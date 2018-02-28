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视觉系大餐——《极寒之城》

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2018-2-28 18:07:18

视觉系大餐——《极寒之城》

**《极寒之城》片名Atomic Blonde(2017)，别名极冻之城(台)/原子杀姬(港)/原子美人/最冷的城市。

 

美国娱乐片，根据安东尼·约翰斯顿（Antony Johnston）同名小说改编，讲述了一场发生在柏林墙倒塌之际的谍战故事。

 

故事背景设在1989年，分裂的德国发生剧变，柏林墙倒塌前夕。被英美法和苏联分而治之的柏林，四国的情报机关活跃在这座城市之中，俄国克勃格KGB、英国军情六处MI6、法国间谍和美国中情局CIA，你方唱罢我登场，他们为了各自的政治目的，进行着各种各样的情报战争。

 

一位MI6的间谍在柏林遇刺，他掌握的一份包含各国间谍人员机密名单流出，各方都想抢夺这份名单，于是拍出人马进行争夺，其中还有双面间谍、三面间谍，大家相互利用，就是不能相互信任。总之，不要相信任何人。

 

女主角洛林前往柏林，身负重任，就是找回这份间谍名单。她遇到各色间谍，有一直给她挖坑的双面间谍，也有拜倒在女王裙下的法国女间谍。谁能笑到最后，就看各人造化了。

 

矗立28年的柏林墙也会倒塌，可见凡是想要人为制造割裂的墙，终将被历史车轮碾碎。不论是民主德国还是联邦德国，都是德国，英美法苏都无法阻止合并的大趋势。想要维持分裂的间谍就会早机会使绊子，想要结束冷战的间谍就会尽力推进统一。

 

本片中个人风格明显，当然有好处也有坏处。导演大卫·里奇对于画面和动作戏这些视觉元素有着很深的理解，拍出来的成品也有他的印记，近身格斗、拳拳到肉、炫技长镜头、红蓝色调，辨识度极高，这些都是他的标签，观众们早就通过《疾速追杀》熟知了他的特点。

 

但既然是谍战片，还是要说说剧情，大卫·里奇要是按着《疾速追杀》的套路拍谍战片可不行，毕竟这不是为狗报仇的简单故事，要协调处理好间谍和公众暗与明的关系、要处理好四国谍报机关的关系，要处理好叙事和视觉系的关系，都不是简单的事儿。

 

总体看来，大卫·里奇的叙事能力还是适合《疾速追杀》这种一战到底的爽片，一旦剧情复杂起来后，叙事能力明显跟不上视觉表现效果。作为一部谍战题材电影，影片的悬疑成分不足，至少要抽丝剥茧式的逼近真相，让整个故事有一个说得过去的情节。全面的悬念集中在间谍名单上，但寻找挖掘线索被极大弱化，正经剧情推进的很慢，重点放在了动作戏上，甚至动作戏时间不够就用床戏凑。于是我们可以看到塞隆和一美詹姆斯·麦卡沃伊成了战斗机器，不爽就干，别问为啥。

 

有女王塞隆，还有一美詹姆斯，还有导演大卫·里奇的加持，本片的看点最主要还是在视觉效果上。红蓝霓虹灯让上个世纪的柏林有种赛博朋克感。气场全开的塞隆攻气十足，亲自上阵，冰水出浴，吊带袜搏杀，刀枪并用，完全是依靠一个人撑起了情节薄弱的影片。即便是演技有目共睹的一美詹姆斯也无法从塞隆身上抢走戏份。

 

全片的最高潮就是楼房内的伪长镜头了。长达十几分钟的搏杀十分令人过瘾，一女六男三层楼，运动近景大特写。42岁的奥斯卡影后亲自上阵，拳打脚踢壮汉，也被壮汉们各种摔打。塞隆这么辛苦，真让人想为她打Call打120。说是伪长镜头，因为镜头衔接的也很明显，但丝毫不影响连贯性，这就是功力。各种镜头之间切换地十分流畅，让人有看《疾速追杀》的爽快感。塞隆也只是个女间谍不是女超人，约翰·威克在百人斩中打得浑身是伤，塞隆也一样，鼻青脸肿的杀出一条生路，既好看又真实。

 

跳跃式谍战，

视觉系大餐。

 

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标签： 美国(7941) 暴力(738) 明星(2291) 惊悚(3177) 酷(1232) 剧情片(2900) 动作片(1284) 娱乐片(690)

7.2 

极寒之城 (2017)

影评(25)

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极寒之城/Atomic Blonde(2017)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8032003/
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