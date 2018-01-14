星辰大海不辱使命 ——《太空救援》

**《太空救援》片名Salyut-7(2018)。

俄罗斯太空题材电影。

影片根据真实历史事件改编而来，讲述 1985年苏联人修复苏联“礼炮七号”空间站的故事。既然是根据真实历史事件而来，那么熟悉人类太空探索史或者有兴趣的人，肯定会了解整个事件的大致过程，稍稍不注意就被剧透。我个人建议，即便知道了整个事件的最终结果，观众们还是有必要去看一看电影，影片中的艺术处理，画面、特效的确令人叹为观止，情感共鸣也令人感同身受。

人类探索太空的历史上，有过不少惊心动魄的时刻，比如 1970年美国阿波罗13号登月自救事件，1990年哈勃望远镜升空后的多次维修，这两个事件和老美有关，也都有很多相关影视作品，而1985年苏联“礼炮七号”空间站的故事，就没什么作品了。现在俄罗斯人重拾当年轶事，拍摄出一部属于俄罗斯的太空电影。

先简单介绍一下故事的发生背景。 1971年至1991年，苏联制定实施了世界上首个空间站计划‘礼炮计划’，于1971年4月19日发射了世界上第一个空间站“礼炮1号”，礼炮计划前后共发射了六个科研站和三个军事侦察站，创造了多个航天记录，比如航天器太空“三位一体”对接航行、飞船间人员转移和各种太空漫步等，为和平号空间站计划和第三代和平号空间站发展提供了宝贵的技术基础与数据支持。‘礼炮7号’是礼炮系列空间站的最后一个，长约16米重约19吨，1982年4月19日发射，1986年8月停止载人飞行，1992年停止运行。它有前后两个对接口，先后接待了11批28名航天员。1985年2月11日突然失联事件，事故原因是蓄电池系统断电。1985年6月6日，工程师维克托·阿约金和退役宇航员弗拉基米尔·费奥多罗夫临危受命，搭乘联盟号T-13前往“礼炮7号”调查维修。两位宇航员实现任务目标后，获得了苏联最高国家荣誉：苏联英雄。

《太空救援》就是改编自这个真实事件，两位男主角奉命前去太空维修 “礼炮七号”。观影结束时注意影片最后的片花，都是当时的真实历史影像，十分宝贵。

影片中得到俄罗斯太空总署的大力支持，片中有大量实拍内容，从宇航服到空间站，大多数是在太空中服役过的设备，并且这部片子的主角原型还担任影片技术顾问。有强大的国家作为后盾，影片在技术层面肯定不会有问题。

为了增加戏剧性，影片进行了不少艺术加工创作，比如夸大空间站坠落的后果，落在地球的威力堪比核弹云云，比如美国人觊觎苏联人的太空技术，甚至派出航天飞机来 “偷”空间站回美国。不论是落入人口密集区还是被老美截获空间站，都是苏联人不愿意看到的结果，于是两位航天员奉命对“礼炮七号”实施太空救援。类似艺术加工很多，其实航天飞机并不能“偷”礼炮七号，不仅尺寸装不下，而且质量也装不下，并且那段时期老美的航天飞机都在地上待着呢。航天飞机的轨道和空间站也完全不同，什么敬礼啦都是艺术加工，毕竟得到来自敌人的认可，是最激动人心的时刻。

故事的整体框架和历史事实相符，但为了让枯燥的维修过程有看头，两位宇航员要经历冰火两重天，吃尽苦头，甚至要面临生死诀别，意外不断。这些意外不能说太细，本来就是影片的看点，都说了就等于是全剧透了。

片中两次出现的绿光也是致敬当时宇航员们的真实反馈。按照宇航员们的说法，他们看到的是 “天使”。我觉得很可能是更高维度的生物，当他们看到地球碳基生物为探索太空做着不懈努力，情不自禁的主动降维，来给碳基生物鼓劲加油的吧。举个例子，就像人类看到蚂蚁农场里那些忙忙碌碌辛勤劳作的蚂蚁们，敲敲玻璃给它们点个赞一样，蚂蚁们可能感受到的就是异样的光感触感。

太空电影一个绕不开的内容就是特效。影片中的特效水准真的是十分棒，让人根本想不出这是一部只花费 4000万人民币成本的影片，片中有超过20分钟的太空美景、超过40分钟的失重镜头。演员们通过特效配合挂钩、绞盘，就实现了逼真的失重效果，浩瀚星空更是不在话下，回头看看国内那些动辄号称上亿电脑特效的电影，我只想说，俄罗斯电影特效费用真是花的值。





影片由两个镜头让我感到无比惊艳，情不自禁发出 “哇哦”的赞叹。一个是火箭冲出大气层进入外太空，一片寂静黯淡无光的天空，忽然出现一个暖色的小苗儿，咻的一声就刺破了浓密的大气层，承载着人类的梦想，冲向无垠的宇宙。令一个是失重状态下大小各异的水滴，在没有重力的情况下，水分自由组合，形成一个个尺寸各异的完美球形，每个球形折射着不同的太阳光线，整个场景宛如梦境。光是这两个镜头，就值回票价了。

