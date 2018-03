视觉系大餐 ——《极寒之城》 **《极寒之城》片名Atomic Blonde(2017),别名极冻之城(台)/原子杀姬(港)/原子美人/最冷的城市。 美国娱乐片,根据安东尼 ·约翰斯顿(Antony Johnston)同名小说改编,讲述了一场发生在柏林墙倒塌之际的谍战故事。 故事背景设在 1989年,分裂的德国发生剧变,柏林墙倒塌前夕。被英美法和苏联分而治之的柏林,四国的情报机关活跃在这座城市之中,俄国克勃格KGB、英国军情六处MI6、法国间谍和美国中情局CIA,你方唱罢我登场,他们为了各自的政治目的,进行着各种各样的情报战争。 一位 MI6的间谍在柏林遇刺,他掌握的一份包含各国间谍人员机密名单流出,各方都想抢夺这份名单,于是拍出人马进行争夺,其中还有双面间谍、三面间谍,大家相互利用,就是不能相互信任。总之,不要相信任何人。 女主角洛林前往柏林,身负重任,就是找回这份间谍名单。她遇到各色间谍,有一直给她挖坑的双面间谍,也有拜倒在女王裙下的法国女间谍。谁能笑到最后,就看各人造化了。 矗立 28年的柏林墙也会倒塌,可见凡是想要人为制造割裂的墙,终将被历史车轮碾碎。不论是民主德国还是联邦德国,都是德国,英美法苏都无法阻止合并的大趋势。想要维持分裂的间谍就会早机会使绊子,想要结束冷战的间谍就会尽力推进统一。 本片中个人风格明显,当然有好处也有坏处。导演大卫 ·里奇对于画面和动作戏这些视觉元素有着很深的理解,拍出来的成品也有他的印记,近身格斗、拳拳到肉、炫技长镜头、红蓝色调,辨识度极高,这些都是他的标签,观众们早就通过《疾速追杀》熟知了他的特点。 但既然是谍战片,还是要说说剧情,大卫 ·里奇要是按着《疾速追杀》的套路拍谍战片可不行,毕竟这不是为狗报仇的简单故事,要协调处理好间谍和公众暗与明的关系、要处理好四国谍报机关的关系,要处理好叙事和视觉系的关系,都不是简单的事儿。 总体看来,大卫 ·里奇的叙事能力还是适合《疾速追杀》这种一战到底的爽片,一旦剧情复杂起来后,叙事能力明显跟不上视觉表现效果。作为一部谍战题材电影,影片的悬疑成分不足,至少要抽丝剥茧式的逼近真相,让整个故事有一个说得过去的情节。全面的悬念集中在间谍名单上,但寻找挖掘线索被极大弱化,正经剧情推进的很慢,重点放在了动作戏上,甚至动作戏时间不够就用床戏凑。于是我们可以看到塞隆和一美詹姆斯·麦卡沃伊成了战斗机器,不爽就干,别问为啥。 有女王塞隆,还有一美詹姆斯,还有导演大卫 ·里奇的加持,本片的看点最主要还是在视觉效果上。红蓝霓虹灯让上个世纪的柏林有种赛博朋克感。气场全开的塞隆攻气十足,亲自上阵,冰水出浴,吊带袜搏杀,刀枪并用,完全是依靠一个人撑起了情节薄弱的影片。即便是演技有目共睹的一美詹姆斯也无法从塞隆身上抢走戏份。 全片的最高潮就是楼房内的伪长镜头了。长达十几分钟的搏杀十分令人过瘾,一女六男三层楼,运动近景大特写。 42岁的奥斯卡影后亲自上阵,拳打脚踢壮汉,也被壮汉们各种摔打。塞隆这么辛苦,真让人想为她打Call打120。说是伪长镜头,因为镜头衔接的也很明显,但丝毫不影响连贯性,这就是功力。各种镜头之间切换地十分流畅,让人有看《疾速追杀》的爽快感。塞隆也只是个女间谍不是女超人,约翰·威克在百人斩中打得浑身是伤,塞隆也一样,鼻青脸肿的杀出一条生路,既好看又真实。 跳跃式谍战, 视觉系大餐。 上一页12下一页

