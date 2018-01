《星球大战：最后的绝地武士》遭粉丝抵触的10个原因

欣赏《星球大战:最后的绝地武士》的时候,最好忘掉粉丝与影评人分歧严重的两极化评价。

莱恩·约翰逊的首部《星球大战》电影显然是一部饱含激情的作品,虽然在推进遥远银河系历史进程的过程中, 几乎他所做的每一个剧情选择都让曾经那些乐在其中的粉丝们猝不及防,但他无疑已经为影史上最伟大的科幻电影系列开创了一部激进而有胆魄、且非常重要的新篇章。

[星球大战: 最后绝地武士]香港预告片

从这里开始会有大量的剧透, 《原力觉醒》之所以大受欢迎, 很大程度上是因为它在激活《星球大战》系列的同时,又引入了许多吊人胃口的新谜团, 影迷对这些谜团的揭晓充满期待。但现在, J.J. 艾布拉姆斯将解谜的重任交给下一任导演, 任其自由发挥以满足粉丝。

于是约翰逊毅然接手,亲自主导这部他一生梦寐以求的作品。

尽管他的执导值得称道, 但烂番茄49% 的用户评分表明, 有成千上万的粉丝并不满意···

10. 卢克人设大变

卢克在《最后的绝地武士》里的角色形象与以往截然不同,不仅丢弃了他的光剑, 而且差点在睡梦中杀了他的侄子 ..。

马克·哈米尔本人曾多次表示, 他 "完全不同意" 莱恩·约翰逊对这个角色的所有看法, 甚至说他 "无法相信" 经历了《绝地归来》之后的卢克,竟然会被导演"处理"成这幅模样。

不难看出哈米尔所指的是什么, 许多粉丝也完全无法接受这位曾经光明正义的英雄竟然差点沦为第二个达斯·维德,变成一个令人恐惧的陌生人,竟然在思绪紊乱的时候诉诸暴力。

要知道, 本·索罗可是他最好的朋友和妹妹的孩子。这意味着他会随意杀死任一个学生, 根本不介意是不是他的亲戚。任何人经历过这种情形之后,与他断绝关系都是理所当然的了。

9. 法斯玛队长又被浪费了

鉴于法斯玛队长的不俗人气, 第七集中出场时间有限,令许多人大为失望, 早前我们被告知法斯玛队长将在《最后的绝地武士》中拥有更多的戏份。

可是实际上并非如此,格温多兰·克里斯蒂饰演的这位极具潜力的冲锋队战士出场时间只有几分钟。

所以, 许多人因这样缺乏诚意的安排而耿耿于怀, 在网上议论纷纷, 甚至要求让她继续出场。值得庆幸的是, 法斯玛与芬恩之间有一场相当令人难忘的大战, 不过她被打败了--头盔被打烂,露出了克里斯蒂的眼睛,最后跌入一个爆炸的火坑, 可能就此死掉了。

法斯玛是 JJ·艾布拉姆斯创作的角色, 现在由他继续接手第九部,不知道是否能再次看到她。

8. 喜剧风格很不 "星球大战"

虽然很难精确地说出 "星球大战" 的喜剧风格究竟是什么样的, 但是在以前的电影中, 一个完整的场景其基调绝不会突然发生根本改变。

如果一个特定的场景需要严肃的基调, 那么它就会让你认真对待。就算我们看到尤达和楚巴卡这种以木偶或者身披毛发装扮的角色笨拙地挥舞着手臂, 也会一本正经的投入其中,甚至即使小熊族伊沃克人将《绝地归来》带偏了20分钟, 你不会觉得自己是在看一部戏谑滑稽的木偶戏。

而到了《最后的绝地武士》,正如许多粉丝指出的那样, 影片一开场赫克斯将军和波·达梅龙之间的语音对话感觉更像是《周六夜现场》的搞笑段子, 这种强迫性的幽默往往随性出现,没有任何意义。

还记得凯洛·伦和蕾伊第一次心灵沟通吗?画面一转,突然出现了一群打扮滑稽的外星人在门外清理蕾伊的房子。还有蕾伊的原力训练。她似乎已经完全忘了原力的原理, 竟然真的 "伸出" 手臂去感受。

《最后的绝地武士》的喜剧搞笑显然迎合了主流观众和那些对其风格变化不敏感的影迷的喜好, 但对于那些对肆意开玩笑无感、更在意幽默共鸣的星球大战粉丝来说,这无疑是一次严重的割裂。

7. 斯诺克的身份还没揭晓

莱恩·约翰逊想要独力主导《星球大战8》的另一个例子就是, 秉承"将过去的一笔勾销" 的宗旨轻而易举地杀掉了斯诺克。

关键是, 在过去两年时间里,粉丝们一直在讨论推测这家伙是谁。他出场的背景音乐和第三部的一个场景一样--也许他是西斯尊主达斯·普雷格斯?从他的年龄和实力来看,他应该是在前传系列之前就已经存在的人物, 但为什么我们从来没有听说过他呢?

斯诺克的真实背景是什么?他是如何成立第一军团的?他是怎么找到凯洛·伦, 并把他变成西斯的呢?

