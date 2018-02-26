人的两面性 ——《三块广告牌》

**《三块广告牌》片名Three Billboards Outside Ebbing, Missouri(2017)，别名意外(台)/广告牌杀人事件(港)。

美国 /英国犯罪题材电影。

女主米尔德里德 ·海耶斯是一位中年妇女，育有一儿一女。七个月前，女儿惨遭奸杀焚尸。案件一直无法破案，米尔德里德很生气，一次偶然抬头发现路边有三块广告牌，决定租下来刷上标语，指责警察局局长威洛比不负责任。

“奸杀焚尸”

“还没抓到凶手”

“怎么回事，威洛比局长”

三块广告牌立起来后，小镇变得不再平静。后面的故事不便透露太多，有兴趣的可以去影院一探究竟。

片中主要是三名主要角色之间的对手戏，一位就是受害者的母亲中年妇女米尔德里德 Mildred，另一位就是警察局局长威洛比Willoughby，最后一位是威洛比的忠心手下警察狄克逊Dixon。

随着剧情的发展，三人不可避免的纠缠在一起。有矛盾对立水火不容，也有冰川消融相互理解，随着他们不断加深对事件的了解、不断加深对彼此的了解，他们也明白了其实善与恶的界限并不是那么清晰。

米尔德里德一直有一种 “幸存者过错”的思想，背负着女儿死亡的罪。她一直放不下女儿的死，很大程度上将女儿的死亡归罪于自己，但又无法诉说，她怪罪自己在和女儿最后一次分别时表现的那么暴躁，怪罪自己没有管教好女儿。这种心情我们十分理解，米尔德里德除了出于血浓于水的亲情，更多的是出于愧疚自责。

米尔德里德对女儿的思念，浸润了她日常生活的每一个细节，一只野鹿、一双拖鞋都是思念女儿的表现。她能做的就是竭尽全力找出凶手， “我过得不舒坦，其他人也别想舒坦。”

三块广告牌竖起来之后，人的两面性暴露无遗。这世上并没有绝对的施暴者或者受害者，几乎每个人都是这场广告牌风波的受害者，换个角度他们也都是施暴者。就像法律上有个术语叫做被害人过错，指的就是被害人具有先行不当行为，实施诱发被告人犯罪意识或激化被告人犯罪行为。这种被害人实施的在先不当行为往往与犯罪事实有着或紧或疏的关联。

米尔德里德开始以受害者的母亲形象出现，警察们反而像是施暴者。但 “受害者”就做的一定对吗，“施暴者”就不会成为受害者么。

成熟理性的人都会知道，凡事不要急着站队，否则和键盘侠有何分别。仅仅依靠一丁点已知的情况，你不会知道事件的真相，也不会知道事件的全部，更不会知道事件会不会发生反转。身处魔幻的现实中，这样反转打脸的例子太多太多。

善恶都无法分辨，何来正义。别说正义迟到或者正义缺席，什么是正义呢？人都是具有两面性的，善恶只在一念之间，冲动之举会造成无法避免的过错，即便你是受害者也不代表你可以变成施暴者。快意恩仇看似很爽，但留下的隐患更多。

影片最后留下一个开放性结局，究竟事情会如何发展，我们不得而知，但也可以大胆想象。因为在扣动扳机之前，你永远不会知道是否做好了杀人的准备。