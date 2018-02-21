郎君，吃蘑菇啦 ——《霓裳魅影》

**《霓裳魅影》片名Phantom Threa(2017)，别名魅影缝匠 / 幽冥端绪 / 幽灵线条 / 一缕浮生 / 衣缕浮生 / 丝缕幻象。

美国爱情剧情片。有史以来唯一一位三届奥斯卡影帝尼尔 ·戴-刘易斯的息影之作。

故事发生在上世纪 50年代的伦敦，裁缝雷诺兹·伍德科克和姐姐西里尔经营一家高级裁缝店，皇室名流上层社会都以传他们家衣服为荣。

雷诺兹有一定程度的恋母情节，亲手给母亲再婚做过婚纱，加上自己混迹时尚界多年，对婚姻的态度比较悲观。用他自己的话说，他是一名坚定的不婚主义者。他和多名模特同居，但和任何一个模特都没有维持多久，因此他也更加坚定了自己的不婚思想。直到他遇到了阿尔玛，爱情的滋味让他对婚姻有了不同的期待。

影片采用平实的叙事方式，和我们平常见到的那些商业大片完全不同，简单的线性叙事，平淡到让人有沉闷乏味的感觉。这种平平淡淡的感觉也就和我们平日的生活一样，绝大部分时间都是波澜不惊，偶尔泛起一点涟漪。

爱情来了，挡也挡不住。雷诺兹和阿尔玛之间的爱情说不上轰轰烈烈，但在他们两人直接绝对是天崩地裂。

我可以为你打破自己当初定下的怪规则。

我可以在你身上找到无与伦比的认同感。

我可以和你一起拥有属于我们的小秘密。

坚定的独身主义者雷诺兹为自己的不婚列出了一堆理由，说的如此笃定，让人觉得他就是个代发修行的居士，但偏偏在小餐厅里看到阿尔玛时，一个眼神就暴露自己完全沦陷。遇到你之前，我从未考虑过结婚，遇到你之后，我从未考虑过和别人结婚。

随着两人进一步相互了解，雷诺兹和阿尔玛更加坚定了对彼此的看法。爱情和婚姻生活中，两个人是否合适，不一定要在所有事情上都做到完全一致，最根本最关键的只要两人三观一致就行。阿尔玛不喜欢雷诺兹上流社会的无聊桌面游戏，雷诺兹则不喜欢阿尔玛钟爱的舞会踏青。但在三观上，两人却是出奇的统一，比如阿尔玛知道雷诺兹将自己的作品看做生命，不应该出现在从事犯罪勾当的富婆身上，阿尔玛替雷诺兹说出了自己的心声，雷诺兹则和阿尔玛一起完成了回收礼服。如果换一个其他人，还有谁能说出雷诺兹的心声呢。

灵魂契合，但不代表失去自我。两个人深深地爱着对方，但也进行着互相伤害。雷诺兹对阿尔玛的伤害主要在言语上，一身破毛病和各种破规矩。他对工作的精益求精，用现在流行的话说就是工匠精神，但你工匠就工匠吧，别把情绪带到生活中，人不是衣服，受不了你的坏脾气的。阿尔玛对雷诺兹的伤害就简单的多了，喂他吃毒蘑菇，只有在雷诺兹病倒时，雷诺兹才会放下工作，躺在阿尔玛腿边，变得小鸟依人。

Kiss me, my girl. Before I'm sick. 爱情具有一种魔力，尽管俩人有很多矛盾，但是偏偏要在一起。当这种爱发展到近乎“病态”，那就是雷诺兹和阿尔玛的状态。我们普通人看看就行，千万别模仿。

吃蘑菇吧，我的郎君。