不吐不快！《马戏之王》差强人意的4个缺陷

休·杰克曼显然不满足于仅靠去年早些时候他在《金刚狼3》中的精彩表现来争得奥斯卡的青睐, 在年底以一部更传统的、更有获奖前景的，根据美国传奇娱乐家兼商人P.T. 巴纳姆生平改编的歌舞电影《马戏之王》再度归来。

尽管这部电影获得了三项金球奖提名（其中最佳原创歌曲获奖）, 但评论完全两极化, 大多数人都称赞这部电影是一次令人愉快的三星级娱乐体验, 但就其素材来说，它远应该做得更好。最后当你扪心自问是否喜欢这部电影时，可能你也会很困惑。

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不过，就春节前的电影淡季而言, 这无疑是一个足够稳健的观影之选, 毕竟每年这个时候, 大家的观影预期都普遍降低了。当然, 虽然这部电影不如预期, 但它依旧是一部异彩炫目、铺张扬厉的颁奖季电影, 值得在最大的银幕上一睹为快..。

4. 情节相当仓促

虽然歌舞剧一切服务于音乐而叙事薄弱的情况相当普遍, 但是《马戏之王》的情节依旧让人感觉像是完全没有经过深思熟虑。

詹妮·比克斯和比尔·康登的剧本匆匆玩过场，并没有清楚解释为什么P.T. 巴纳姆对这个奇异的怪胎世界如此感兴趣, 总之在你还没明白之前, 他就已经很快招募了一群乌合之众,帮他开始表演了。

影片并没有真正花时间来酝酿事情的经过, 而且通过简单的几个对话场景, 你可以清楚感觉到导演迈克尔·格雷西急不可耐地持续将影片推向下一个华丽场面。

最终, 感觉剧情基本上只是走过场, 你能否接受这部电影, 很大程度上取决于你对其音乐歌舞是否足够欣赏。

3. 丽贝卡·弗格森明显假唱

丽贝卡·弗格森扮演的配角珍妮·林德, 是著名的欧洲歌剧演唱家，她加入巴纳姆的剧团, 是因为巴纳姆想要为他的节目带来一些"真正" 的东西。

但最具讽刺意味的是, 弗格森的演唱都是由罗兰·奥尔雷德配音完成的, 当她的角色在舞台中央表演时 (演唱"Never Enough"), 显然很滑稽，弗格森没有真的在唱。

首先, 奥尔雷德的歌声听起来与弗格森说话的声音完全不像, 所以弗格森试图假唱对口型，并不足以令人信服。

更构成问题的是, "Never Enough"这首歌在影片中是巴纳姆的一个主要情感转折点, 而弗格森不协调的假唱或多或少分散了焦点。

她在正常说台词的戏剧性场面中的表现绝对容光焕发, 而这个做作的歌唱片段，真的让人看不下去。

2. 大部分角色没有太多性格发展

虽然, 《马戏之王》就像大多数音乐剧一样，为了充分容纳所有音乐歌舞, 角色发展退居次席, 但可惜, 其中许多角色直到最后依旧感觉不像是实际存在的人, 更像是专门为营造那些精心设置的炫目歌舞场景的道具。

虽然P.T. 巴纳姆、他的妻子查芮蒂(米歇尔·威廉姆斯饰演) 和扎克·埃夫隆饰演的醉鬼剧作家菲利普·卡莱尔人物形象足够扎实, 但其他重要的"怪胎" 角色却严重刻画不足, 甚至其中大多数人连名字也不知道.

此外, 弗格森饰演的珍妮·林德也存在一些显而易见的问题。简单来说，为了剧情发展, 她在第三幕中的抉择似乎给巴纳姆带来了双重打击, 但这种严肃沉重的感觉并没有真正发挥出来。

1. 美化了现实故事

毫无疑问 , 这部电影最有争议的方面是 , 它公然抹去了巴纳姆真实生活中更为阴暗的一面 , 例如广为人知的，他购买了一位年老的黑人女奴 , 以其为奇观赚钱牟利 ( 甚至最终对外售票，当众对她的尸体进行现场解剖), 另外还有他对于黑人的争议言论和对动物权利的侵犯。

而《马戏之王》意在成为一部快乐、积极的歌舞片, 几乎丝毫没有提到巴纳姆娱乐事业的阴暗面: 在影片中, 他被视为只是一个迷人的实干家。虽然这显然更多是出于票房的考虑, 但它无疑成了近来最明显最不真实的传记电影之一。

显然, 巴纳姆的生活事迹有很大的创作空间, 未来完全可以改编成一部严肃真实的剧情片, 但目前这部明显不是。

尽管这部电影无疑有问题, 但如果你愿意放下思考, 简单享受这场旅程, 依然会乐在其中。

你对《马戏之王》有什么看法？请在评论中说出来！