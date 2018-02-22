美国行动：史上最牛的送货员

史上最牛的送货员

随着我们生活水平的提升，时间效率变得非常重要，所以才应运而生出了快递、外卖、滴滴打车、共享单车、租车等新兴服务行业，其实都是租借交通工具来实现运送人或物的目的，只是形式不同而已。我们当今的中国人，特别在城市生活的居民，几乎每天都会接触到这些，我们亲切地称呼他们为外卖小哥、快递大哥，他们用勤奋和辛苦来赚取微薄的收入，只要勇于付出，也可以做到收入不菲，但致富恐怕也谈不上。但今天提到这部影片中的主人公，恐怕就是史上最牛的送货员了。

说他牛，我简单把影片中提及的他的经历描述一下，你就信了：希尔作为一名普通的民航飞机驾驶员，他唯一可以称道的就是年轻。无意中利用航线的机会投运了一些古巴雪茄而被CIA美国中情局盯上，被要挟“器重”成为CIA的一名特殊外聘雇员，利用一架小型飞机在中北美洲航拍反叛军的基地，作为重要的情报取证手段。利用高超的驾驶技巧和胆识，希尔打开了局面，从兼职变为全职，果断放弃了民航飞行员的正职。随后，又被哥伦比亚大毒枭看中，借着航拍的机会帮其运送毒品进美国，收入不菲。希尔利用经验和运气，涉险成功，赚到了人生第一桶金，但也锒铛入狱，CIA随即帮其脱困，甚至还在偏远小镇给其买下8平方公里的一大块地，包括一整个机场和几架飞机都送给了他，让他全家移居过来。随着需求越来越大，他开始顺便运送军火和偷渡一些反叛军到美国接受训练，他还组建了一支飞行小队，提高运力。黑白两道通吃的他，转眼成赚钱机器，鼎盛时期，镇上增加了很多家银行，都是给他一人服务，把主金库让给他存钱。银行都存不下那么多钱，他就把家里各个角落塞满，再挖地来埋钱，都来不及收款，更来不及洗。这一切，都是发生在上世纪70年代末和80世纪初那几年。你说他是不是史上最牛的送货员？他俨然成为了大毒枭和军火大亨及大蛇头的集合体。

常说树大招风一点都没错，他为人再低调也无法做到不露马脚。随着他坑爹的小舅子到处惹事以及财务数据的疑点，某一次坠机后的他同时被美国政府的五路人马抓捕。但因为背后CIA的靠山，他逃脱了州检察长的指控，但还是被白宫利用去拍摄哥伦比亚毒枭团伙的贩毒证据，背叛了曾经的金主，从此希尔走上了不归路，CIA抛弃了他，贩毒团伙出高价追杀他。

这么一波多折、无比传奇的故事，本身就足够吸引人跟着故事在走，只要基本掌控力在谱上就很容易出彩。事实上，有靓汤的倾力发挥，以及复古的基调和大量的彩蛋，使得影片亮点多多，酣畅淋漓。《美国行动》是一部大胆自黑美国政府阴暗历史的反励志黑色幽默电影。片头制作公司用新旧两版对比，就显示出了用心良苦，幕后采撷了大量真实历史元素，挖掘足以代表性的细节来刻画巴里希尔波澜壮阔而又战战兢兢的黑色人生，把这么戏剧性的复杂故事压缩到2小时，非常具有挑战性，导演道格里曼做到了，很多人看到了《战争之王》、《猫鼠游戏》、《毒枭》的影子。在那个波澜壮阔的冷战时代，催生了很多奇葩故事，也把巴里希尔这个优秀的飞行员捧到了人生巅峰，再重重地摔下，徒留一位美丽的遗孀和三个孩子在世间一角暗自消化这诡谲的一切。

有时命运真是会捉弄人，如果希尔是生活在战争期间，很有可能就是战斗英雄，但在明争暗斗的冷战时期，却只能成为一名见不得光的傀儡，成了美国政治的牺牲品。

这次，电影人不是在代言美国，而是为美国人民而代言。



