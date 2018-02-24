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车迷的情书——《速度与激情8》

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2018-2-24 13:22:00

车迷的情书——《速度与激情8》

**《速度与激情8》片名The Fate of the Furious(2017)，别名狂野时速8(港)/玩命关头8(台)/速激8/速8/速度8。

 

美国娱乐片。从2001年的《速度与激情1》到2017年的《速度与激情8》，这个系列一口气就拍了17年，看影片信息，一直到2021年要拍到《速度与激情10》，可见这个系列火爆程度。

 

在第七部时，剧组碰到遭遇了保罗意外身亡，一首《See You Again》刷爆了朋友圈，众多女性角色前往捧场，推高了票房。到了第八部不可能炒冷饭了，更不可能以亡者作为噱头，唯一能够作为噱头的就是“叛变”的唐老大。

 

一直把“family”挂在嘴边的唐老大号称是最重视家人的角色，抛开第三部，通过六部电影的烘托，这个人设已经深入人心。现在让这样一个角色反水当二五仔，肯定能够吸引观众们的兴趣。

 

于是在剧情的发展中，观众们可以看到唐老大突然叛变，跟着一个只见过一次面的御姐塞隆跑了，留下一脸蒙圈的兄弟姐妹和观众。看到最后，剧里剧外的人都知道了唐老大的“叛变”并不是真叛变，但也留下一个硬伤。

 

作为唐老大的好兄弟，韩和唐老大的关系不可谓不铁。唐老大一个电话，韩就屁颠屁颠的跑来扒飞机以命相助，韩可是把唐老大将自己人、当兄弟处的，可满口家人的唐老大是这么看韩的吗？我觉得不一定。唐老大和救了自己儿子的杰森·斯坦森称兄道弟勾肩搭背，看着摇篮里的儿子开心不已，丝毫没有对杰森·斯坦森杀害韩有任何不满的表现。只能说，要么唐老大只是把自己的骨肉当做家人，救了自己骨肉的就是好兄弟，其他那些出生入死的伙伴只不过是垫脚石，要么就是唐老大和他的那些伙伴集体失忆，编剧也懒得想韩，就让杰森·斯坦森这样洗白了吧。

片中杰森·斯坦森飞机营救小布莱恩的一段效果非常好，当初杰森·斯坦森以苦大仇深形象加入《速度与激情》系列，现在借着小婴儿，他证明了自己不仅有闪亮的光头和矫健的身手，活跃气氛搞笑功夫也很了得。

 

本片的娱乐性十分好。娱乐片就不要考虑剧情了，看片之前就要找准定位，本来就是花钱爽一把，何必纠结娱乐片的剧情逻辑和三观呢。为了让影片好看，物理定律全部要服从娱乐效果，留下众多槽点不用赘述，随便一个情节都有破绽，甚至唐老大他们造成的次生伤害也无人追究。如果不是唐老大或者塞隆一波的，最好离这些人远点，要是自己的车子被入侵成了僵尸车，那就血亏了。

 

这个系列本来就是车轮上的民族拍的飙车电影，纠结剧情逻辑会影响观影感受，重点还是那些脑洞大开的飙车场景。剧中出现那么多豪车值得细细品味。喜欢车子的观众可以好好的过一把瘾，片中不仅有各式跑车，甚至民用坦克都惊艳亮相。老铁马斯克给外太空送火箭和跑车，《速度与激情》的后续可以考虑考虑在空间站或者火星爽一把。

 

热血车迷的情书，

吃瓜群众的灾难。

 

 

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标签： 犯罪(2125) 美国(7939) 明星(2287) 酷(1230) 动作片(1282) 娱乐片(688) 环球影业(138)

7.2 

速度与激情8 (2017)

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速度与激情8/The Fate of the Furious(2017)
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