这里没有幸运 ——《猎凶风河谷》

**《猎凶风河谷》片名Wind River(2017)，别名风河谷谋杀案(港)/极地追击(台)/风河谷/风之河。

英国 /加拿大/美国犯罪题材电影。





说到导演泰勒 ·谢里丹 Taylor Sheridan大家可能不熟悉，毕竟这只是他担任导演的处女座，说到前两部他担任编剧的作品大家就知道了：《边境杀手》《赴汤蹈火》。本片风格和前两部作品一致，同样的硬气肃杀，人们在残酷的环境下求生存。

故事发生在怀俄明州印第安自留地，了解美国大屠杀历史的人就会明白美国政府对待印第安人的态度。他们用血腥暴力的手段从印第安人手中掠夺了大量的土地资源财富，将印第安人杀得所剩无几后，划出一片片贫瘠的土地，作为印第安人自留地。这次在自留地发生了命案， FBI派来离得最近的FBI探员竟是在拉斯维加斯出差的菜鸟探员伊丽莎白。

“每年都有大量印第安女性在这里失踪，但通常她们的家属却不愿意报警，因为警方毫无作为，政府也从没有认真统计过受害者的数字。”敷衍了事，就是美国政府对待印第安人的态度。因为发现的是印第安人女性的尸体，FBI显然不重视，随随便便就近派了菜鸟探员应付了事，估计当初想法也就是表明一下已经派人的态度吧。

让他们腐化堕落，也是美国政府对印第安人的态度。在根据蛛丝马迹探求真相的途中，观众们通过娜塔莉弟弟奇普，看到了印第安自留地青年们的生存状态。他们终日无所事事，混吃等死、不务正业，吃喝嫖赌抽样样都来，频繁出入监狱，甚至觉得在监狱过的还不错，让人看到电动车哥的样子。美国政府就是通过这种方式让印第安人再也不能对他们产生威胁。

再看本片在这样的大背景下，坚持讲述一个善恶终有报的故事。菜鸟探员伊丽莎白得出的死因简直一塌糊涂，简单指出是死于谋杀。而法医和猎人科里得出的结果一致，女孩儿死于肺泡出血，自己的血把自己窒息而死。女孩儿在极低的温度下，赤脚在雪原上跑了近 10公里，吸入了过多低温空气导致肺部充血，最终肺泡出血。

原本这个案件和猎人科里并没什么关系，但科里将这次破案过程当做自己的赎罪之旅。三年前他的女儿死在野地，尸体被野兽啃食，死因至今不明，这次死去的女孩是他女儿的当年好友，女孩的父亲也是科里从小到大的玩伴朋友。这次能够将凶手抓住，也算对女儿在天之灵有个小小告慰。

既然这块地方天高皇帝远，司法程序就显得不是那么重要，最重要的是善恶报应，做了坏事就要受到惩罚。酋长对科里提出的要求只有一点，科里也十分明确的接下任务，原本对状况不了解的伊丽莎白在和当地各色人群接触后，也默认了科里的做法。对坏人的仁慈就是对好人的犯罪。原谅不原谅是神明的事情，我们只负责送他去见神明。

科里对幸运和努力的区别总结的很好，在这贫瘠之地，想要活下去，只能靠自己努力，而不是不存在的幸运。 “这里不是城市，没有运气之说，这里只有只有生和死，你能活下来，那是因为你聪明，认真，勇敢！”正义也一样，需要自己的努力勇敢争取，不可能一个雷把坏人劈死，要的是自己找到坏人并扣动扳机。

正义自己争取，