人惊讶。这个相对开放的结局想必会在第九集中得到解决, 而这部电影直到结束后才用片尾的致敬字幕对凯丽·费雪的死做出反应，依旧令人意外。

由这部电影来看, 莱娅也具有强大的原力 (这是解释她能够幸免于难的唯一方式), 但现在可悲的是，她面临着一个叙事死胡同，她的角色弧线不可能走太远了。

另一方面,她的兄弟卢克加入了《最后的绝地武士》漫长的死亡名单--其中也包括阿克巴上将和斯诺克。他的死并不应该有太多意外, 因为从《原力觉醒》以来，他就一直在欧比旺·克诺比的故事轨道上, 为了推进雷伊的故事，他必须死。

但这并不意味着这不是一个非常成功的结局。

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