我们总是戏称俄罗斯人是 “战斗民族”，粗犷彪悍，从苏联时期起，他们就一直是宇航领域的佼佼者，本着不要怂就是干的原则，俄罗斯人拍太空题材电影只需三步：一是造一艘火箭，二是剧组坐进去，三是升上太空开拍。似乎他们除了摆弄一些傻大个的工具，就只会喝酒打架怼人了。在本片中，我们可以感受到俄罗斯人民细腻的一面。

《太空救援》不仅带来强烈的视觉冲击，更重要的是延伸到了心理层面。仅仅依靠画面，根本不足以完全打动口味越来越高的观众，更重要的就是引发情感共鸣。当两位男主角弗拉基米尔和维克托面临生死抉择时，全片的情绪到达顶点，观众可以备点纸巾。弗拉基米尔和妻女对话时，对女儿只是说 “爸爸很快就回去”，对妻子也只是说“我也爱你”。而维克托面对弗拉基米尔的决定时，则执拗的喊出“你让我回去，怎么面对我的孩子？怎么面对你的女儿？”

影片也给生女儿给了一个解释，卖个关子，你去电影中发现答案，保证你喜欢。

若一去不回，便一去不回。在国家利益面前，个人利益做到绝对服从国家利益，这是爱国的最好体现，哪怕知道这是一次凶多吉少的任务。好在最后总能大力出奇迹，整个事件有一个比较圆满的结局。

作为俄罗斯主旋律电影，影片得到普京的大力赞赏。得到国家领导人的肯定，应该是一部影片能够获得的最好评价了。影片对于提振原苏联国家信心很有帮助，看看昔日老大哥多么强大，航天航空技术世界领先，就连老美都想偷我们的技术想疯了。在俄罗斯这几年经济不景气的时候，能够又一部这样的电影，让大家感受到这个国家的信心和活力显得尤为重要，即便不能恢复往日的辉煌，也不能任由老美摆布。

影片也有很多自黑和轻松的部分。比如 “不能忍受寒冷还是苏联人么？”还有那个强势出场的蟑螂。你能想象，你会在何种情况下看到蟑螂还感到开心么。其实这就像在国内时，我们会分你是山东人，我是江苏人，而出了国，我们都是中国人，同样的，出了地球进入太空，也早就不分你是美国人，我是苏联人，甚至它是蟑螂了，我们都是地球碳基生物。

都是太空题材电影，那就很自然的拿《太空救援》与好莱坞《地心引力》《火星救援》《星际穿越》相比较了。《火星救援》《星际穿越》都是科幻作品，以目前的科技水平，远远做不到，《地心引力》弱一些，但也有很多夸张成分，并不是现阶段科技水平适合做的事情，《太空营救》就不一样了，完全做到接地气，毕竟这是上个世纪实实在在发生过的事情。内容接地气，特效不落后，这就是本片的优势。

与亦真亦幻的好莱坞太空片相比，俄罗斯的电影在国内可谓知之甚少，比如揭露肆意妄为权力的《利维坦》，战斗民族拍摄的战斗电影《斯大林格勒》，脑洞很大噱头很足的《黑暗终结者》《人间兵器》《像游戏一样杀人 2》等。和群众基础广泛的英剧美剧相比，俄剧的受众更是少之又少。其实俄罗斯好看的电影不少，俄剧也是很多很好看，比如我最近看的《战斗民族是怎样炼成的》《美谍入俄记》，都是很不错的俄剧。

这是弗拉基米尔。

不好意思放错图了，这是弗拉基米尔和维克托。

巧的是，本片男主角弗拉季米尔 ·弗多维琴科夫Vladimir Vdovichenkov他演的《利维坦》《黑暗终结者》《人间兵器》我还都看过，都挺不错的；另一位男主角巴维尔·捷列连科Pavel Derevyanko演的俄剧《月之暗面》，也都是俄罗斯的知名演员。

看到俄罗斯的太空电影拍得如火如荼，反观我们的太空电影、科幻电影，只能是一声叹息。啥时候我们也能拍出一部能够看得下去的太空电影科幻电影呢？《太空救援》只有 4000万人民币的成本，如果拿到国内，应该还不够用来演员片酬吧。《飞天》？《三体》？《逃离地球》？不存在的。

最后说一个缺点。影片的配音实在有点出戏感，中文配音总是有一种浓浓的翻译腔，像说到 “我的老天”，我总能瞬间感受到《海底小纵队》的“我的老天爷呀”。这部电影内地没有引进俄语原版，只有英文配音、国语配音两个版本，推荐看英文版。有机会可以再看看俄语原版的电影。

星辰大海牢记使命，