我们在《星球大战:最后的绝地武士》里找不到答案, 因为凯洛·伦把他拦腰截成两半了, 即使第九部剧情反转让他复活, 那也是2年之后的事了。

6. 蕾伊的父母揭晓难以令人信服

除了斯诺克的身份背景,粉丝们持续议论的另一个问题就是蕾伊的父母究竟是谁——《原力觉醒》贯穿始终都卖弄这个悬念。

我们看到蕾伊多次提到她的父母,回忆他们抛下她一个人,被一艘飞船神秘带走, JJ·艾布拉姆斯甚至拍摄了一个完整的场景极力暗示, 蕾伊和云城的卢克·天行者走上了同一条道路, 仿佛欧比-万·克诺比和尤达在她耳边耳语, 这是 "她的第一步"。

甚至当她抓住蓝色的光剑, 勇斗凯洛·伦时,背景里听到的也是卢克标志性的主题音乐。大家都相信, 这些无不暗示着蕾伊的身世。

遗憾的是,《最后的绝地武士》把之前所有的暗示都作废了,告诉我们蕾伊的父母是无名小卒--为了钱,出卖了她,将她遗弃在贾库做奴隶。

这个没来由的揭示, 显然让许多星球大战粉丝惊诧不已, 没想到等了两年的时间,只等来了这样一个难以令人满意的颠覆真相。

5. 卢克的光剑为什么在玛兹·卡纳塔手里?

在《原力觉醒》中, 玛兹·卡纳塔并没有回答她从哪儿得来了卢克的光剑--这把剑上一次出现时,我们目睹它最后掉落到了云城的深处。

这个问题的答案不在电影里,而在电影衍生书中,《原力觉醒视觉图典》中解释, 在帕尔帕廷皇帝死后, 玛兹·卡纳塔决定重新激活她的原力, 结果发现了这把剑。

但除了一本大部分人不知道的卖品书之外, 为什么电影里对它的出处只言都不提呢吗?而且, 就连卢克在30年再次看到了这把剑,竟然也没有询问蕾伊如何得到了它。

4. 伦武士团去哪了?

斯诺克在《原力觉醒》里曾提到伦武士团, 甚至蕾伊在幻象中也曾看到, 但在《最后的绝地武士》里他们消失的无影无踪, 令许多粉丝大为懊恼。

奇怪的是, 在《星球大战:前线2》游戏里凯洛·伦的台词中确实提到了他们, "the Knights of Ren come for you", 证实他们确实存在于星球大战宇宙中华, 并不是JJ·艾布拉姆斯单方面杜撰的。

不过, 我们还注意到在《最后的绝地武士》中,卢克提到和凯洛·伦一起叛逃的还有 "其他学生",是他们组成了伦武士团吗?我们无从知晓。

3. 莱娅超人附体?

莱恩·约翰逊曾多次表示, 尽管凯丽·费雪在拍摄过程中去世了, 但她的角色并没有改变。想到这一点, 不禁让人好奇,电影里让许多观众哭笑不得的 "莱娅飞越太空"的“自动回收”场景, 是剧本里一直就有的吗?

虽然我们清楚,莱娅使用原力确实是一件很酷的事情——自从在《帝国反击战》中听到卢克的想法后, 我们就知道她是个原力敏感者, 但是这种过分炫耀视觉效果的展示方式, 显然让大部分粉丝难以接受。

一方面,在电影里,莱娅的身影确实像天使一样,搭配着震撼人心的配音,优雅地滑翔回到她的船上。

但另一方面..。实际效果并不好。当这个镜头变换成广角画面时,电影院里许多观众都笑了起来,显然的莱娅动作更容易让人联想到超人,而非星球大战里的产物。

2. 卢克死的过于草率

有个问题: 究竟是什么杀死了卢克·天行者?你知道吗?

是原力投影耗尽了他的生命吗?还是投影所受到的激光爆炸同样伤害了他的本尊?还是他年纪大了, 自愿牺牲自己成为原力的一部分, 也许是因为喝了太多的绿色牛奶?

不管怎样, 这部电影让他的死亡更像是 "高潮战役之后必然发生的事情"。粉丝们对卢克的感慨也从他如何成了一个误入歧途的老头, 变成了他竟然没有参加最后的决战, 至于他最终为什么死了,现在回想起来依然莫名其妙。

尽管表面上他确实成为了整个银河系和平与希望的新象征, 但现实是, 许多观众根本不 "明白" 为什么卢克必须死。

展望未来,不管你感觉如何, 我们回想起卢克都会感慨, 科幻电影史上最受欢迎的一个角色竟然没有得到一场体面的送别。

1. 芬恩和罗丝的支线情节形如鸡肋

在某些场景, 《最后的绝地武士》幕后的卢卡斯团队显然不仅重温了前传系列的图像风格和时间周期, 而且还借鉴了他们处理外星外景的幽默感和异星生物的魔幻性。

值得称赞的是, 《星球大战:最后的绝地武士》试图借鉴发扬前传的优点, 整个赌场场景的设置和追逐场面很有 "前传" 的风范。

可惜, 支撑着一切的支线剧情却缺乏推动力,难以令人信服,而且你会发现在网上并没有多少人真的喜欢这部分情节--更不用说芬恩和罗丝之间的化学反应了。

每当镜头切到这里, 整部电影的节奏都会被打断,波·达梅龙被牵绊在飞船上,只能等待下一步做什么, 而且,最后这里发生的一切与克瑞特的压轴大战毫无关联。

你喜欢或讨厌《最后的绝地武士》?请留言评论分享你的感想。