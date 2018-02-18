一部献给真正成熟之人的超级英雄电影

丹尼尔·埃尔森伯格，被美国前国务卿基辛格称为“美国最危险的人”，他原本是支持越战的鹰派，但随着深入越南战场考察后，他清楚看到了那场战争的真相，他决定将之公之于众。

这部电影就是根据美国著名的五角大楼文件泄密案改编，1971年，《纽约时报》得到一份角大楼7000多页的越战研究报告，这份绝密文件明确显示了美国政府明知发动越战是个错误决策，却一直向民众撒谎，以获取民众对越战的支持。

真相的幕后黑手，正是美国最有权势的人，时任总统尼克松，还涉及到了美国国防部、白宫，二战后四任总统杜鲁门、艾森豪威尔、肯尼迪、约翰逊。如果一旦被公布，不仅会重创政府的公信力，还可能影响到美国的越战进程与外交。

第一个拿到文件的《纽约时报》没有犹豫，连着刊登了三期头版报道，瞬间引爆了全美民众。总统尼克松暴跳如雷，申请了法庭出版禁令，以损害国家安全为由要求暂停发表这批报道，这是美国历史上法庭第一次禁止报纸刊登特定内容。

丹尼尔于是将文件秘密转给了《华盛顿邮报》，然而此时《华盛顿邮报》处境更艰难：如果发出来，就是蔑视法庭，主编和出版人都可能入狱，而报纸将面临倒闭；如果不发，则是对不起新闻使命、对不起民众，就像主编说的“当大家知道我们有了报告却不发出来，那《华盛顿邮报》的声誉将荡然无存……”而且也将影响整个新闻环境：“我们就输了，整个国家都输了，尼克松赢了。尼克松赢了这一次，他还会赢下一次，以及以后的每一次，而这一切都是因为我们害怕了。”同时，报纸自身也面临上市等一系列财务经营问题，一旦有法律纠纷，势必影响银行家的投资，使原本就岌岌可危的邮报关门倒闭。

这艰难的抉择落在了《华盛顿邮报》出版人凯瑟琳·格雷厄姆身上，此前，这份报纸是她父亲及她丈夫在管理，45岁以前的她一直是从未工作过的家庭主妇，直到8年前她的丈夫突然自杀，重担落在了她身上，她接管报纸八年了，可是在各大会议上，男人们七嘴八舌，只有她一个女人插不上嘴。最后在决定要不要出版时，她被一群律师、记者、董事（全是男人）团团围住，身着白色晚礼裙，拿着电话的她不知所措，因为只有她才能做出决定，全责也由她来承担。所有的人都沉默着等她开口，梅姨把那个改变历史时刻的瞬间演得真好，她眼中的犹豫与恐惧，热泪盈眶，让你知道被神化的凯瑟琳·格雷厄姆其实也曾那么真实的无助过。

因为，现实生活中，伟大的理想常常意味着巨大的牺牲，难以估量的后果，英雄并不是无所畏惧，他们也有害怕与担心，却依然能做无人敢做的决定，无人敢做的事情，这才是他们成为英雄的原因。

斯皮尔伯格与主创在川普当选后开始策划这部电影，6个月后上映。其实，它也适合当下我们的氛围。